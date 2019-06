«Godzilla: Rey de los monstruos»: Monstres en peu de guerra

pep prieto/ddg Estrenat fa cinc anys, el Godzilla de Gareth Edwards no va agradar a tothom perquè trencava alguns esquemes del gènere i s'endinsava en uns terrenys més dramàtics dels previstos. Però no hi ha dubte que va saber iniciar un univers expandit que inclou les aventures de King Kong i la promesa de crossovers memorables. Godzilla: Rey de los monstruos és una seqüela directa del film d'Edwards i també el lliurament de la sèrie que té el repte més complicat: al capdavall, una cosa és reiniciar una franquícia havent de batre el record d'una pel·lícula fallida (el Godzilla de Roland Emmerich, que amb el pas del temps s'ha tornat fins i tot entranyable) i una altra de molt diferent obrir fronts narratius prou interessants per justificar la pervivència d'una saga.

Això és exactament el que pretén aquesta segona part dirigida per Michael Dougherty (responsable de les magnífiques Truco o trato i Krampus), en què es presenten nous personatges amb conflictes dramàtics que van més enllà del context apocalíptic mentre intenta fer justícia a un imaginari de monstres que també requereix del seu propi carisma. Aquesta vegada, l'enemic a batre és King Ghidorah, una bèstia de tres caps que apel·la als mateixos orígens del nostre planeta i que entrarà en batalla amb la criatura del títol, de nou a la fràgil línia que separa l'heroisme de la destrucció. En plena guerra de monstres, mentre la població es pregunta si continua tenint un lloc al seu propi món, els protagonistes humans hauran de prendre decisions personals dràstiques per sobreviure.

El film, que ha estat molt ben rebut per la crítica i està tenint prou èxit per continuar explorant la franquícia, destaca pel seu impecable look visual, de vegades més enlluernador que el de la pel·lícula d'Edwards.

També hi brilla el seu esplèndid repartiment, encapçalat per Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Bradley Whitford, Charles Dance, Thomas Middleditch, Sally Hawkins, Aisha Hinds, Zhang Ziyi (la protagonista de Tigre i Drac continua alternant projectes al seu país amb aparicions més secundàries a produccions internacionals) i Ken Watanabe. Aquest i Hawkins, ara una estrella gràcies a La forma del agua, són els únics que reprenen els personatges del film de l'any 2014.