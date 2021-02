9 propostes per fer en família aquest cap de setmana

«Vekante» és una proposta creada i dirigida per Rosa Raluy | IMATGE PROMOCIONAL

«Bellboy's circus», Santpedor

Dissabte, a les 12 h, a l'exterior de Cal Llovet. Espectacle familiar de la companyia Total Circ, amb moviment, manipulació d'objectes i acrobàcies. Posa en escena els tres botons d'un gran hotel. En el marc de les propostes de Testimoni Escènic. Entrada gratuïta. No cal reserva prèvia. Es demana als assistents que seguin per grups bombolla.

Taller «Pagesos, joglars i cavallers», Manresa

Dissabte, de 10 a 14 h, al Museu de la Tècnica, taller de tintura natural de llana amb plantes tintòries de la Catalunya medieval. Introducció a la tintura vegetal i aplicació pràctica de tot el procés de tintat (mordentat, extracció dels colorants vegetals, tinció i modicació del to) per preparar un mostrari de llanes amb els colors de tres plantes tintòries emprades en l'època medieval a Catalunya: roja, noguer i galda. A càrrec de Roser Melero i Vilella, tintorera artesana i experta en aprofitament sostenible de plantes silvestres. Preu: 39 euros. Cal inscriure's a: www.parcdelasequia.cat. Ho organitza: Parc de la Séquia.

Circ Històric Raluy: «Vekante», Manresa

Fins al 7 de març, instal·lat a la zona dels Trullols, per oferir un espectacle guardonat amb el Premi Zirkòlika 2019 i en el qual 20 artistes ofereixen números de diferents disciplines. Al capdavant hi ha Rosa Raluy, i arriben amb els seus carruatges de fusta de principis del segle XX. La carpa, amb capacitat per a 800 persones, estarà limitada al 30%. Més informació d'horaris i preus de les entrades a www.raluy.com.

«13è Torneig Carcassonne de la Llum»

Diumenge, de 16 a 20 h, en la modalitat en línia. Informació i inscripcions a www.cae.cat. Ho organitza: CAE.

«Els gegants petits», Navarcles

Dissabte, a les 12 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Teatre familiar a càrrec de la companyia Cosinsart. Una obra del projecte en xarxa Testimoni Escènic. Entrades: 3 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat.

9è FineArt Igualada, Igualada

Fins al 23 de març, el festival fotogràfic oferirà una quarentena d'exposicions en una dotzena d'espais del nucli antic de la ciutat. Es mostraran treballs de Juan Manuel Castro Prieto, Ana María Robles, Diego Piedra, Montse Pallàs, Israel Ariño i Clara Gassull, entre d'altres. Dissabte, a les 12 h, al Museu de la Pell, visita a l'exposició de Jesús Montañana. A les 18 h, al Museu de la Pell, visita a l'exposició de Narcís Darder. Diumenge, a les 12 h, al Museu de la Pell, visita a l'exposició de Guillem Torné. Organització: Ajuntament d'Igualada i Agrupació Fotogràfica d'Igualada. Més informació: www.fineartigualada.cat.

Jan i Júlia i la Misteriosa Llum», online

Vídeo-conte animat que es pot veure a la pàgina web www.kursaal.cat, en el qual es pot conèixer l'origen de la Festa de la Llum de Manresa amb l'explicació dels germans Jan i Júlia, que estaran acompanyats del bisbe Galceran Sacosta, el rei Pere III, el mestre d'obres Guillem Catà i la resta de personatges que envolten la història que se celebra cada 21 de febrer a Manresa. Una producció del Servei Educatiu del Kursaal.

«Reach Up High», Sallent

Diumenge, a les 18 h, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella. Espectacle de Ra-mon Roma que proposa voltar pel món cantant cançons i compartint dues llengües, català i anglès. Entrades: 8 euros. Entrada gratuïta per als menors de 3 anys si seuen a la falda. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

Petit Cineclub, Manresa

Diumenge, a les 11.30 h, a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om. Projecció d'Àgata, la meva veïna detectiu, que explica la història d'Agata Christine, de 10 anys, és una apassionada dels misteris. Tant que ha creat una agència de detectius privats al soterrani de la casa on s'acaba de mudar amb la seva família. La protagonista aprendrà a veure més enllà de les primeres impressions i a valorar la importància de l'amistat. 77 minuts. A partir de 6 anys. Organització: Imagina't i Cineclub. Entrades: 3,50 euros. A la venda a les taquilles del Kursaal, al 93 872 36 36 o a www.kursaal.cat; i 30 minuts abans de la projecció a les taquilles de l'auditori.