Miki Nuñez i Sara Roy enceten el Vibra Festival

Redacció | Manresa El festival ha començat a les 20.45h amb Sara Roy que més tard se li afegirà l'artista egarenc i a part dels temes que cantaran per separat, també s'espera alguna cançó tots dos junts. Ahir ja hi havia unes 600 entrades anticipades venudes per a aquest concert i avui a taquilla s'han seguit venent entrades.

Amb una capacitat màxima de 800 persones -l'espai disposa de 6.800 metres quadrats. El certamen tindrà 7 concerts fins a l'1 d'agost, amb el públic assegut, entrades numerades, i el protocol de seguretat: gel, mascareta ara ja obligatòria i distància. La venda anticipada (18 euros) s'acabarà avui a les 4 de la tarda però les entrades, a taquilla virtual (22 euros), es podran continuar adquirint a la web (www.vibrafestival.cat)