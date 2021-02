Els visionaris de la pandèmia

pepa mañé vall de vilaramó.

Les variacions Bildelberg, escrita per Oriol Grau Elias (Sense títol, Plats bruts) i dirigida pel santvicentí Joan Maria Segura i Bernadas (Troia, Cabareta), es va estrenar el maig del 2019 a la Sala Trono de Tarragona. Ja en aquesta data aquest cabaret polític, plantejat per fer reflexionar amb una rialla d'orella a orella, proposava els espectadors participar en una votació per escollir el tipus de pandèmia que volien per tal d'eliminar part de la població mundial: el problema és que ja hi havia massa gent. I fins i tot se'ls preguntava en quin lloc del món volien que comencés. «Ho tractem des del respecte, perquè hi ha gent que ha patit molt, però això no ho hem introduït ara, sinó que ja ho teníem, posant noms ridículs a la pandèmia. És molt visionari l'Oriol», admet Segura. Així, Les variacions Bildelberg burxen en El veritable origen de la pandèmia, com diu el subtítol de l'obra.

Les variacions Bildelberg, que estrenarà demà la programació Coolturitza't de Sant Vicenç de Castellet, conviden els assistents a formar part del que, en el món real, és la conferència Bilderberg (canvia una lletra), una reunió anual, a la qual només es pot accedir mitjançant invitació, de persones d'influència en els cercles empresarials, acadèmics i polítics. Malgrat que no és oficial, s'hi decideixen temes importants mundialment. «És un espectacle de creació basat 100% en fets reals», remarca Segura, i a través de cançons, coreografies i també algun número de màgia tracta temes polítics i socials: el capitalisme, el feixisme («malauradament tant de moda»), l'envelliment, l'eutanàsia, la religió... Els tres protagonistes convoquen la reunió del club quan s'adonen que estan obligats a fer variacions en els seus plans de control global perquè el món se'ls escapa de les mans: el fenomen Trump, el Brèxit, els països emergents...

«Podem reflexionar sobre els problemes, però ens ho passarem bé, que en aquests moments tots en tenim moltes ganes», afirma Segura que, ara que hi ha mobilitat comarcal, convida els bagencs a gaudir de la programació que ofereix Sant Vicenç: «agraeixo que es faci l'esforç de portar espectacles interessants. Gairebé he treballat amb tots els que vindran».

Si bé en l'estrena i l'estada a La Seca-Espai Brossa de Barcelona el protagonista de Les variacions Bildelberg era el mateix Oriol Grau, a Sant Vicenç els tres intèrprets seran Miquel Malirach, Cristina Murillo i Albert Mora. Grau participa ara en l'espectacle L'èxit de la temporada, que celebra els 30 anys d'El Terrat. A banda de ser el director de l'espectacle, el santvicentí també signa el vestuari i les coreografies (amb Alexandra Palomo), mentre que la música és d'Enric Xato Grau, germà d'Oriol Grau. El santvicentí diu que amb Grau «teníem moltes ganes de treballar junts» des que la Trono va produir You Say Tomato, dirigida per Segura.