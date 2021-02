«La caiguda dels déus», el comiat d'un drama amb salutació nazi

PEPA MAÑÉ VALL DE VILARAMÓ. Manresa

L'entrada en escena de Martin Von Essenbeck, el personatge que interpreta l'actor Ivan Padilla a La caiguda dels déus, deixa de pedra la seva aristocràtica família, propietària d'una siderúrgica que fabrica armes, que s'ha aplegat per celebrar l'aniversari del seu patriarca, Joachim Von Essenbeck (paper a càrrec de Joan Torrens que, alhora, és el director de l'obra). Els ofereix una interpretació de la cançó L'àngel blau, caracteritzat com l'actriu i cantant Marlene Dietrich, amb cabellera rossa inclosa. «Vol ser protagonista, però el número només li fa gràcia a ell», apunta Padilla, que explica que la intervenció li ha permès cantar en alemany per primer cop: «ara ja està superat, però va tenir la seva dificultat. Sort que una de les companyes, la Maria Saénz, em va ajudar. De fet, ha aconseguit que pronunciem els noms com toca».

Aquesta és una mostra de les «complicacions» d'un muntatge coral -amb de 17 actors- del grup de teatre dels Carlins, que es va estrenar el novembre del 2018 i que tancarà avui (20.30 h) la seva trajectòria a la sala del carrer Sabateria. En aquests dos anys i escaig han recollit nombrosos premis (de direcció, d'interpretació...) en els concursos i mostres de teatre en els quals han participat, però, segons remarca Torrens, «tenim la sensació que no hem acabat d'arrodonir-ho prou», perquè no comptaven que, entremig, els cauria al damunt una pandèmia: només han pogut fer una dotzena de bolos, quan el recorregut habitual de les obres dels Carlins és d'una vintena llarga d'actuacions. Però, amb les circumstàncies actuals, el circuit «ja està esgotat».

La caiguda dels déus relata la tragèdia, amb tints shakesperians, que es desencadena amb la mort del patriarca per aconseguir les regnes del negoci. I la desintegració familiar s'esdevé en un període concret: l'inici del nazisme a Alemanya. En la seva adaptació, Torrens hi va deixar entreveure paral·lelismes amb la situació actual a Catalunya: «hi veia les mateixes arbitrarietats». I remarca la rebuda del públic: «ha al·lucinat amb l'obra, que és molt dura. L'ha seguit amb un silenci sepulcral per esclatar en aplaudiments».

Altres factors que han portat al punt i final de La caiguda dels déus són que les dues nenes que actuen al muntatge (Míriam i Txell Carvajal, filles d'una altra de les actrius, Nèlia Rincón) «s'han fet grans», i que el nombrós grup d'actors té altres compromisos.

Torrens destaca que s'ha format un equip «amb molt de compromís i ganes de treballar. La dificultat de l'obra ha fet que haguéssim de posar-hi molt d'esforç». Ja en l'estrena, Torrens destacava Ivan Padilla en un paper que en la pel·lícula homònima de Luchino Visconti interpreta Helmut Berger: «perquè és difícil encaixar-lo, i ha aconseguit no traspassar la línia vermella en la creació del personatge».

Padilla, que combina el teatre professional amb l'amateur, assegura que l'excèntric Martin Von Von Essenbeck és «un caramelet, pel turment que arrossega. Té moltes cares i et permet fer un viatge emocional. Encara que des de fora em pugui semblar repulsiu, com quan he de fer la salutació nazi, des de dins el defenso i em sap greu abandonar-lo, perquè gaudeixo molt interpretant-lo». A més, destaca que ha tingut l'oportunitat de fer-lo «als Carlins, a casa, amb els amics, del teatre i de la vida. Això et dóna tranquil·litat per tirar-te al buit, perquè en el teatre professional et sents més responsable i vulnerable».

Assajos amb mascareta

A la foto, un moment de l'assaig de divendres passat als Carlins, amb tots els intèrprets respectant les actuals mesures sanitàries. A l'escena, gairebé a l'inici de l'obra, Ivan Padilla (en el paper de Martin Von Essenbeck) fa una peculiar actuació davant tota la família, encapçalada per Joan Torrens (el patriarca Joachim Von Essenbeck), que està situat a primera fila. Completen el repartiment Maribel Montardit, Dani Ledesma, Pere Font, Oriol Juanola, Maria Saénz, Xevi Blancafort, Oriol Barri, Míriam Carvajal, Txell Carvajal, Nèlia Rincón, Adrià Torrens, Josep Voserrais, Salvador Portabella, Txell Vall i Aina Voserrais