10 plans per fer aquest cap de setmana de tres dies

Festa major de Sallent

Divendres, a les 11 h, al parc Pere Sallés, acte institucional de l'11 de Setembre. Capacitat limitada. A les 22.30 h, al parc Pere Sallés, concert a càrrec de Cesk Freixas. Cal fer reserva prèvia de la invitació a www.codetickets.com o a l'ajuntament. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. Organització: Dansaires de Sallent. Capacitat limitada. A les 19 h, a la plaça 19 d'abril, concert a càrrec de l'Orquestra Metropool. Cal fer reserva prèvia de la invitació a www.codetickets.com o a l'ajuntament. A les 21.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, plaça de la Pau, plaça Catalunya i avinguda Pau Casals, espectacle itinerant Frikinto. Es retransmetrà per Ràdio Sallent. A les 22.30 h, a la plaça 19 d'abril, concert a càrrec de l'Orquestra Metropool. Cal fer reserva prèvia de la invitació a www.codetickets.com o a l'ajuntament. Diumenge, a les 18.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, plaça de la Pau, plaça Catalunya i avinguda Pau Casals, espectacle itinerant a càrrec de Pep Callau. A les 21.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, plaça de la Pau, plaça Catalunya i avinguda Pau Casals, espectacle itinerant a càrrec de The Txandals. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, concert a càrrec de The River Troupe Gospel. Cal fer reserva de la invitació a www.codetickets.com o a l'ajuntament. Dilluns, a les 18.30 h, al parc Pere Sallés, concert infantil a càrrec del grup Xiula. Cal fer reserva prèvia de la invitació a www.codeti-ckets.com o a l'ajuntament. A les 19 i a les 22.30 h, a la plaça 19 d'abril, concert a càrrec de l'orquestra Venus. Cal fer reserva prèvia de la invitació a la web www.codetickets.com o a l'ajuntament. ? Exposicions: exposició d'artistes locals organitzada pel Cercle Artístic Sallentí, a la sala Vilà i Valentí. 63a exposició filatèlica i 37ena exposició filatèlica infantil-juvenil organitzada per Sallent Filatèlica, a la sala Vilà i Valentí. Obertes dissabte, de 18 a 20 h; i diumenge, d'11.30 a 14 i de 18 a 20 h. Capacitat limitada a 10 persones. ?Portes obertes a l'exposició Mostra de Cultura Popular, a la Fàbrica Vella. Divendres, de 18 a 20 h; dissabte, de 18 a 20 h; i diumenge, de 12 a 13.30 i de 18 a 20 h. Capacitat limitada a 10 persones.

Concert d'Anaïs Vila, Balsareny

Divendres, a les, 20.30 h, a la plaça de l'Església. Concert en format trio de la cantautora santpedorenca, en el marc dels actes e la Diada. S'asseurà per ordre d'arribada i la capacitat és limitada.

Aplec de Castellet, Sant Vicenç de Castellet

Diumenge, a les 11 h, a l'església parroquial, missa solemne, repartiment de ramets i ofrena floral. A les 12 h, al parc de la Mare, audició de sardanes a càrrec de la cobla Vila d'Olesa. Organització: Ajuntament de Sat Vicenç de Castellet i Colla de Geganters.

Concert de K-Melot, Castellnou de Bages

Divendres, a les 21 h, a l'espai Dom Bosco. Sopar-concert amb Productes Casamitjana. Reserves: 652 620 993.

Km.0 Cardona

Divendres, a les 20 h, a la plaça del Mercat, recital poètic i musical a càrrec de l'actriu Anna Barrachina. Dissabte, a les 12 h, a la plaça del Vall, espectacle infantil Mortelo & Manzani. A les 18.30 h, a l'església, ball de bastons i novena. A les 20.30 h, al pati de l'institut Sant Ramon, concert d'homenatge a la Festa Major de Cardona amb la Banda de Música de Cardona. Diumenge, a les 12 h, al pati de l'institut Sant Ramon, ball de gegants. A les 19 h, a la plaça del Vall, audició de sardanes amb la cobla Súria. Dilluns, a les 12 h, a l'església, ofici solemne en honor a la Mare de Déu del Patrocini. En acabar, ball de l'Àliga de Cardona i cants de la Coral Cardonina. A les 20 h, al pati de l'institut Sant Ramon, concert d'havaneres amb Les Anxovetes. Dimarts, a les 11 h, a l'església, ofici solemne i ball de bastons. A les 18 i a les 20.30 h, a l'auditori Valentí Fuster, espectacle Una nit amb el Mag Lari. Entrades disponibles a entrades.cardonaturisme.cat i a l'oficina de turisme: 93 869 27 98. ? Exposicions: exposició dels gegants i l'Àliga de Cardona, al vestíbul de l'ajuntament i al saló de sessions, fins al 15 de setembre, de 10 a 13 i de 17 a 20 h. Exposició fotogràfica d'elements de la festa major pels carrers de Cardona (Sant Miquel, Major, plaça Mercat i façana de l'ajuntament, a partir d'avui. Exposició de retrats i fotografies de Dolors Utrera, a la planta -1 de l'ajuntament, els dies 11, 12, 13, 19 i 20 de setembre, d'11 a 14 h. Inauguració avui, a les 11 h. Exposició sobre la vida de mossèn Joan Serra i Vilaró, a la cafeteria del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, del 14 de setembre al 3 d'octubre. ? Per a tots els actes és imprescindible fer inscripció al Centre Cardona Medieval (de dilluns a divendres de 10 a 14 h), al 93 868 49 21 o a inscripcions@cardona.cat.

Espurnes Barroques, Manresa

Diumenge, a les 11.30 h, a l'Espai Plana de l'Om. Conferència Música que cura, a càrrec de Joan Valls, metge i músic. Gratuït. Cal fer reserva. A les 17 h, a la basílica de la Seu, concert Officium defunctorum, amb el Cor de Cambra Francesc Valls, dirigit per Pere Lluís Biosca. En homenatge al personal sanitari i a les víctimes de la pandèmia. Entrades: 16 euros, anticipades. Informació: espurnesbarroques.cat.

Festa Major de Coaner

Dissabte, a les 20 h, al pla de l'Arboç, davant del santuari, vesprada de cançó amb Coaner, Carla i Arnau, recital amb duet de veus i guitarra surienques. Aportació voluntària a taquilla inversa. En acabar, en grups reduïts, es podrà sopar. Cal que cadascú se'l porti de casa. Hi haurà taules i cadires. Diumenge, de bon matí, caminades espontànies per evitar aglomeracions. A partir de les 10 h, per als caminants que vagin arribant hi haurà pasta i una beguda. Cal portar el got. A les 11 h, missa de festa major. A continuació, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. Caldrà ballar en rotllanes estables i amb separació entre mans. Hi haurà trobada de Coaners i venda de records. S'estrenarà el condicionament del camí.

Visites teatralitzades al castell de Balsareny

Dissabte, a les 18 i a les 19 h, visites teatralitzades per descobrir com es vivia al castell de l'edat mitjana. Preu: 10 euros, a partir de 7 anys. Cal fer reserva prèvia a www.castelldebalsareny.com.

Teatre solidari, Solsona

Dissabte, a les 22 h; i diumenge, a les 18 h, al Teatre Comarcal, representació teatral de l'obra de Thornton Wilder, dirigida i adaptada per Mia Parcerisa, i a càrrec de Lacetània Teatre. Part de la recaptació es destinarà al Fons d'emergència social de Solsona. Entrades: 12 euros; i 10 euros fins a 16 anys. A la venda a entrades.turismesolsones.com i a taquilla a partir d'una hora abans de la funció.

Festa major de Calders

Divendres, a les 12 h, al Puig, hissada de la senyera i caramelles. A les 12.30 h, al Puig, entrega de premis del certamen literari. A les 17.30 h, a la piscina de la Guàrdia, gimcana familiar. Cal inscripció prèvia. A les 21.30 h, a la plaça Major, cinema a la fresca. Dissabte, de 9 a 13 h, a la plaça Major, mercat d'entitats i negocis. De 9 a 14 h, davant del centre cívic, Caldersjuga 2020 a càrrec de Caldaus. Cal inscripció prèvia. A els 17 h, a la plaça Major, espectacle infantil a càrrec de la companyia Jordi del Rio. a les 18 h, a la plaça Major, quinto a càrrec de Joan Puig. Cal inscripció prèvia. A les 20 h, missa vespertina. A les 20 h, a la piscina de la Guàrdia, fase final del 1r torneig de vòlei i foodtrucks. A continuació, piscina nocturna. Cal inscripció prèvia. Diumenge, a les 8 h, sortida des de la plaça Major de la caminada popular. No hi haurà botifarrada, només beguda i fruita. Cal inscripció prèvia. A les 12 h, a la plaça Major, missa solemne i cantada de Taral·lejant Albades. A les 17 h, a les Escomes, partit de festa major. A les 18 h, a la plaça Major, havaneres a càrrec de Barca Mitjana, amb rom cremat. A les 20 h, a la plaça Major, monòleg a càrrec de Yolanda. Per acabar, cloenda i entrega de premis.