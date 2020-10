Set plans per fer en família aquest cap de setmana

REDACCIÓ | MANRESA Contes a l'Anella Verda, Manresa

Diumenge, a les 11 h, trobada a la zona de l'aparcament de la Torre de Santa Caterina. Es caminarà uns 2.000 metres fins al paratge del Gorg de les Escaletes. A les 12 h, espectacle El hombrecito verde, amb Jose Manuel Garzón. Gratuït. Ho organitza: Meandre i Parc de la Sèquia.

25a Festa de la Verema del Bages, Artés

Divendres, a les 18 h, a la Torre Lluvià de Manresa, acte d'inauguració i, tot seguit, visites guiades en grups reduïts a la Torre Lluvià i al projecte de recuperació de la vinya antiga de la DO Pla de Bages, tast de vins i presentació de la Ruta del vi DO Pla de Bages. Cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. Durant tot el cap de setmana, visites al patrimoni vitivinícola del Bages a Artés, Avinyó, Castellnou de Bages, Fals, Manresa, Monistrol de Calders, Navàs, Pinós, el Pont de Vilomara, Rajadell, Sant Fruitós, Sant Vicenç i Santpedor. En grups reduïts i imprescindible reserva prèvia. Consulteu horaris i preus i feu inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. Dissabte, a les 12 h, tastos guiats al parc de Can Cruselles, tast de picapolls amb Anna Castillo; i a la plaça 1 d'Octubre (davant de Cal Sitges), tast de cava i escumós amb Sílvia Culell. Preu: 12 euros. Cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. A partir de les 17 h, a la plaça del Padró, jocs per a infants: El joc de l'oca de la Verema. Es farà en grups de 10 infants, repartits en franges horàries: 17, 18 i 19 h. Activitat gratuïta, cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. A les 17.30 h, al parc de Can Cruselles, actuació dels Bastoners d'Artés. Capacitat limitada, segons l'ordre d'arribada. L'actuació es podrà seguir en línia, a través del perfil d'Instagram @veremabages. A les 18 h, tastos guiats al parc de Can Cruselles, tast de sumolls amb Josep Pelegrín; i a la plaça 1 d'Octubre (davant de Cal Sitges), tast de vins negres amb Dami Vila. Preu: 12 euros. Cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. A les 19.30 h, tastos guiats al parc de Can Cruselles, tast de vins top amb Josep Pelegrin (preu: 20 euros); i a la plaça 1 d'Octubre (davant de Cal Sitges), tast de vins blancs amb Jaume Pont. Preu: 12 euros. Cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. A partir de les 20 h, a la plaça Vella, tastos amb ritme. Preu: 20 euros (inclou sopar, 4 tiquets de vi, copa, portacopes i el concert). Hi haurà opció infantil. Entrades anticipades a www.festaveremabages.cat. Caldrà compar-les per taules d'un màxim de 6 persones. Fins a les 23.30 h, actuació musical a càrrec de la Reina, amb Marta Cervera i Júlia Isern (Lia Kali). Diumenge, a partir de les 10 h, al carrer Rocafort, fira d'artesania. Recinte perimetrat i amb entrada lliure amb capacitat limitada. De 12 a 15 h, a la plaça Vella, vermut musical: degustació de vins dels cellers de la DO Pla de Bages i tapes amb producte de proximitat de Mengem Bages. A les 12.30 h, actuació musical a càrrec de Cèlia Vila i Víctor Grané, duet a veu, piano i guitarra. Preu: 10 euros (inclou tapa, 4 tiquets de vi, copa, portacopes i actuació musical). Hi haurà opció infantil. Entrades anticipades a la venda a www.festaveremabages.cat. Caldrà compar-les per taules d'un màxim de 6 persones. A les 12 h, tastos guiats al parc de Can Cruselles, tast de picapolls amb Irene Cozas; i a la plaça 1 d'Octubre (davant de Cal Sitges), tast de vins negres amb Sílvia Culell. Preu: 12 euros. Cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. De 19 a 21 h, a la plaça Vella, vermut musical: degustació de vins dels cellers de la DO Pla de Bages i tapes amb producte de proximitat de Mengem Bages. A les 19.30 h, actuació musical a càrrec de Gavarresa Jazz Quartet. Preu: 10 euros (inclou tapa, 4 tiquets de vi, copa, portacopes i actuació musical). Hi haurà opció infantil. Entrades anticipades a la venda a www.festaveremabages.cat. Caldrà compar-les per taules d'un màxim de 6 persones. A les 18 h, tastos guiats al parc de Can Cruselles, tast de vins top amb Anna Castillo (20 euros); i a la plaça 1 d'Octubre (davant de Cal Sitges), tast de picapolls amb Dami Vila. Preu: 12 euros. Cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat. A les 19.30 h, tastos guiats al parc de Can Cruselles, tast de vins negres amb Jaume Pont (12 euros); i a la plaça 1 d'Octubre (davant de Cal Sitges), tast de vins top amb Irene Cozas (20 euros). Cal fer inscripció prèvia a www.festaveremabages.cat.

Espectacle infantil «L'eruga voladora», Berga

Dissabte, a les 17.25 h, entrada al Cinema Catalunya. A les 17.30 h, berenar. A les 18 h, espectacle de titelles de la companyia Pea Green Boat. Entrada anticipada: 6 euros. Cal enviar un WhatsApp al 633 45 49 94. Organització: Acció Cultural Berguedana.

Festa Major de la Pobla de Lillet

Dissabte, a les 11.30 h, al parc Xesco Boix, concert amb la cobla Pirineu. A les 18 h, al parc Xesco Boix, concert de Wildeers. Diumenge, a les 18.30 h, al pavelló, concert amb l'orquestra Venus. Entrades: 5 euros. Dilluns, a les 17 h, a l'escola, Karoli, l'home roda, espectacle per a tots els públics. Per reservar entrada cal trucar a l'ajuntament (93 823 60 11). En cas de pluja, els actes es faran al pavelló.

Test, Festival en Xarxa d'Arts Intenses, de Prop i Curta Durada, Navarcles i Balsareny

Dissabte, a les 17 h, a la Creueta Centre Cultural de Navarcles: Representació de quatre obres: Mala peça (comèdia), L'origen (dansa), Twins (dansa-teatre) i Spain is pain (multidisciplinari). Entrades: 8 euros, anticipades a navarcles.fila12.cat. Diumenge, a les 12 h, a diferents places de Balsareny. Representació de tres obres: Cants de dona (música), I.A.I.A. (comèdia) i Twins (dansa-teatre). Gratuït, amb inscripció a balsareny.cat o bé al 93 839 61 00.

9è Mercat de Lletres, Igualada

Divendres, a les 18 h, a la sala d'actes de la biblioteca, espectacle de titelles Botànica oculta, a càrrec d'Eixerits Animació. Per a infants de més de 5 anys. En acabar, lliurament de premis del concurs infantil de Jocs lingüístics de l'Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC). Cal inscripció a b.igualada.c@diba.cat o al 93 804 90 77. Dissabte, de 10 a 13 h, a través de la plataforma Zoom, taller virtual de poesia visual a càrrec d'Esteve Plantada. Màxim 10 participants. Cal fer inscripció prèvia a l'adreça b.igualada.c@diba.cat o al 93 804 90 77. A les 11 h, a la sala jove de la biblioteca, taller d'iniciació al Brush Lettering, a càrrec de Sara&Bugs, adreçat a persones joves i adultes. Cal inscripció fer prèvia a l'adreça b.igualada.c@diba.cat o al 93 804 90 77. A les 12 h, a la sala d'actes de la bibilioteca, presentació de Mare Terra, Marc Hervàs, que és el primer dels textos dramàtics de la companyia del príncep totilau que s'ha editat. S'escenificarà un tast de l'espectacle. Cal inscripció prèvia a b.igualada.c@diba.cat o al 93 804 90 77. A les 19 h, a la sala d'actes de la biblioteca, espectacle poètic i musical La poeta a cordes, a càrrec del cantautor Diego Paqué. Cal inscripció prèvia a b.igualada.c@diba.cat o al 93 804 90 77. ? Exposicions: mostra dedicada a la vida i obra del filòleg i lingüista Antoni M. Badia i Margarit, que va dur a terme una tasca fonamental en la investigació de la llengua catalana. A la sala d'exposicions de la biblioteca, fins al 17 d'octubre. Exposició Montserrat Abelló: visc i torno a reviure, que fa un recorregut significatiu per la trajectòria vital i literària d'aquesta poeta i traductora catalana. Al vestíbul de la biblioteca, fins al 3 d'octubre.

Xerrada «Vinya, vi i aiguardent, un dels motors econòmics del Bages i Sant Fruitós», a Sant Fruitós

Dissabte, a les 17.30 h, al Museu de Sant Fruitós de Bages (plaça de l'Era de Cal Vallbona). Conferència a càrrec de Llorenç Ferrer Alòs i presentació de la revista Dovella. Amb l'actuació musical Corrandes amb DO: In vino veritas i obertura del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós. Organització: Ajuntament de Sant Fruitós, Centre d'Estudis del Bages i Col·lectiu de Recerca Històrica.