«Campeones», de Javier Fesser, representarà Espanya als Oscar

EUROPA PRESS 'Campeones', de Javier Fesser, serà la pel·lícula que representarà a Espanya en la 91 edició dels Oscar per competir a la categoria del premi a la Millor Pel·lícula de Parla no Anglesa, tal com ha anunciat aquest dijous 6 de setembre l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. Els premis de l'Acadèmia de Hollywood se celebraran el 24 de febrer de 2019 i la lectura prèvia de candidats es realitzarà el 23 de gener

En les últimes setmanes, els acadèmics han pogut votar la seva opció favorita entre la finalment triada i 'Handia', d'Aitor Arregi i Jon Garaño; i 'Todos lo saben', d'Asghar Farhadi, films que optaven a representar a Espanya.

'Estiu 1993' va ser triada per representar a Espanya a la passada edició dels Oscar, tot i que finalment no va ser seleccionada per optar a l'Oscar.

Fins avui, tan sols quatre pel·lícules espanyoles s'han alçat amb el guardó a la categoria de 'Millor Pel·lícula de parla no anglesa': 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; i 'Mar adentro', d'Alejandro Amenábar.

'Campeones', dirigida per Javier*Fesser, s'ha convertit en la pel·lícula espanyola més taquillera de l'any, amb 18,6 milions d'euros recaptats i més de 3,2 milions d'espectadors.

Es tracta d'una comèdia que aborda el món de les persones amb discapacitat intel·lectual a través d'un entrenador professional de bàsquet i "analfabet emocional" que té la missió d'entrenar a un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual. El repartiment està encapçalat per Javier Gutiérrez, juntament amb un grup d'actors debutants amb discapacitat intel·lectual.