Sis plans per fer en família aquest cap de setmana

REDACCIÓ | MANRESA Un passeig pels Jardins de Llum 2021

Dissabte i diumenge, de 18.30 a 21.30 h, a L'Anònima, carrer del Balç, Sala Gòtica de la Seu, Pont Vell, Espai Plana de l'Om i Sala d'exposicions del Cercle Artístic de Manresa, itinerari efímer d'art, llum i aigua a l'entorn de la Llum i l'Aigua. Ho organitza: Ajuntament de Manresa, CACIS El forn de calç i la TAVCC.

Reggae per Xics, a Manresa

Diumenge, a les 12 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Espectacle Ballant damunt la Lluna, a càrrec de The Penguins, per celebrar els 14 anys de la reinaguració del teatre Kursaal amb un espectacle per a tota la família. Entrades: 12 euros; i 10 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Posta de sol a través de la Foradada des del Vilar

Aquest divendres, a partir de les 17.30 h, a l'era del mas del Puig es farà un acte divulgatiu per seguir la posta de sol des del Vilar. L'Ajuntament vol potenciar l'experiència de viure la posta de sol a través de la Foradada, que es pot veure cada any durant aquestes dates de febrer. La situació geogràfica privilegiada del municipi permet observar una posta de sol molt especial a través d'una de les roques icòniques de la Muntanya de Montserrat. Participarà en l'acte la colla de tabalers dels Diables de Resistents. Cal inscripció prèvia al 93 834 03 50.

Taller de Carnestoltes a casa

Fins dissabte, la biblioteca 1 d'octubre de Moià proporciona el material necessari per crear complements per disfressar-se en família. Després cal compartir les fotos a les xarxes socials: #BiblioMoià #CarnavalMoià. Cal apuntar-se al següent enllaç http://bit.ly/tallercarnaval o bé trucar a la biblioteca 1 d'octubre (93 830 06 74).

Sessió de cine al Bages Centre

Aquest cap de setmana, a la cartellera hi ha diferents films familiars, com "Trolls 2: Gira mundial", "Els Elfkins" i "Los Croods: nueva era".

Sortida fins al Solell dels Comtals

Diumenge, a les 8 h, sortida del cicle Conèixer l'entorn, que anirà al Solell dels Comtals. Se sortirà des del carrer Farigola, a la part alta del barri dels Comtals. Excursió matinal de 10,2 km i 300 m de desnivell. Es pujarà per l'itinerari divulgatiu de la Solana dels Comtals i pel camí que travessa l'olivera de la solella fins a Montlleó. Es continuarà resseguint la cinglera sobre la riera de Cornet fins al pou de glaç a tocar de la riera. La tornada es farà pel costat de la riera i pel raval dels Torrents. Preus: 5 euros; socis no federats, 3 euros; federats no socis, 2 euros; socis federats, gratuït. Majors de 70 anys no federats: socis 5 euros i no socis 7 euros. Inscripcions a www.cecb.cat, a la secretaria CECB (de 19 a 21 h) o al 93 872 29 12.