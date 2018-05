«Star Wars»: un univers infinit?

Manresa Han Solo: Una historia de Star Wars és el desè film oficial i el quart (!) en els darrers 3 anys, des que Disney va reflotar la saga amb l'estrena de l'Episodi VII. I la cosa no sembla pas, ni de bon tros, que s'hagi d'acabar aquí.

I és que des que el gegant del ratolí, el castell i els focs artificials va comprar els drets de la franquícia per 4.000 milions de dòlars a Lucasfilm, la seva obsessió ha sigut amortitzar al màxim la inversió. I ho ha fet. Només per posar un exemple: el gener d'aquest any, entre pel·lícules i marxandatge, Disney ja havia posat el comptador del deute amb Lucas a zero.



Inversió amortitzada

Però el ratolí és insaciable i no sembla pas, de moment, disposat a deixar escapar una font d'ingressos com repetir a les taquilles any rere any. I per demostrar-ho, la companyia va presentar, ara fa uns mesos, un ambiciós pla que, com a mínim fins al 2020.

De moment ho ha complert. El despertar de la Força (2015), Rogue One (2016), Els últims Jedi (2017) i l'spin-off de Han Solo (2018) són les primeres d'una remesa que si es confirmen els pronòstics s'ha de tancar d'aquí a dos anys.

Així, la propera estrena que podem esperar és la de l'Episodi IX, una entrega que ha de recollir la història que va deixar incompleta l'Episodi VIII i del qual, avui, només sabem dues coses: que la dirigirà Colin Trevorrow ( Jurassic World) i que, amb tota seguretat, serà la darrera ocasió en què veurem Carrie Fisher, morta el desembre del 2016, interpretant la princesa Leia.

A manca d'una data oficial confirmada, tot sembla indicar que Disney repetirà la jugada que tan bons resultats li ha donat en anteriors ocasions i es reservarà el debut a les sales per a mitjan desembre del 2019, amb la campanya nadalenca ben a la vora.



El crostó també es menja

La pel·lícula sobre el contrabandista que ara arriba a les pantalles és la segona entrega d'una estratègia que, fins ara, els responsables de Star Wars tenien reservada a productes menors: els spin-off, o aventures paral·leles protagonitzades per un personatge però tret de l'entorn habitual.

Ara li ha tocat el torn a Han Solo, però: i l'any 2020? La resposta no és clara. En un primer moment va córrer amb força que seria el caçarecompenses Boba Fett qui gaudiria del seu moment de glòria, però, des de fa uns mesos, aquesta possibilitat sembla que s'ha anat diluint.

En comptes d'això, l'opció que agafa volada entre els fans és la de veure una pel·lícula dedicada al mestre jedi Obi Wan Kenobi. Fins fa ben poc aquesta era poc més que una fantasia humida de legions de seguidors, però unes declaracions de l'actor Ewan McGregor (que ja va interpretar el paper en els episodis I, II i III) assegurant que no li importaria repetir com a jedi, i la necessitat de Disney de fer feliços els seguidors després de la tèbia expectació que la pel·lícula sobre Han Solo ha generat, podrien precipitar l'elecció.

L'horitzó de la saga a mitjà termini, per tant, no sembla del tot definit. Però són molts els seguidors que tenen ben clara una certesa: Star Wars, per a Disney, encara té corda per estona. De fet, tant és així que Alden Ehrenreich, l'actor que encarna el jove Han Solo, ha signat un contracte per interpretar el contrabandista dos cops més. Això com a mínim.