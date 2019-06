«Toy Story 4»: Joguines al rescat

PEP PRIETO T oy Story 3 tenia un dels millors finals mai concebuts, un emotiu colofó generacional a una de les millors i més influents sagues que ha donat el cinema d'animació contemporani. Però com que va ser un èxit aclaparador, Pixar no s'ha pogut resistir a la temptació de rodar aquesta quarta entrega, que descriu les aventures de les joguines amb la seva nova propietària.

Toy Story 4 comença quan Bonnie, que va heretar les joguines d'Andy quan aquest es va tornar un adolescent de ple dret, té una nova obsessió: una forquilla de plàstic, Forky, que ha decorat ella mateixa i que es resisteix a viure com si fos un simple entreteniment. Per això, durant una de les seves crisis d'identitat, surt volant del vehicle que els porta de viatge, i la resta de joguines, comandades de nou per Woody i Buzz, hauran de viure mil aventures per rescatar-la. Però, per descomptat, el món exterior està ple de perills inabastables i els protagonistes no ho tindran fàcil per tornar amb Bonnie a temps. Dirigida per Josh Cooley, la pel·lícula juga de nou a contrastar l'ahir i l'avui de les aficions infantils mentre treu la pols a una estructura molt similar a la de la primera entrega.

No cal dir que una de les diferències fonamentals de Toy Story 4 respecte al film original és l'embolcall tècnic, un dels aspectes en què Pixar continua menjant-se els seus competidors amb cada nou títol. El repartiment de veus de la versió original, absolutament magnífic, inclou Tom Hanks, Tim Allen, Patricia Arquette, Jordan Peele, Mel Brooks, Christina Hendricks, Kristen Schaal, Betty White, Timothy Dalton, Joan Cusack, Tony Hale i ni més ni menys que John Wick-Keanu Reeves. La banda sonora la torna a signar el veterà Randy Newman.