«Un pequeño favor»: la veritat sobre Emily

Pep Prieto Paul Feig s'ha convertit en un dels grans directors de la comèdia nord-americana actual. Seves són petites joies com La boda de mi mejor amiga, Espías i el reboot de Cazafantasmas, injustament menyspreat però dotat d'un irresistible sentit de l'humor.

Potser perquè el fracàs de Cazafantasmas l'ha convençut de la necessitat d'airejar-se, Feig prova un canvi de registre amb Un pequeño favor, singular conjugació entre melodrama i thriller. L'argument torna a tenir un accent molt femení. La protagonista, Stephanie, una jove mare i responsable d'un blog de moda que, un bon dia, coneix Emily, una milionària frívola però amb la qual acaba forjant una sòlida amistat. Emily es converteix en la seva principal confident, i també en el mirall que li permet superar les seves limitacions. Quan Emily desapareix misteriosament, Stephanie comença a investigar el passat de la seva amiga. I el que hi troba és un rastre de crims i falses identitats que la situarà al bell mig d'una intriga d'imprevisibles conseqüències.

Basada en una novel·la de Darcey Bell, Un pequeño favor sorprèn pel canvi de to de Feig, però també perquè aposta per un estil de thriller hitchcockià que últimament no es deixava veure per les pantalles de cinema. Un dels aspectes més interessants del film és la seva parella protagonista, Blake Lively i Anna Kendrick, actrius que han demostrat amb escreix un gran talent per a qualsevol tipus de gènere. En el cas de Lively, a més, s'hi suma que el seu personatge sembla la perfecta paròdia del que interpretava a la sèrie que la va llançar a la fama, Gossip Girl. Compartint repartiment hi trobem noms com Rupert Friend, Jean Smart, Kelly McCormack, Henry Golding i Linda Cardellini.