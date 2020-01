M.PICH/S.PAZ S'imaginen què podria passar si l'Ajuntament de Manresa decidís suprimir de la programació la Innocentada per destinar els calerons a la Gala de Cap d'Any que vol fer TV3 des de la capital del Bages? No, no s'ho imaginen. Ho han de veure. Hi haurà manifestacions i protestes per defensar-la. És l'argument de la 63a Innocentada, A toc de campana, un muntatge que recupera «l'essència, la crítica més manresana» de la farsa, com explica el coordinador Adrià Guitart, membre de la Comissió Innocentada. I, curiosament, l'obra manresana la signa una navarclina, Xènia Sellarés, en el seu debut com a dramaturga d'aquest muntatge. A toc de campana s'estrena aquesta nit (21 h) al teatre Conservatori amb la participació directa d'una vuitantena de persones, més de seixanta de les quals a l'escenari –actors, ballarins i els tabalers de Xàldiga– en una comèdia que dirigeix per tercera vegada Jordi Gener.

El muntatge, que promou l'Agrupació Cultural del Bages (ACB) amb l'Ajuntament, torna a fer befa del manresanisme per a gaudi dels espectadors que ho havien trobat a faltar en les últimes edicions: «Hem recollit aquesta demanda», remarca el director i ho subratlla l'autora del text: «Vaig tenir via lliure per crear des de zero amb només dues peticions, que Manresa i els seus referents tinguessin el seu pes en l'obra perquè el públic s'hi senti identificat i elaborar un argument que integrés els números musicals», a càrrec del cos de ball de la Innocentada, format pel planter de dansaires i exdansaires de l'Esbart Cultural de l'ACB, amb la direcció coreogràfica d'Ariadna Guitart.

Però al provocatiu argument d'una obra amb esperit de comèdia, remarca Sellarés, no li faltarà la seva dosi de «crítica» perquè la cultura, aquí i allà, és la primera «de rebre» quan van mal dades. Humor, comicitat i... algun cop d'efecte. Tant Sellarés com Gener coincideixen a afirmar que, una sopresa en concret, situarà la Innocentada en el boca-orella. Com diu Gener, si fa dos anys la cirereta era la realització televisiva en directe de la mateixa Innocentada ( Tens un do ) i l'any passat l'espectacularitat escenogràfica i coreogràfica d'un cabaret ( Cabaret 33 ), enguany el plat fort és més subtil: «La col·laboració de dues persones públiques i conegudes» a la ciutat. Una aparició que, remarca Adrià Guitart, «té molt sentit». I fins aquí.

Quan ara fa tres anys es va renovar la Comissió Innocentada, l'objectiu, explica Guitart, era retallar la durada (la d'enguany serà la Innocentada més curta de la història recent, poc més d'una hora); integrar en l'argument actors i dansaires (i ara ja hi ha actors que ballen i al revés) i oferir preus populars per portar públic al teatre. Que s'alci el teló!