ESTRENES | «Vitoria 3 de marzo» fa reviure el cantó més fosc de la Transició espanyola

ACN Després d’haver passat per diversos festivals, entre ells el Barcelona Film Fest, aquest dimecres s’estrena als cinemes ‘Vitoria 3 de marzo’, film de debut de Víctor Jesús Cabaco. La pel·lícula és un drama social ambientat en ‘la matança de Vitòria’ (1976), el fosc i tràgic episodi de la Transició espanyola en què cinc obrers bascos en vaga van morir tirotejats a mans de la policia, i que va inspirar el mític disc de Lluís Llach ‘Campanades a morts’.

A cavall entre aquest 1 de maig i divendres, les estrenes de la setmana inclouen també la xinesa ‘An Elephant Sitting Still’. De trajectòria meteòrica, aquest debut pòstum de Ho Bu –que es va suïcidar amb 29 anys poc després d’acabar el film- és un cru retrat de la Xina contemporània que alguns eleven a la categoria de millor film xinès del segle XXI. D’altra banda, Ralph Fiennes estrena el biopic sobre el que, per molts, és el millor ballarí de ballet de tots els temps, Rudolf Nureyev.

La cartellera també es renova amb el film d’animació iconoclasta 'UgglyDolls. Extraordinariamente feos', basada en els populars i heterodoxos ninots d’animació de peluix homònims. La pel·lícula presenta els personatges d’un món antagònic al dels ninots convencionals, creats per fer feliç la canalla de tot el món en una entorn on tot és perfecte. Els UglyDolls no ho són, són lletjos i imperfectes, i viuen en un món imperfecte on ningú els jutja i se senten feliços i protegits.

'El bailarín (Nureyev, El cuervo blanco)'

Ralph Fiennes dirigeix el biopic sobre el que, per molts, és el millor ballarí de ballet de tots els temps, Rudolf Nureyev. El director i actor també apareix a la pel·lícula, que retrata la vida de l'artista des de la seva pobra infància a la ciutat soviètica d'Ufà, passant per la seva etapa d'estudiant a Leningrad fins a l'arribada a principis dels 60 a Paris. El protagonista l'interpreta el ballarí rus Oleg Ivenko, qui forma part d'un repartiment integrat per Louis Hofmann, Adèle Exarchopoulos o Sergei Polunin. La pel·lícula està basada en un llibre sobre la vida de l'artista, obra de Julie Kavanagh, amb adaptació del nominat a l'Oscar per 'El lector' David Hare. La cinta britànica narra la dramàtica fugida de Nuyerev, perseguit pel KGB per deserció de la Unió Soviètica.

'En buenas manos'

La directora Jeanne Herry retrata en aquest drama el complex sistema d'adopció francès. Amb to de documental, ficciona els personatges de l'Alice (Elodie Bouchez), una dona que espera des de fa deu anys poder adoptar, una llarga llista de treballadors socials, i en Theo, un nadó a qui una noia universitària deixa en adopció després de donar a llum. El repartiment l'integren grans noms del cine francès com Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche o Olivia Côte. El guió de la pel·lícula, que ja ha sumat set nominacions als Premis Cesar, també el firma Jeanne Herry.

'Keepers, el misterio del faro'

Basada en la història de tres vigilants d'un far a les illes escoceses d'Hèbrides que van desaparèixer fa més d'un segle sense deixar rastre. Gerard Butler, Peter Mullan, Connor Swindells i Søren Malling protagonitzen aquest thriller britànic amb direcció de Kristoffer Nyholm i guió de Joe Bone i Celyn Jones. Després d'una forta tempesta i un fet inesperat, les coses es compliquen i veuen un vaixell que s'acosta, el qual podria tenir més d'una resposta. Un thriller psicològic basat en llegenda de la illa de Flannan.

‘La primera cita’

‘La primera cita’, de Jesús Ponce (‘Skizo’, ‘Déjate caer’ o ‘Mami Blue’), és un drama introspectiu que protagonitza el matrimoni format per Isabel, una dona de mitjana edat menystinguda pel seu marit, Sebastian, un militar retirat gens atent ni delicat. Un brot d’alzheimer diganosticat a Isabel obligarà el seu marit a haver de dedicar atencions a la seva dona que no havia tingut abans, però també li permetrà obrir-se amb ella d’una manera diferent i oferint-li la possibilitat de redimir-se pel seu comportament i errors del passat.