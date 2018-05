'#Sexpact': puresa i castedat

Pep Prieto És evident que la gran indústria de Hollywood no és aliena als canvis que es produeixen a la societat, i a pesar que normalment sempre hi arriba tard i malament, la pura finalitat econòmica i el fet de voler arribar al màxim possible de públic l’empeny a apuntar-se a les noves sensibilitats socials.

El debat actual que s’està fent al voltant del rol que ha d’assumir la dona en la societat contemporània (i que ha afectat de ple la mateixa indústria de Hollywood a causa de les campanyes que s’han realitzat per equiparar els salaris entre actors i actrius i de les denúncies per abusos sexuals a importants productors) esdevé un d’aquests canvis dins el paradigma dels habituals relats que ens oferia la gran indústria: si en els darrers temps les comèdies adolescents sempre eren protagonitzades per nois que no entenien el pas a l’edat adulta sense abans perdre la virginitat, a #Sexpact seran tres noies les que assumiran aquest rol fins ara destinat únicament als mascles. Tanmateix, alguns tabús encara costen de desarrelar, i, per aquest mateix fet, els pares i mares de les noies faran tots els possibles, un cop descobreixin les intencions de les seves filles, per evitar que la promesa que han fet de perdre la virginitat el dia del ball de graduació arribi a bon port.

De ben segur que #Sexpact encara ens mostra elements argumentals que ens puguin semblar carrinclons (allò que dèiem de la gran indústria i la seva lentitud per embafar-se d’aires nous), però cal tenir en compte que rere la càmera tenim una dona com Kay Cannon, que, a banda d’haver triomfat amb els seus guions de la trilogia Dando la nota, es confessa una fidel seguidora del cinema de Judd Apatown: a banda de deixar-se influenciar per la incorrecció política i el trencament d’estereotips que ofereix en cada film aquest guru de la nova comèdia americana, Cannon també ha volgut disposar de bona part dels actors i actrius habituals de l’univers d’Apatown. D’aquesta manera, hi trobem Seth Rogen (en aquest cas en la funció de productor), la grandíssima Leslie Mann (protagonista de la no menys genial Si fuera fácil) i fins i tot John Cena, antic lluitador reciclat a actor i que ja ens va oferir el seu vessant més còmic a la darrera pel·lícula d’Apatown Y de repente tú (2015).