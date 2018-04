«Vengadores: Infinity war», la batalla definitiva

PEP PRIETO Totes les pel·lícules dels superherois de Marvel porten a les aventures de Los Vengadores, i totes les pel·lícules d'aquest grup de superherois duen a Vengadores: Infinity War, el títol que ha de canviar per sempre més les dinàmiques (i els personatges) de l'univers cinematogràfic de Marvel. El film s'estrena als cinemes de tot el món amb la previsió que trenqui uns quants rècords de taquilla. Per resumir l'argument del film, el millor és centrar-se en un nom: Thanos. Aquest conqueridor de l'espai, que ja havia aparegut en algunes escenes postcrèdits i de Guardianes de la Galaxia, arriba finalment a la Terra per recuperar les Gemmes de l'Infinit, garants d'un poder inabastable que li permetrà controlar tots els planetes que vulgui. Quan arribi al nostre planeta trobarà resistència: la dels Vengadores, per descomptat, però també de Star-Lord i el seu equip, que gràcies a Thor han descobert el parador del seu principal enemic. La batalla serà llegendària, però està cridada a marcar un abans i un després en el destí d'alguns personatges.

Dirigida pels germans Russo, autors de les magnífiques El Soldado de Invierno i Civil War, Vengadores: Infinity War és un d'aquells films que els fans de Marvel es pensaven que mai veurien materialitzat. S'hi trobaran vells coneguts, és clar, però també hi emergiran nous herois que acabaran tenint un protagonisme fonamental en futures entregues cinematogràfiques. El repartiment és tan extens i estel·lar que mareja, i està encapçalat per Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Peter Dinklage, Paul Rudd i Mark Ruffalo.