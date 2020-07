El Vibra Festival s'estrena aquesta nit amb Miki Núñez

S.paz «Volem recuperar la confiança del públic. Que s'ho passi bé. Que visqui una bona experiència, que torni a gaudir dels directes». Aquest és, explica Dani Castellano, director de la Casa de la Música de Manresa, el gran objectiu del Vibra Festival, un certamen nascut en plena pandèmia que engega aquesta nit en un escenari poc habitual: l'exterior del Palau Firal de la capital del Bages. El festival s'estrena avui amb Sara Roy i Miki Núñez, que presentarà les cançons el seu primer disc en la Gira Amuza. Ahir ja hi havia unes 600 entrades anticipades venudes per a aquest concert.

Amb una capacitat màxima de 800 persones -l'espai disposa de 6.800 metres quadrats-, per a Castellano, en aquesta ocasió, «la xifra no ens importa tant com contribuir a moure el sector, que les està passant magres» . Les darrers notícies de la crisi sanitària no ajuden. Des del tancament del Segrià, ara farà una setmana, el ritme de venda d'entrades per al Vibra també «ha caigut», però Castellano creu que, de moment, tot i la incertesa, es tracta «d'anar pas a pas. ». El certamen tindrà 7 concerts fins a l'1 d'agost, amb el públic assegut, entrades numerades, i el protocol de seguretat: gel, mascareta ara ja obligatòria i distància. La venda anticipada (18 euros) s'acabarà avui a les 4 de la tarda però les entrades, a taquilla virtual (22 euros), es podran continuar adquirint a la web (www.vibrafestival.cat)