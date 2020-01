Les millors festes i fires del cap de setmana

Festa de l'Any Nou Xinès, Manresa

Diumenge, a les 13 h, a la plaça Sant Domènec, inici d'una desfilada que passarà per la Muralla Sant Domènec, plaça Europa, plaça Major i Plana de l'Om. A partir de les 15 h, a la sala Els Carlins, espectacle amb actuacions tradicionals de la Xina (dansa, òpera, wushu...). Organització: Associació xinesa de la Catalunya Central, amb el suport de l'Ajuntament i diversos patrocinadors.

Festa dels Romeus, Monistrol de Montserrat

Dissabte, de 10 a 19.30 h, i diumenge, de 10 a 19 h, representacions escèniques que recorden el vot de poble a Sant Sebastià de fa més de 500 anys, mostrant el dia a dia de la vila al segle XVI. També hi ha mercat d'alimentació i artesania a la plaça Gran, mostres d'oficis artesans a la plaça de l'Església i cercavila musical a càrrec del grup Sübitus. Diumenge, a les 19 h, espectacle de cloenda Romeus 2020 al passeig de la Canaleta. Més informació: www.monistroldemontserrat.cat.

Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages

Divendres, a les 23.30 h, al pavelló d'esports, concert amb Lildami, Portobello i DJ Flaix FM. Entrades: 8 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a l'àrea de Cultura, Nexe, biblioteca municipal, internet i APP Mòbil. Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural, lliurament del 8è premi Riu d'Or, a la transmissió de valors en l'esport. Organització: Sant Fruitós Escola de Futbol. Diumenge, a partir de les 8 h, sortida des del Bosquet, de la 23a Marxa del Terme: Camins de ronda. Tres recorreguts: 10,85 km, 17,5 km i 27,8 km. Inscripcions anticipades: 10 euros a www.codetiquets.com. Durant el matí, visites guiades gratuïtes a Món Sant Benet. A les 10.30 h, visita medieval. A les 11.30 h, visita modernista. A les 13 h, visita Alícia. Places limitades. Inscripcions a l'àrea de Cultura: 93 878 80 31.

2a Diada Gegantera a Lledoners

Diumenge, a les 10 h, arribada de les 46 colles geganteres participants i de les dues de grallers. A les 11.30 h, mostra de balls. A les 13 h, ballada conjunta. A les 13.30 h, pica-pica per a tothom. Organització: Comptes oficials de Geganters d'Instagram.

Tres Tombs, Moià. Dissabte, a partir de les 19 h, a la plaça Major, botifarrada popular dels Tres Tombs. Diumenge, durant tot el matí, pels diferents carrers de Moià, cercavila dels Tres Tombs. A les 13 h, davant de l'església parroquial, interpretació del Ball del Contrapàs.

Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç de Castellet Divendres, a les 20.30 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, preestrena de teatre: Un encuentro sobrenatural. Comèdia de misteri de l'autor santvicentí Joaquim Bundó i amb l'actor Roger Pera. Entrades: 12 euros. A la venda a La Dolceria (Eduard Penya, 93). Organització: Associació Art i Cultura. A les 23 h, a la sala de Cal Soler, concert jove a càrrec de Dalton Bang i DJ. Entrada gratuïta. Menors de 14 a 16 anys, entrada amb pare, mare o tutor legal. Dissabte, a les 12 h, a la sala Cal Soler, espectacle infantil Sol amb la Lluna, a càrrec de la Cia. Sgratta. De 17 a 20 h, als locals de Cal Soler, jornada de portes obertes, visita de la maqueta d'H0 de Sant Vicenç de Castellet i projecció de cinema ferroviari. Organització: ASVICAF. A les 18 h, a la plaça Onze de Setembre, correfoc infantil La llegenda de Castellet. Els infants, de 6 a 12 anys, podran participar a la segona part de l'espectacle. Organització: Comissió de Correfoc, Colla de Geganters i Ajuntament. A les 20 h, al teatre Societat Coral l'Estrella, representació de l'obra Això no és vida, a càrrec del grup Cul-i-Seu. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. Per als socis, 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a Jordi Largo, fotògraf. A les 21 h, sopar; i a les 22.30 h, ball amb l'orquestra La Girasol, a la sala de Cal Soler. Preu: 10 euros per al sopar. El ball és gratuït. Venda anticipada a Jordi Largo, fotògraf. Diumenge, a les 8 h, sortida de la marxa popular d'hivern de festa major, a càrrec del Centre Excursionista. Més informació: 93 833 10 97. D'11 a 13 h, al parc de les Escoles Velles, gimcana infantil i familiar pel poble. Inscripcions gratuïtes. Regal per als participants. Organització: Activa't de Festa. De 10 a 14 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, 4a matinal de ball country. Organització: Country Castellet. A les 18 h, al teatre Societat Coral l'Estrella, representació de l'obra Això no és vida, a càrrec del grup Cul-i-Seu. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. Per als socis, 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a Jordi Largo, fotògraf.

Festa de Sant Vicenç, Fals

Dissabte, a les 20 h, al Casal de Fals, 23a mostra de cuina: pastissos de tota mena. L'ACR de Fals oferirà un plat amb bacallà. En acabar, premi de participació per a tothom qui hagi presentat plats. Cal fer inscripció prèvia. Col·laboració: 10 euros; i 7 euros per als no socis. Diumenge, a les 11 h, missa a l'església del Raval en motiu de la festa de Sant Vicenç. En acabar, benedicció i repartiment de la coca. A les 14 h, al Casal, dinar de cloenda del pessebre. Cal inscripció. A les 18 h, reunió de caramelles.

Mercat d'antiguitats, Igualada

Diumenge, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Cada últim diumenge de mes. Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania.