El festival Berganale mostra la diversitat del sexe i l'amor

REDACCIÓ Les nombroses possibilitats de les relacions sexuals i afectives entre les persones són presents a les 14 cintes que es projectaran demà dissabte a la Berganale, el festival de curtmetratges d'amor i sexe que tindrà lloc al Konvent. La iniciativa vol donar veu a un ampli ventall de títols que aborden aquestes qüestions des de punts de vista innovadors i arriscats.

«En contraposició al nom del festival, temes com la masturbació femenina, les relacions materno-filials, el transgènere i l'humor estan presents a molts dels curts que es podran veure», expliquen els organitzadors del certamen. La vetllada s'iniciarà a les 18 h i tindrà tres sessions de projecció d'1 hora de durada cadascuna, amb mitja hora de pausa entre blocs.



Diversitat estètica

Les catorze cintes que es projectaran al Konvent són de directors i directores de diferents procedències i propostes artístiques. Entre els films hi ha documentals, obres d'animació i de ficció, i l'eclecticisme del conjunt també es manifesta tant en les narratives –algunes més clàssiques, d'altres experimentals- com en el llenguatge, ja que no hi és exempt l'univers d'internet i les xarxes socials.

Durant la vetllada es podran veure cintes com Adalamadrina, de Carlota Oms, que exposa tot el que una noia està disposada a fer per tal que el seu professor de gimnàs li llepi un pit. Un altre títol destacat del repertori previst és Te busco en todos, de Celia Giraldo, que explica el cas d'una mare que lloga l'habitació del seu fill a un jove, i a partir d'aquí pateix un confusió dels seus sentiments.

The Eddie's, d'Angelo Madsen, realitza un exercici peculiar: el director busca homes a la pàgina web craigslist.org –on hi ha anuncis de tota mena, des d'ofertes de treball a fòrums de debat– i els grava mentre es masturben amb una pistola. Piedad, de Naya Pascual, és el relat de les peripècies d'uns treballadores sexuals que intenten complir el darrer desig d'un difunt.

La programació del festival es completarà amb una instal·lació de videoart i un concert a càrrec de Bru Ferri (piano), Rachel Demetz (projeccions) i Marçal Xirau (electrònica).



Concert de Seward

L'activitat del cap de setmana al Konvent comença avui divendres, a les 19.30 h, amb la intervenció poeticomusical de Javier Gallego Crudo i Seward. El locutor radiofònic Javier Gallego Crudo, que té un premi Ondas i, alhora, va ser expulsat de RNE i la Cadena Ser, ha estat dos anys girant amb els poemes d' El grito en el cielo juntament amb el col·lectiu d'acció sonora Seward.

El poeta fa una estada de dues setmanes al Konvent i, avui, oferirà una petita mostra del seu treball juntament amb Seward. L'activitat tindrà lloc a la capella del Konvent de Cal Rosal.