«Buñuel en el laberinto de las tortugas», «Dolor y gloria» i «Mientras dure la guerra», preseleccionades als Oscar

ACN | BARCELONA El film d'animació 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', dirigit per Salvador Simó (Badalona, 1968) i basat en la novel·la gràfica de Fermín Solís, l'última pel·lícula de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria', protagonitzada per Antonia Banderas i amb la col·laboració especial de Penélope Cruz, i 'Mientras dure la guerra', d'Alejandro Amenábar, són les tres pel·lícules preseleccionades als Oscar per l'Acadèmia Espanyola de Cinema. Els membres de la institució votaran les properes setmanes entre les seleccionades i anunciaran la candidata espanyola a millor pel·lícula de parla no anglesa el 5 de setembre. La 92a edició dels premis més populars del cinema tindrà lloc el dissabte 9 de febrer de 2020 al teatre Dolby de Los Angeles.