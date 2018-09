«Milla 22»: la distància més perillosa

pep prieto/ddg Peter Berg no està considerat un dels grans directors actuals, però no hi ha dubte que té un estil molt personal i que dona el millor d'ell mateix quan s'endinsa en el cinema d'acció. Pel·lícules com La sombra del reino, Marea negra, Día de patriotas (aquesta en concret mereix una urgent reivindicació) o El único superviviente ho demostren amb escreix: aquest home té una capacitat única per desplegar nervi i intensitat a les seqüències més físiques i, al mateix temps, integrar-les dins un context dramàtic més creïble i profund del que sovint se li reconeix.

A Milla 22 repeteix amb un dels seus actors de capçalera, Mark Walhberg, en una narració que reprèn algunes idees habituals del seu estil però que també minimitza al màxim la línia argumental. S'hi nota que Berg, d'alguna manera, ha volgut homenatjar aquell cinema d'acció dels 70 en què els personatges enraonaven poc i en què les escenes de persecucions i tirotejos portaven implícit el veritable discurs de la pel·lícula. La crítica nord-americana no l'ha comprat, però si el que busca és un film dinàmic i sense concessions, Milla 22 és la seva pel·lícula.

Milla 22 se centra en un agent de la CIA que rep una perillosa missió: amb el seu equip ha de transportar el testimoni clau en un robatori de material radioactiu, des de la seva oficina fins a una pista segura per evacuar-lo en avió. La distància que separa un punt de l'altre són 22 milles, i per descomptat que el trajecte és ple de perills perquè els lladres no estan disposats a deixar-lo testificar. I fins aquí el plantejament argumental de la pel·lícula.

El que ve després és un tens encadenat d'escenes de suspens i destrucció en què Berg torna a demostrar un pols inapel·lable i on la relació entre els personatges presenta detalls propis del cinema de Peckinpah i Hill. No parlen de Proust ni de grans emocions humanes, però Berg aconsegueix fer creïbles les seves dinàmiques. El film no canviarà la història del cinema, però veure'l és un espectacle. Al costat de Walhberg, de nou en un personatge fet a mida, destaquen les aparicions de John Malkovich, Ronda Rousey, Iko Uwais i Lauren Cohan.