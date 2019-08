El cine que arriba: «Angry Birds 2», «Este niño necesita aire fresco» i «Chicos buenos»

ACN El fenomen 'Angry Birds' es posa a prova després de l'èxit que va suposar primer el videojoc, ara fa deu anys, i després la seva adaptació cinematogràfica, el 2016. 'Angry Birds 2: La pel·lícula' recupera els ocells protagonistes de l'univers animal més acolorit de la cartellera i els seus aparents enemics, els porcs verds, tot i que aquesta vegada hauran d'unir forces davant un nou adversari. Thurop Van Orman i John Rice dirigeixen una cinta que estarà doblada en català. 'Este niño necesita aire fresco' s'estrena després de convertir-se en un fenomen a Alemanya. Es tracta d'un biopic del presentador i còmic alemany Hape Kerkeling. També arriba als cinemes l'última pel·lícula del director japonès guanyador d'un Oscar Yôjirô Takita, 'El cocinero de los últimos deseos'.

Els ocells i porcs d''Angry Birds' hauran de fer front a Zeta, un ocell malvat que viu en una illa gelada i que té la intenció de llançar una bola de gel sobre l'illa on estan en Red i els seus companys. Noves amenaces i aventures de l'ocell vermell, caracteritzat pel seu mal geni, i dels seus amics Chuck, l'ocell groc hiperactiu, i en Bomb, el volàtil ocell negre. Peter Ackerman ('Ice Age 3: El origen de los dinosaurios') en firma el guió.

'Este niño necesita aire fresco'

Biopic basat en la vida del presentador i còmic alemany Hape Kerkeling, dirigit per Caroline Link. Hans-Peter (Julius Weckauf) és un nen de nou anys que malgrat creix en un entorn familiar harmònic a Alemanya el 1972, els problemes apareixen quan la seva mare cau en una depressió. El pare treballa de sol a sol, i ell es quedarà sovint a amb els seus avis. Gràcies a ells, el jove aconsegueix sobreviure al caos emocional que viu, utilitzant el seu sentit del humor per superar les seves penes i alhora fer riure als del seu voltant. Ha estat un dels fenòmens de l'últim any a Alemanya. Link va guanyar l'any 2011 l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per 'En un lugar de África'.

'El cocinero de los últimos deseos'

Kazunari Ninomiya ('Cartas desde Iwo Jima') protagonitza l'última pel·lícula del director japonès guanyador d'un Oscar Yôjirô Takita pel film 'Despedidas'. Sasaki-san és un cuiner d'èxit però el seu perfeccionisme el porta a perdre el seu restaurant. Es dedicarà a la cuina per encàrrec, i una de les comandes serà especial perquè l'obligarà a descobrir una recepta d'un xef famós dels anys 30. La pel·lícula és l'adaptació de la novel·la de Keiichi Tanaka i està protagonitzada per Kazunari Ninomiya, Gou Ayano i Hidetoshi Nishijima.

'Una íntima convicción'

Drama judicial francès inspirat en fets reals en què Nora (Marina Foïs) està convençuda de la innocència de Jacques Viguier (Laurent Lucas), acusat de l'assassinat de la seva dona. Per por a un error judicial, Nora convencerà a un lletrat perquè el defengui en el seu segon judici. Ambdós lluitaran contra la justícia, fins a convertir-se en una obsessió. El director Antoine Raimbault debuta en llargmetratge amb un guió escrit conjuntament amb Isabelle Lazard ('Stars 80'). Completen el repartiment Olivier Gourmet i Jean Benguigui.

'Chicos buenos'

Comèdia estatunidenca amb tres nens de 12 anys que se les empesquen per aprendre a fer un petó. Al Max el conviden a la "festa de la morrejada", però mai ho ha experimentat. Amb els seus amics Lucas i Thor, agafen el dron dels seus pares –que tenen terminantment prohibit- per espiar una parella que teòricament s'està morrejant apassionadament. El dron no surt massa ben parat i es veuran obligats a entrar en una odissea, entre drogues i persecucions, per substituir l'aparell abans que el pare d'en Max se n'adoni. Dirigida per Gene Stupnitsky, està protagonitzada per Jacob Tremblay, Molly Gordon i Will Forte.

'Infierno bajo el agua'

Una dona (Kaya Scodelario) es queda atrapada a casa seva a Florida després d'ignorar les ordres d'evacuació d'un huracà de categoria 5. Volia buscar el seu pare (Barry Pepper), desaparegut, però quan el troba es queden els dos atrapats per la inundació. La pujada de l'aigua, per causa del canvi climàtic, no serà l'únic problema: criatures depredadores s'apoderen de la casa. Dirigit pel cineasta francès Alexandre Aja, guardonat al festival de Sitges per 'Haute Tension' (2003), firmen el guió Michael i Shawn Rasmussen.

'Stuber Express'

Comèdia estatunidenca que fa una paròdia del servei d'Uber. L'Stu (Kumail Nanjiani) és un tranquil i educat conductor que un bon dia recull un passatger (Dave Bautista) que resulta ser un policia que busca un assassí. Dirigida pel cineasta canadenc Michael Dowse, també formen part del repartiment Betty Gilpin ('Glow'), Mira Sorvino ('Poderosa Afrodita') i Iko Uwais ('Redada asesina').