«Memòries d'un home en pijama»: el somni del dibuixant

acn/redacció La coproducció catalana Memòries d'un home en pijama, del director debutant Carlos Fernández de Vigo, arriba als cinemes avui amb la mirada fixada en els premis Gaudí i els premis Goya, als quals està nominada, en tots dos casos, com a millor pel·lícula d'animació, tot i que també barreja imatge real per explicar una visió realista de les relacions amoroses actuals.

Basada en la novel·la gràfica de Paco Roca, Raúl Arévalo encarna Paco, un solter d'uns quaranta anys que aconsegueix el que sempre havia volgut: treballar en pijama des de casa. Però quan ja creia haver trobat el súmmum de la felicitat, apareix a la seva vida Jilguero (María Castro), de la qual s'enamora bojament.

D'aquesta manera s'inicia la seva relació, en la qual es dona a conèixer també la història dels solters i de les parelles d'amics de tots dos que, amb les seves divertides anècdotes, influeixen en les seves vides i en la seva relació. Perquè la noia pateix les conseqüències d'estar amb un dibuixant l'objectiu principal del qual és quedar-se en pijama a casa. El dubte és si Jilguero aconseguirà acceptar que aquest és el somni de la seva parella.



Cançó de Love of Lesbian

El guió el firmen el mateix autor de la novel·la gràfica en què es basa la història, Paco Roca, juntament amb Diana López ( Mañana no te olvides) i Ángel de la Cruz ( Arrugas).

Carlos Fernández de Vigo debuta en la direcció amb aquesta comèdia romàntica d'animació amb la presèncisa d'actors com Raúl Arévalo ( El aviso) i María Castro ( Combustión). A més a més, Love of Lesbian hi posa la banda sonora amb el tema El astronauta que vio a Elvis.

La producció de Memòries d'un homen en pijama és a càrrec de la productora catalana Dream Team Concept, juntament amb Ézaro Films i Hampa Studio i amb la participació de TV3, TVE, Movistar+ i À Punt.