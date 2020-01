Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Calders

Festa Major d’Hivern. Dissabte, a les 20.30 h, al centre cívic, sopar. Preu: 20 euros. Cal fer inscripció prèvia al Mirador. A continuació, espectacle màgia a càrrec de 6Q. Entrada ambt aquilla inversa. Actuació d’Adrià Ballús i Guillem Serkru, cantautors. Tot seguit, música en directe a càrrec de La Perrera. Diumenge, a les 8.30 h, a la plaça Major, inscripcions; i a les 9 h, inici de la caminada popular de Sant Vicenç. Recorregut: 13 km. Gratuïta. A l’arribada, entrepà de botifarra a càrrec del CF Calders. Preu: 6 euros, amb beguda inclosa. A les 12.30 h, al centre cívic, presentació de la publicació Calders segle XX, a càrrec de l’historiador Josep Soler.

Igualada

Tres Tombs. Dissabte, a les 18 h, als carrers cèntric de la ciutat, tradicional cercavila dels Tres Tombs amb carros i cavalls encapçalada per la carrossa de Sant Antoni, els banderers, la pubilla, les dames i la resta de participants. Diumenge, a les 12 h, als carrers d’Igualada, Tres Tombs en el 198è aniversari de les festes de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Cercavila amb carros i cavalls encapçalada pel fanal i seguida per la carrossa de Sant Antoni, els banderers, la pubilla, les dames i la resta de participants. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

Moià

Sant Sebastià-Festa Major d’Hivern. Dissabte, a les 19 h, entrega de la bandera dels Tres Tombs al benderer 2020. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça del CAP, danses tradicionals de Moià: Ball del Ciri, Gitanes i Garrofins. A partir de les 19 h, per les places de Moià, ballada dels Garrofins. Dilluns, a les 12 h, a l’església parroquial, ofici de Sant Sebastià i ballada dels Garrofins.

Olvan

Festa de Sant Sebastià. Dilluns, tot el dia, mercat de productes artesanals. A les 8 h, missa i adoració de la relíquia del sant. A les 12 h, missa i adoració de la relíquia del sant. A les 12.30 h, processó amb la cantada dels Goigs i concert amb la coral Estel de Gironella. A les 14 h, a la plaça de Sant Sebastià, benedicció de l’arròs i dinar de germanor. A les 16.30 h, a l’Ateneu Olvanès, ball amb Jordi Bruch.

Puig-reig

La Corrida. Dissabte, a les 10 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, 15è Raid Social de La Corrida. A les 11 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, passejades amb ruc per a nens i nenes. A les 12 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, entrega de premis del 15è Raid Social de la Corrida. A les 13 h, a l’avinguda 1 d’Octubre, espectacle de doma natural en llibertat i volteig a càrrec d’Iron Bococi. A les 16 h, al costat del camp de futbol, brífing de la cercavila, preparació de carros i berenar amb coca i xocolata per a tots els participants. A les 18.30 h, a l’antiga biblioteca de la plaça Nova-La Sala, entrega de premis del concurs d’Istagram 2019 i entrega de premis del 4t concurs de dibuix infantil de la Corrida 2020. A les 19 h, rebuda dels banderers a l’ajuntament i entrega de la placa de reconeixement. Sortida de la comitiva de banderers, comissió de la Corrida i autoritats, pubilles i hereus, Templers i la banda de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig des de l’ajuntament cap a l’església. A les 19.30 h, a l’església, missa solemne en honor a Sant Antoni. Diumenge, a les 8.30 h, 21è Ral·li fotogràfic de la Corrida. Inscripcions de 8.30 a 9.30 h, a l’antiga biblioteca de la plaça Nova. Tamborrada dels Que + sonen de Balsareny amb els Diables del Clot de l’Infern de Puig-reig pels carrers del poble. A les 9 h, a l’entorn de la plaça Nova, festa a l’entorn del porc amb esmorzar gratuït amb botifarra, pai i vi. Durant el matí, demostració d’elaborció d’embotits a càrrec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet, mostra d’oficis tradicionals de la terra, mostra d’embotits, alimentació i productes d’artesania i joc de La Burra Tomassa a la para de la Corrida. A les 11 h, a l’ajuntament, lliurament dels estendards als banderers. Seguidament, des del camp de futbol, sortida del carro de tastets de la Corrida. A les 11.30 h, cercavila de cavalleries i xarrets amb l’acompanyament dels Gegants i Grallers de Puig-reig, dels hereus i pubilles de Puig-reig i d’arreu de Cataluya, dels Templers, de les bandes de les escoles de música de Puig-reig i de Berga, de la Banda de Can Ros i de la Cobla Berga Jove. Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional joc de les cintes. A les 13 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 15.30 h, al circuit, La Corrida, trofeu 25è Memorial Francesc Lladó. Curses de rucs, ponis, cavalls creuats, pura raça àrab i pura sang anglès. Premis en metàl·lic. Seguidament, tradicional joc de les cintes. A les 19 h, al pavelló d’esports, ball de gala amb Solistes Duet. Entrades: 3 euros. De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h, a l’antiga biblioteca de la plaça Nova, tómbola benèfica contra el càncer, exposició del concurs d’Instagram 2019 i exposició del concurs de dibuix infantil La Corrida.

Sant Fruitós de Bages

Festa major d’hivern. Dissabte, a les 18 h, al Nexe-Espai de Cultura, pregó de la Festa Major d’Hivern a càrrec de Toni Fontcuberta i Viñolas, coacj i risoterapeuta; i pregó jove a càrrec de Mireia Noguera i Canellas, directora de cinema. Actuació de l’Agrupació Coral Sant Fruitós. A les 21.30 h, al Teatre Casal Cultural, concert Viatge a Buda, a càrrec de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Entrades: 10 euros, anticipades, joves i jubilats; i 12 euros, a taquilla. Venda anticipada a l’àrea de cultura, al Nexe, a la biblioteca municipal, a internet i app mòbil. Diumenge, a les 9 h, al Nexe-Espai de Cultura, esmorzar de germanor de l’Ajuntament i les entitats locals, amb el lliurament de la Distinció a la Trajectòria de les Entitats Locals. A les 11 h, al Cobert de la Màquina de Batre, gimcana-jocs de pistes Els tresors de Sant Fruitós. Cal fer equips de 3 a 6 persones per fer proves d’enginy ubicades en diferents localitzacions d’interès turístic, històric o cultural. Preu: 10 euros (majors d’edat), 6 euros (de 6 a 17 anys) i gratuït (menors de 6 anys). A les 18 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle infantil de Xarxa: Les Clinck, d’on venen les idees?, a càrrec de la Cia. Les Bianchis. Entrades: 7 euros; i 5 euros, socis. Dilluns i dimarts, de 9 a 13 h, al pavelló d’esports, Vitamina-H (Vitamina d’hivern). Per a infants de P3 a 6è de primària. Preu: 10 euros per dia. Cal haver fet inscripció.

Sant Vicenç de Castellet

Sant Antoni Abat. Dissabte, a les 19 h, a l’església parroquial. Organització: A.C. Carreters i Cansaladers de Sant Vicenç de Castellet.

Santa Margarida de Montbui

Festa Major d’hivern. Dissabte, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, activitats infantils: tirolina, rocòdrom i jocs tradicionals. A les 12 h, a la biblioteca Mont-Àgora, activitat familiar: Contes i cançons a flor de pell, a càrrec de Bosc de Teràpies. Cal fer inscripció prèvia. Per a famílies amb infants d’1 a 5 anys. A les 16 h, al nucli antic, jocs infantils i xocolatada a càrrec del Grup Esplai Montbui. A les 17.30 h, xocolatada per a tothom dirigida a tots els nois i noies de 6 a 17 anys. A les 16.30 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, campionat de botifarra. A les 18 h, a MontÀgora, disco per a petits a càrrec d’Arc Multimèdia. A els 21 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, sopar de Sant Maure: botifarrada. Tiquets: 8 euros. Venda anticipada. A continuació, actuació musical amb Miguel Díaz (folk, hillcountry blues, rock&roll, corridos mexicanos). A les 23.30 h, a Mont-Àgora, festa musical Remember de Sant Maure amb la col·laboració de Diverevent. Diumenge, a les 10 h, al circuit Passeig Espanya-Vistalegre, 27è Cros García Lorca. Competició escolar de cros puntuable per als Jocs Escolars de l’Anoia. A les 12 h, a la parròquia de Santa Margarida, missa de festa major d’hivern. A les 12.30 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, vermut de Sant Maure i projecció del concurs fotogràfic d’Instagram de les festes majors. A les 17 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, campionat femení de dòmino. A les 18 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, cinema infantil.

Santa Maria d’Oló

Festa Major de Sant Sebastià: Oló amb La Marató. Diumenge, a les 9.30 h, caminada de Sant Sebastià per La Marató. Seguidament, a les 12 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, concert-vermut amb Quarta Justa. Organització: els Amics de la Marató d’Oló.

Súria

Festa de Sant Sebastià. Dissabte, a les 19 h, a Cal Balaguer del Porxo, inauguració-performance de l’exposició Tacte. Art de Greta Riera. Amb la música en directe del surienc Marc Badia, al mateix temps que la pintora Greta Riera portarà a terme de manera improvisada una obra pictòrica. La pintura serà sortejada entre els assistents per gentilesa de Súria Punt Comercial. Diumenge, a les 10 h, sortida des de la plaça de la Serradora, de la visita patrimonial al conjunt medieval de les Guixeres a càrrec de l’estudiós surienc Albert Fàbrega, complementant la xerrada de divendres. En acabar la visita, que té la col·laboració dels Jubilats de les Guixeres i del Centre Excursionista de Súria, hi haurà coca i mistela per a tots els assistents. Dilluns, a les 9.45 h, galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. A les 11 h, a l’església de Sant Cristòfol, missa solemne i renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià. Acabarà amb el cant dels Goigs de Sant Sebastià, d’Anton Malats i Gallés. En acabar, cercavila pel centre urbà amb la participació dels grups i elements locals de cultura popular següents: Cobla Súria, Geganters i Grallers del Poble Vell, Geganters del Gorg de l’Olla, Ball de Cascavells amb el Tro Gros, Bastoners de l’Agrupació Sardanista, la Xaranga de l’Escola Municipal de Música, grup integrat per alumnes, exalumnes i altres músics suriencs. A les 12.30 h, a la plaça de Sant Joan, ballada de sardanes amb la Cobla Súria. A les 18 h, al teatre del Foment Cultural, estrena de l’obra de teatre musical Xocwitx. La bruixa d’Edimburg, amb guió del surienc Ricard Reguant i música de David Martell. A càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural. També hi haurà funcions, a les 18 h, els diumenges 26 de gener i 2 de febrer. Venda d’entrades: a l’establiment Milar Reguant Agut, per internet (entrades.fomentculturalsuria.cat) o a la taquilla, una hora abans de cada funció.