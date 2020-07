Setze plans per fer aquest cap de setmana

REDACCIÓ | MANRESA Sortida Al Ras Petit Festival, a Olvan

Dissabte, a les 18 h, trobada al Konvent, per sortir en comitiva tot passejant fins a l’espai enmig de la natura al terme d’Olvan que serà el marc de la sisena edició de la iniciativa que combina instal·lacions artístiques, poesia, escultura, dansa, teatre, performance i música sense endollar. Informació: www.facebook.com/AlRaspetitFestival/ o www.instagram.com/alraspetitfestival/.

Concert de Twocats pel Gospel a Solsona

Dissabte, a les 19 h, a la plaça del Camp. En el marc del 39è cicle de concerts d’estiu Solsona dona la nota. Entrada amb taquilla inversa. La recaptació es destinarà al fons d’emergència social.

Representació d'«El llibre de Marguerite» a Guardiola de Berguedà

Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç. Espectacle de Bubulina Teatre. Entrades: 7 euros. Reserves a la web www.civitascultura.org.

Doctor Prats, al Vibra Festival de Manresa

Dissabte, al pati del Palau Firal. Concert de Doctor Prats + Seiko. Obertura de portes a les 20 h. Els concerts començaran aproximadament mitja hora després. Entrades: 15 euros, anticipades; i 18 euros, a taquilla virtual: www.vibrafestival.cat

Concert de llegendes «Tost», a Sant Martí de Tous

Dissabte, a les 20 h, a l’Espai Llegendes. Concert de llegendes a càrrec d’Arnau Obiols. Entrades: 8 euros. En el marc de la programació del Festival de Llegendes de Catalunya. Més informació: www.llegendes.cat.

Concert d'Àuria Franch a Navàs

Dissabte, a les 20 h, al parc de l’Estació. Concert en el marc del Toc d’Estiu de Navàs.

Representació de «Pel pèls» a Manresa

Dissabte, a les 20.30 h, a la sala d’actes de la parròquia de Sant Josep, comèdia contemporània a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar. Cal encarregar les entrades al 617 40 52 10.

Clàssica Central a Cardona

Dissante, a les 21 h, al parc del Camí Nou. Música clàssica amb Noemí Pasquina. Entrada amb taquilla inversa. En el marc del 10è Cicle Espais.

Concert d'Esclat Gospel Singers, a Fals

Dissabte, a les 21.30 h, a l’esplanada de sota les alzines del Grau. Concert del cor de gospel manresà dirigit pel pianista i compositor Ramon Escalé. Oferiran una fusió de dos dels seus darrers espectacles: The New Gospel Machine i From The Heart Of Africa. Gratuït, en el marc de la programació Juliol al Grau. Es recomana inscripció: inscripcionsfals@gmail.com o 652 028 931 (Maria).

Cinema a la fresca a Navàs

Dissabte, a les 22 h, al pati de l’Escola de Música. Projecció de Klauss, pel·lícula d’animació infantil. En el marc del Toc d’Estiu.

Amics de la Sardana d’Artés

Dissabte, a les 22 h, al parc municipal, concert de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Entrada: 5€. Mesures: Obligatori l'ús de la mascareta; l’organització posarà a disposició dels assistents gel hidroalcohòlic; s’aconsella la no-assistència de les persones en factor de risc; capacitat limitada.

Concert de Soul i new soul a Cal Rosal

Dissabte, a les 22.30 h, al Konvent, concert Vde Sandra Rodríguez (veu), Rodrigo Hernández (bateria) i Kevin Díaz (teclat). Preu: 5 euros.

Anòlia, a Igualada

Dissabte, a les 23 h, al pati del Museu de la Pell, concert de la cantant Queralt Lahoz. Les entrades als concerts són gratuïtes, i es poden obtenir a www.tiquetsigualada.cat. Capacitat limitada a 350 persones.

Vermut musical al Monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà

Diumenge, a les 12.30 h, amb Isabel i Francesc. Reserves a través de www.civitascultura.org.

Representació de «Pel pèls» a Manresa

Diumenge, a les 18 h, a la sala d’actes de la parròquia de Sant Josep, comèdia contemporània a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar. Cal encarregar les entrades al 617 40 52 10.

Obra de teatre «Suite Toc Núm.6», a Manresa

Diumenge, a les 19 h, a la Sala Gran del Kursaal. Espectacle de les Impuxibles. Entrades exhaurides.