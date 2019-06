El nou tràiler de «Frozen 2» demostra encara més els poders d'Elsa

Chance/EP Anna i Elsa tornen el 22 de novembre amb Frozen 2, que ha reunit els cineastes i compositors que van crear Frozen el 2013 per aquesta nova aventura que tindran les dues germanes d'Arandelle. En aquesta ocasió, al costat de Kristoff, Olaf i Sven, les princeses viatjaran més enllà del regne.

La gran pregunta que tenen tots els seguidors d'aquesta pel·lícula que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació és: per què va néixer Elsa amb poders màgics? Per a això, haurem d'esperar fins que s'estreni la pel·lícula. Però, en el nou tràiler, hem pogut descobrir que les germanes i els seus amics tindran més acció i les heroïnes tindran més poder que el que vam conèixer el 2013. I a més, hem observat Elsa intentant creuar un tempestuós oceà amb els seus poders i Anna amb una espasa demostrant una gran destresa. Amb això, es pot predir un altre èxit de taquilla per a Disney.

Però no només Chris Buck i Jennifer Lee tornaran per a aquesta pel·lícula, també repeteixen les estrelles que van prestar les seves veus als personatges: Josh Gad com a Olaf, Kristen Bell com a Anna, Jonathan Groff com a Kristoff i Idina Menzel com a Elsa.