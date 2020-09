10 plans per passar un cap de setmana fora de casa

Fira de Santa Tecla de Berga

Divendres, a les 21.30 h, a l'espai d'activitats, El Club del Joc especial Santa Tecla, amb la Cia de Jocs L'Anònima. Dissabte, de 10 a 21 h, fira que posa en valor els productes del territori del primer sector. Tot el dia, tastos i maridatges de vins i formatges, passejades amb poni i foodtrucks. A les 11, taller de feltre amb Laia Aguilà, d'El Talleret del Clot. A les 11.30 h, mostra de races autòctones catalanes. A les 12.30 h, concert de Marc River, versions dels clàssics del rock. A les 17 h, 28a trobada d'acordions. A les 17.30 h, jocs al carrer amb la Cia de Jocs L'Anònima. A les 19 h, concert de Willy & The Poorboys, tribut a Creedence Clearwater Revival. Diumenge, de 10 a 21 h, fira que posa en valor els productes del territori del primer sector. Tot el dia, tastos i maridatges de vins i formatges, passejades amb poni i foodtrucks. A les 11 h, Què contes Trafàlgar?, conta contes amb la Pallassa Trafàlgar. A les 11.30 h, mostra de races d'aquí i d'allà. A les 12.30 h, espectacle familiar de La rateta ja no escombra l'escaleta: La dona que jo vull ser. A les 17 h, classes de ball i exhibició country. A les 17.30 h, jocs al carrer amb la Cia de Jocs L'Anònima. A les 19 h, entrega d'obsequis als ramaders de la fira.

Espectacle infantil per a nadons «Kl'aa, la teva cançó», Manresa

Dissabte, a les 17.30 i a les 19 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Espectacle visual i sonor a través de la veu per a nadons i les seves famílies, a càrrec de la Cia Inspira Teatre. A partir de 6 mesos. Programació d'Imagina't. Entrades: 6 euros. A la venda a taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Festa Major d'Avinyó

Divendres, a les 21.30 h, espectacle inaugural de la festa major. Tot seguit, al carrer Manresa cruïlla amb el carrer Gavarresa, mostra de foc. Ho organitza: Bèsties del Morrut. A les 23 h, concert amb Hey! Pachucos. Dissabte, a les 11 h, concurs de paelles per Instagram. A els 14 h, dinar popular per Instagram. A les 18 h, teatre familiar Contes encaixonats, amb DeParranda. A les 19 h, quinto de festa major i lliurament del veredicte del Concurs de Fotografia Festa Major 2019. A les 23 h, concert amb Koers. Diumenge, a les 10 h, itinerant pel poble, despertada de festa major amb la xaranga Urband. A les 11 h, a l'església de Sant Joan, missa. A les 12 h, teatre familiar La petita Capmany, amb Tanaka Teatre. A les 19 h, concert amb l'orquestra Selvatana. A les 22 h, concert amb Timbason. Dilluns, a les 18 h, 69è homenatge a la gent gran i concert amb el grup Mil·lènium. Tot els actes, que són gratuïts, es faran a la pista polivalent, amb capacitat limitada. Cal fer reserva prèvia al centre cívic, dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h; i dimarts, dijous i divendres, de 17 a 20 h. Tel. 93 013 19 16.

Concerts de Gospel a Rajadell

«Rajadell Gospel Survives». Dissabte, a les 21.30 h, a la plaça de l'Església, open session on, de manera improvisada, interactuaran els artistes, cantants i músics convidats. En cas de fred o pluja, l'activitat es farà a l'interior de l'església. Diumenge, a les 18.30 h, al poliesportiu, espectacle Rajadell Gospel Survives, en el qual cantaran junts Esclat Gospel Singers, Barcelona Messerngers i Goixargi Gospel Choir, cors dirigits per Ramon Escalé. Entrada gratuïta, però cal reservar la localitat trucant a l'Ajuntament: 93 836 80 26. També es retransmetrà en línia, a l'enllaç que hi haurà a esclatgospelsingers.com.

Festa Major de l'Ametlla de Merola

Avui, a les 18.30 h, penjada de la creu al campanar i presentació de tres llibres il·lustrats per Valentí Gubianas: El somni d'en Blai, Gegants i La veritable llegenda de Sant Jordi, a càrrec de l'il·lustrador i Quim Pujolar. A les 21 h, inauguració de la festa major i celebració dels 30 anys dels gegants amb mandonguillada, pregó a càrrec de Lluís Puig, conseller de Cultura a l'exili; commemoració dels 30 anys de gegants i estrena del nou vestit de la geganta i fi de festa amb Moi i Toti. Dissabte, a les 11.30 h, repic de campanes en honor a Sant Mateu. A les 12 h, espectacle infantil Oops! de Teatre Mòbil. A les 20 h, preestrena del documental 150 i una Grossa, de Núria Deulofeu i Aurora Sulli. En acabar la projecció, col·loqui amb la presència de les directores i el productor Santi Suárez. A les 23 h, concert amb Balkan Pradise Orchestra. Diumenge, a les 10 h, repic de campanes. A les 10.30 h, passacarrers amb la Cobla Berga Jove. A les 11 h, missa major en honor de Sant Mateu, patró de l'Ametlla de Merola. A les 12 h, balls tradicionals: traca valenciana, ball de cascavells, ball del gegantó Cascavell, ball de nans, ball de gegants i sardana. A les 18.30 h, concert amb Els Solistes Trio. A les 21.30 h, concert acústic de Filferro Trio. Dilluns, a les 11 h, missa pels difunts de l'Ametlla. A les 12.30 h, concert vermut amb Borja Olalla i Àuria Franch. A les 19 h, concert de cobla amb la Cobla Berga Jove. Dimarts, a les 18 h, baixada de la creu del campanar. Tots els actes se celebraran a la plaça de l'Església, amb el públic assegut i aforament limitat, prèvia compra d'entrades. L'entrada a cada acte tindrà el preu simbòlic d'1 euro. Per a la mandonguillada: 10 euros. Venda d'entrades al local de la biblioteca.

Festa Major de Cabrianes

Divendres, a les 22 h, espectacle L'home orquestra a càrrec de Peyu. Entrades: 10 euros. És imprescindible comprar-les amb antelació a Cal Serra. Dissabte, a les 22 h, concert de la Tremenda Banda. Diumenge, a les 12 h, vermut-espectacle amb El senyor de les baldufes. A les 19 h, espectacle Flou Papagayo, de Mumusic Circus. Tots els actes es faran a la plaça de la Vinya.

Espectacle «El Comte d'Egmont», a Guardiola de Berguedà

Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç. Espectacle de T.I.C. Escènic, lectura dramatitzada de l'adaptació de l'obra de Goethe, a la qual Beethoven va posar música. Entrades: 7 euros. Reserves a www.civitascultura.org.

Sortida del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, Manresa

Diumenge, excursió cultural per Conèixer l'entorn, a la colònia Jorba i la seva central. Més informació: www.cecb.cat o a la secretaria de l'entitat (carrer d'Urgell, 16) o bé al 93 872 29 12, de 19 a 21 h.

Km.0 Cardona

Divendres, a les 20 h, al monument de l'Onze de Setembre, acte de commemoració del 18 de setembre amb ofrena floral, ball de l'Àliga de Cardona i interpretació de l'himne nacional a càrrec de la Banda de Música de Cardona. Dissabte, a les 21 h, a la plaça del Mercat, 23è Aplec amb concert folk amb Irene Augé i Ramon Franch. ? Exposicions: exposició fotogràfica d'elements de la festa major pels carrers de Cardona (Sant Miquel, Major, plaça Mercat i façana de l'ajuntament). Exposició de retrats i fotografies de Dolors Utrera, a la planta -1 de l'ajuntament, els dies 19 i 20 de setembre, d'11 a 14 h. Exposició sobre la vida de mossèn Joan Serra i Vilaró, a la cafeteria del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, fins al 3 d'octubre. ? Per a tots els actes és imprescindible fer inscripció al Centre Cardona Medieval (de dilluns a divendres de 10 a 14 h), al 93 868 49 21 o a inscripcions@cardona.cat.

«Creactiva't. Diumenges familiars al Museu de la Pell», Igualada

Diumenge, a les 12 h, al Museu de la Pell. Aprenem granotes: taller familiar d'escultura amb Teresa Riba, en el marc de l'exposició dedicada a Josep Campeny. A partir de 6 anys. Gratuït. Admissió segons l'ordre d'arribada.