Arribar a l'èxtasi a través de la música

La piràmide de bidons és el tòtem de Taräb , un espectacle que té per objectiu «emocionar, arribar a l'èxtasi que produeix la música, en simbiosi entre el que creem els artistes i el que ens transmeten els oients», exposa el percussionista Dan Arisa (Manresa, 1982), que és l'impulsor de la companyia Fun Dan Mondays, que aplega una vintena d'artistes bagencs. La companyia oferirà diumenge (18 h) a la Fàbrica Vella de Sallent el seu «ambiciós» espectacle multidisciplinari, perquè si bé el fil argumental és la música (100% original i interpretada en directe), també s'hi inclouen pinzellades de circ, claqué, percussió corporal i dansa, combinant «moments íntims i moments de més canya».

La companyia Fun Dan Mondays va sorgir d'un taller de percussió que Arisa impartia en el marc de l'oferta de classes de La Crica, associació de circ de Manresa. «El grup va anar creixent fins que, al cap de dos anys, vam volar sols i ens van acollir a Artés, on ja fa sis anys que ens vam constituir com a associació i vam poder assajar a la sala Dos de Gener. Però el cas és que el grup era tan potent i cohesionat que els vaig proposar de muntar una companyia artística i fer un espectacle de creació conjunta, que va ser el primer Taräb , que vam presentar a Balsareny el gener del 2018», exposa Arisa.

En el gran grup artístic de Fun Dan Mondays hi ha hagut baixes i noves incorporacions, però hi ha una base que es manté des dels inicis. «El que s'ha de valorar és l'esforç que posa cada integrant de la compa-nyia», remarca el músic, que afegeix que el muntatge «és espectacular, i jo en puc ser el capità perquè hi ha una tripulació que rema endavant. Si no fos això, no hi hauria aquest vaixell tan gran». De fet, en la gènesi de Taräb hi ha les ganes de fer «un espectacle diferent, amb la música totalment en directe i autogestionat», i per això s'aprofiten els «artístics i humans» que aporten cadascuna de les persones que formen part de la companyia.

Tenint en compte que la companyia «fuig de la batucada», Arisa ha compost una música que no només és percussió, sinó que es combina amb altres instruments: trombó, piano, baix... i va de la rumba als ritmes africans passant per la cúmbia, el merengue, el techno i el swing. I la música interactua amb altres disciplines. Entre els integrants de Fun Dan Mondays hi ha, per exemple, la reconeguda ballarina santjoanenca Nàdia Pesarrodona. «Ens vam conèixer ara fa un any a través d'Ivan Padilla, que ens va proposar de compartir un espectacle de creació en directe en el marc del cicle Quinze Vint-i-dos, a l'Espai Manresa 1522. Vam connectar moltíssim artísticament i li vaig proposar d'entrar a la companyia. Ella tenia ganes de tocar i fer música, i gràcies a la família Taräbina es va voler quedar. Quan t'hi integres, reps i aportes tant com pots», exposa Arisa. Pesarrodona balla un solo amb el tema Ayla , «que és un dels més bonics que tenim. La vaig compondre amb el piano arran del naixement de la filla d'Oriol Garriga [de la Crica]. En l'espectacle l'interpreta Roger Giménez».

Un altre de les temes «potents» de l'espectacle és Porc senglar , que va inspirar la realitat: «Visc a pagès i anava cap a casa i em van sortir cinc senglars de cop. Vaig comptar-los i vaig dir: 'Ui, què sortirà', que són cinc síl·labes i va sorgir la melodia». Arisa la toca amb les mateixes fustes que fa servir amb el seu pare, Santi Arisa, en els concerts de Pegasus (la setmana passada el mític grup va acomiadar-se del Kursaal de Manresa). A Tärab ambé destaquen les intervencions de Júlia Ortínez, que balla claqué, dels equilibristes Marc Ene i Mar Carrasco (que també van intervenir al seu dia en el cicle Quinze Vint-i-dos) i un solo d'Arisa amb la piràmide de bidons.

La proposta artística de Taräb no es presenta tancada davant del públic, sinó que va lligada a les sensacions que recull Dan Arisa: «Funciono com un discjòquei que va improvisant combinacions a partir de les vibracions de l'ambient. Això comporta que estiguem superconnectats, i això ho transmetem al públic».

Fun Dan Mondays, que ja va organitzar fa un any un festival per produir el muntatge, té previst enregistrar l'espectacle de diumenge amb la intenció d'aconseguir més bolos.