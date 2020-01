7 plans per fer en família aquest cap de setmana

1. Espectacle de titelles «Xim», Manresa

Dissabte, a les 17.30 i a les 18.30 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal (passeig Pere III, 35). En Xim és un petit ximpanzé, simpàtic i un pèl trapella que s'ha perdut. L'ajudarem a trobar la seva família? Espectacle de titelles, teatre i música pensat per a infants a partir d'1 any. Durada: 40 minuts. A càrrec de la Cia. Titelles de Lleida. Dins de la programació d'Imagina't. Entrades: 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

2. Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí

Diumenge, de 9 a 20 h, a la plaça Major, carrer Major, Onze de Setembre, Santa Llúcia i plaça del Mercat. Organització: Ajuntament de Vilanova del Camí –Promoció Econòmica. Amb el suport de la Diputació.

3. Pessebre vivent d'Ardèvol

Dissabte, a les 18.30 i a les 19.45 h. El llogarret, d'escassament cent habitants, aplega prop de 200 actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions des de ja fa més de vint anys. La primera part és d'inspiració bíblica. A la segona part s'hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats del segle XVIII. Entrades: 10 euros; gratuït fins a 3 anys i 5 euros de 4 a 9 anys. Més informació i reserva d'entrades: 678 69 15 39 (Glòria) o 646 63 36 46 (Màrius), de 10 a 12 i de 16 a 19 h.

4. «La nit dels genis»

Dissabte, a les 20.30 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Gala del 8è Festival Internacional de Màgia, amb mags d'Itàlia, França i Rússia. Direcció artística de May Closa i Xavier Tapias. Entrades: 15 euros (12 euros amb el carnet del Galliner i per a menors de 25 anys). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

5. Pista de Gel de Manresa i d'Igualada

A Manresa, fins diumenge, a la plaça Sant Domènec. Preu: 7 euros. Vals de descompte del 50% a la majoria de comerços locals. També es pot obtenir una hora de pàrquing gratuïta. A Igualada, pista de gel i tobogan sintètic fins diumenge, a la plaça de Can Font. 400 metres quadrats de pista de gel i tobogan sintètic de 30 metres. D'11 a 15 i de 16 a 21 h.

6. «Pastorets» amb La Farsa, berga

Diumenge, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros; 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: Agrupació Teatral La Farsa.

7. «Els Pastorets de Calaf»

Diumenge i els dies 19 i 26 de gener, a les 17 h, al Casal de Calaf. Una de les representacions més antigues dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que amb els més de 90 anys de representacions ha anat evolucionat en espectacularitat i posada en escena. Més de 200 persones, dirigides per Mireia Cirera. Entrades: 15 euros; 10 euros per als socis; i 5 euros fins a 14 anys. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat o abans de la funció a les taquilles.