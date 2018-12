ESTRENES | José Luís Cuerda irromp als cinemes amb la comèdia d'absurd «Tiempo después»

acn El director José Luís Cuerda retorna a la comèdia d'absurd amb la coproducció catalana «Tiempo después», que recupera el llegat d'un dels títols més exitosos de la seva filmografia «Amanece, que no es poco». El film, que s'estrena aquest divendres 28 de desembre, es basa en una novel·la del director i se centra en una societat entorn de l'any 9000, que es divideix entre elits i desheretats. La cinta, que es va projectar al Festival de Cinema de Sant Sebastià dins la secció oficial, compta amb un repartiment coral amb noms com Blanca Suárez, Berta Romero, Arturo Valls, Antonio de la Torre o Andreu Buenafuente. Altres estrenes destacades de la cartellera són «Viaje a Nara», de Naomi Kawasi, que compta amb Juliette Binoche com a protagonista i «La decisió» del director iraquià Mohamed Al-Saradji , que arriba als cinemes en català.

A un «Tiempo después» les elits viuen en un edifici que recorda les Torres Blanques de Madrid amb vistes a Monument Valley, mentre que els marginats habiten al bosc en un campament improvisat. Tot es manté igual fins que un dels habitants del bosc decideix entrar en l'edifici perquè vol que provin la seva llimonada, i així és com comença la «revolució de les llimones».



La prestigiosa cineasta japonesaestrena «Viaje a Nara», protagonitzada per l'oscaritzada Juliette Binoche i l'actor Masatoshi Nagasa, que treballa habitualment amb la directora. La cinta, que va passar per la secció oficial del Festival de Cinema de Sant Sebastià, és la primera col·laboració de la directora amb una intèrpret que no és d'origen asiàtic. Binoche es posa en la pell d'una assagista francesa que arriba a Nara (província natal de Kawase), on coneix el personatge de Nagase, amb qui connectarà des del primer moment, malgrat les barreres que hi ha entre ells, com la llengua i la cultura.Després de passar per les seccions oficials deli el, arriba a les sales del país el nou film del director David Robert Mitchell, després del seu èxit de taquilla i crítica amb «It Follows». «Lo que esconde Silver Lake» és un thriller ambientat a la ciutat de Los Ángeles i protagonitzat per Andrew Garfield, que fa el paper d'un jove anomenat Sam, que coneix la seva veïna Sarah (Riley Keough), mentre neda en la piscina de casa. Quan l'endemà ell vol tornar-la a veure, es trobarà que ella ha desaparegut. Això fa que Sam emprengui una cerca, que el portarà a recórrer cada racó de la ciutat, fins al punt que la seva vida esdevindrà una espiral paranoica.Arriba als cinemes, el primer «spin-off» de la saga «Transformers», que se centra en la història d'un petit Autobot, que té la capacitat d'adoptar la forma d'un Chevrolet groc. El llargmetratge de ciència-ficció se situa abans de la resta de films «Transformers», en el 1987, moment en què Charlie, una jove adolescent interpretada per Hailee Steinfeld, descobreix l'Autobot i decideix ajudar-lo i arreglar-lo. Travis Knight signa aquesta pel·lícula produïda per Michael Bay i Steven Spielberg. John Cena i Jorge Lendeborg Jr., entre d'altres, formen part del repartiment.La cinta de terrorexplica la història d'un jove que troba arxius amagats en la memòria «caché» del seu nou ordinador, que resulta que ha estat robat. Això el porta a la «dark web», les profunditats d'Internet, plenes de secrets i activitats criminals de tota mena. Stephen Susco dirigeix aquest thriller, que té lloc en temps real a través de la pantalla de l'ordinador. «Eliminado: Dark Web», que s'estrena a les sales catalanes el 28 de desembre, és la seqüela de «Eliminado», però a diferència de la seva predecessora l'amenaça no és sobrenatural, sinó present en la vida real.Una altra de les estrenes de la cartellera és el biopic d', una de les millor cantants brasileres de tots els temps, que va aconseguir desbancar a la Bossa Nova i modernitzar la música popular brasilera. L'actriu Andréia Horta es posa en la pell de l'artista per narrar la seva vida des dels inicis fins al final de la seva curta i intensa carrera, que va acabar quan va morir amb tan sols 36 anys a causa d'una sobredosi. Hugo Prata debuta com a director a la pantalla gran amb «Elis, la voz de Brasil», que se centra en el context històric de la dictadura militar brasilera, període en què va viure la cantant.El director iraquià Mohamed Al-Saradji signa, que s'instal·la als cinemes el divendres doblat al català. La cinta se situa en el 30 de desembre del 2006, dia en què se celebra una festivitat musulmana i que coincideix amb la reobertura de l'estació de tren de la ciutat Bagdad. Sara, interpretada per Zahraa Ghandour, entra a l'estació amb la intenció de cometre un atemptat suïcida, però els seus plans es veuen alterats per Salam (Ameer Jabarah), un comerciant que farà que ella es replantegi les seves conviccions.L'estrena nadalenca de la setmana arriba de la mà d'Alain Chabat, que dirigeix i protagonitza la producció francesa. En aquesta comèdia el Pare Noel s'enfronta a un dels seus pitjors malsons, els 92.000 elfs encarregats de repartir els regals entre els nens s'han posat malalts al mateix temps. Amb l'ajuda de la seva dona Wanda, interpretada per Audrey Tatou («Amélie»), Santa baixarà a la terra per buscar la vitamina C que pugui curar els seus elfs.