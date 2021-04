7 plans per viure un cap de setmana diferent

Visita «Séquia i esmorzar exprés», a Manresa

Els dissabtes 1, 8 i 15 de maig, de 10 a 12 h, trobada a l’Infoséquia del parc de l’Agulla. Descoberta de la història i les curiositats d’aquest canal medieval, començant amb un esmorzar. Es recorerà l’últim tram fins al Mas de Sant Iscle. Preu: 8 euros; jubilats i carnet jove: 6,5 euros, menors de 9 anys: 3 euros. Amb la col·laboració del Berenador. Informació: parcdelasequia.cat.

Taller de flamenc amb Aina Nuñez a Cal Rosal

Dissabte, d’11 a 14 i de 16 a 19 h; i diumenge, de 10 a 14 h, al Konvent. Taller Flamenco entre los árboles, que combina aspectes teòrics i pràctics de l’aprenentatge del flamenc. S’utilitzarà l’exterior per treballar el vincle del moviment i els estils del flamenc amb els elements de la naturalesa. Més informació i inscripcions: 628 295 257 o formaciokonvent@gmail.com.

Escena: «Playoff», a Sallent

Diumenge, a les 17 h, a la sala Jordi Fàbregas de l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Tragicomèdia que transcorre en un vestuari d’un equip de futbol femení. Les set protagonistes són unes noies joves que adoren la seva professió, apassionades i ambicioses. L’obra reflexiona sobre el paper de l’esport femení a la nostra societat. Entrades: 3 euros. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

Concert de The Parra Quartet a Guardiola de Berguedà

Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç, concert de la formació cambrística nascuda a l’Escola Superior de Música de Catalunya i formada per Eduard Torné, violí, Celia Molina, violí, Laura del Pozo, viola, i Pau Valls, violoncel. Interpretaran el Quartet nº1 en mi menor de C. Saint Saens i el quartet americà de Dvorák. Entrades: 7 euros. Cal fer reserva a www.civitascultura.org. La localitat es reservarà fins a les 18.45 h del dia de l’espectacle. Venda el mateix dia de l’espectacle al monestir a partir de les 18.15 h.

Espectacle infantil «Italino Grand Hotel», Gironella

Dissabte, a les 18 h, al local del Blat. En el marc del cicle Culturitza’t. Espectacle infantil de la companyia La Tal que transcorre a l’últim soterrani de l’Italino Grand Hotel, on hi ha la bugaderia. Allà, un personatge solitari renta, planxa i perfuma els llençols. Viu i somia i amaga la solitud conversant amb les màquines i jugant amb la seva ombra. Entrades: 5 euros. A la venda a entradium.com. Més informació: culturitzat.cat.

Actuació de Buhos a Martorell

Dissabte, a les 19 h, al teatre El Progrés. El grup presenta Teràpia col·lectiva, el seu primer espectacle per a teatres, amb la col·laboració d’Albert Pla. Entrades exhaurides.

Conferència «Castells medievals», a Rocafort

Dissabte, a les 18.30 h, a l’aire lliure. Conferència a càrrec de Laura de Castellet, llicenciada en Belles Arts i doctorand en arqueologia del so medieval i lutier. Organització: Rocafort, Patrimoni i documentació (www.rocafort-pd.cat) amb la col·laboració dels Amics de l’Art Romànic del Bages.