ESTRENES | El nou «Dumbo» de Tim Burton vola a la gran pantalla

ACN El clàssic infantil 'Dumbo' torna als cinemes molts anys després. Aquest divendres s'estrena a les sales la nova versió del film, que Disney ha confiat a Tim Burton i que compta amb un elenc de luxe amb noms com Eva Green, Michael Keaton, Colin Farrell o Danny DeVito. Amb personatges de carn i ossos i sota la mirada del genial realitzador, les aventures del petit elefant agafen una nova dimensió.

La cartellera també es renova aquesta setmana amb dues comèdies espanyoles, '¿Qué te juegas?' i 'Ai, mi madre!' i el thriller del debutant Jorge M. Fontana, 'BOI', protagonitzat per Bernat Quintana i amb participació de Miranda Gas. D'altra banda, arriba als cinemes 'La caida del imperio americano', que tanca la trilogia d'anàlisi social de Denys Arcand iniciada fa 30 anys amb 'El declive del imperio americano' (1986) i 'Las invasiones bárbaras' (2003).



La comèdia de la debutant Inés de León compta amb un repartiment on destaquen. Al film, dos atractius empresaris milionaris no se suporten: ell, un playboy amb aspiracions, i ella una executiva agressiva, veuran com l'aparició d'una extravagant monologuista (Dolera) els canvia la vida.Frank Ariza dirigeix 'Ai, mi madre!', una altra comèdia espanyola que arriba divendres a la cartellera. Maria (Estefanía de los Santos) és una dona de 40 anys que torna al seu poble natal després de la mort de la seva mare. Aleshores descobreix les intencions de la seva excèntrica progenitora, reflectides al seu testament: per poder accedir a l'herència. Paz Vega, en un paper secundari, és el rostre més conegut d'aquesta producció, juntament amb Terele Pávez.Denys Arcand tanca la sevaamb 'El declive del imperio americano' (1986) i que va seguir amb 'Las invasiones bárbaras' (2003) . Ara firma 'La caida del imperio americano', la seva última pel·lícula, que radiografia els valors imperants l'any 2018. Plantejada, això sí, des de l'esperança en el futur, doncs en una societat dominada pels diners, encara hi ha persones els valors de les quals n'estan per sobre.Bernat Quintana ('El cor de la ciutat'), protagonitza 'BOI', l'òpera prima de Jorge M. Fontana. A la pel·lícula l'actor és un jove que s'inicia com a conductor privat. Mentre espera, nerviós, una decisió de la seva parella que pot canviar-los la vida, ha d'acompanyar els seus primers clients, dos empresaris d'origen asiàtic que han de tancar a Barcelona un assumpte important en menys de 48 hores. El músic i productorcreant la música per a aquesta pel·lícula.La cinta parteix del documental 'Mujeres invisibles, sobreviviendo en la calle' de Claire Lajeunie i arriba a l'Estat de la mà de Vértigo Films després de convertir-se en una de les pel·lícules més taquilleres a França. Louis-Julien Petit ('Carole Matthieu') dirigeix aquesta comèdia amb rerefons social sobrequan el centre social on viuen tanca. Combina actrius professionals com Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky o Déborah Lukumuena amb dones sense sostre en la vida real. Les treballadores socials amb les quals vivien faran tot el possible per ajudar-les a trobar una nova vida.Producció espanyola sobre la figura d'Óscar Peyrou, escriptor, periodista, crític de cine qui va arribar a ser president de l'Associació Espanyola de la Premsa i delegat de FIPRESCI a Madrid. La característica de Peyrou és el seu particular mètode per escriure les crítiques de cine:. Octavio Guerra dirigeix una cinta que va presentar a la Berlinale i en què barreja el gènere del documental i la ficció.Un grup de nens tibetans s'endinsen cadascú en la seva particular. Aquesta producció xinesa del 2017 arriba a l'Estat com un drama que uneix les històries d'un nen amb problemes de visió, una nena que teixeix i que vol demostrar-li a la seva àvia que pot fer més apart d'aquesta labor i un massatgista cec avorrit de la seva feina. Amb l'ajuda d'una família nòmada, motoristes i un productor de televisió, el grup enfila camí cap a la ciutat de Shenzhen amb l'objectiu d'atraure la màxima audiència a la televisió. Del director Wei Zhang, compta amb Lobsang Turpten, Yeshi Choedon i Karma Sangmo entre el repartiment.Un biopic sobre l'escriptora sueca. La cinta narra la història de Lindgren des dels seus orígens al petit poble de Vimmerby, fins al seu salt a una de les escoles de secundària més prestigioses d'Estocolm. Fent de voluntària en una redacció, coneix a Reinhold Blomberg, director del diari i amb el qual tindran un fill que finalment cuidarà l'escriptora.. La realitzadora Pernille Fischer Christensen dirigeix aquesta biografia sueca amb guió conjunt amb Kim Fupz Aakeson, que protagonitza l'actriu emergent a Dinamarca i Suècia Alba August, filla del cineasta Bille August i l'actriu Pernilla August.Arriba en català l'adaptació cinematogràfica d'un conte de Julia Donaldson, creadora de textos com 'El Grúfal' o 'La rata pirata'. Aquesta vegada, la història narra. Destinada a nens d'entre 3 i 7 anys, la cinta d'animació que porta Rita&Luca Films. Max Lang, nominat en dues ocasions als premis Oscar, i Daniel Snaddon dirigeixen aquesta producció del 2018.Thriller nordamericà del director Sam Levinson que firma també el guió d'una història que s'endinsa en el "nou Salem", és a dir el fet de. Salem ja no és la ciutat dels judicis per bruixeria, sinó que la violència es personifica en quatre noies acusades d'estar darrere d'un furt cibernètic pel qual seran perseguides com bruixes del segle XVII. Amb Odessa Young, Bella Thorne, Bill Skarsgard i Suki Waterhouse entre el repartiment, la producció d'Universal Pictures arriba als cinemes després de