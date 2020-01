L'agenda de pastorets i pessebres vivents a la Catalunya Central

Redacció

Pastorets

«Els Pastorets de l'Ametlla de Merola». Els dies 12 i 19 de gener, a les 17 h; al Teatre Esplai. Representació de l'obra nadalenca La flor de Nadal, de Francesc d'Assís Picas. Música: Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el carnet del Super3. A la venda a www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

Bagà

«Les Pastoretes». Dilluns, a les 18 h, al Casal de la Vila. Representació a càrrec del grup de teatre La Faia, amb la col·laboració de l'Ajuntament.

Balsareny

«Els Pastorets». Els dies 12 i 19 de gener, a les 17.30 h; a la sala Sindicat. Les representacions són continuadores que les que es van fer a la colònia Soldevila des del 1948 i fins al 2000, i que des del 2002 es fan a la sala Sindicat. Direcció a càrrec de Climent Ribera. Entrades a la venda a través de la web www.pastoretsbalsareny.cat.

Berga

«Pastorets» amb La Farsa. El dia 12 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros; 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: Agrupació Teatral La Farsa.

Calaf

«Els Pastorets infantils de Calaf». Dilluns, a les 18 h, al Casal de Calaf. Basats en el text de Josep M. Folch i Torres, amb adaptacions d'Eloi Fonoll i Marina Torra, espectacle amb una escenografia basada en projeccions d'imatges i vídeos, acurada selecció musical i efectes d'il·luminació. Dirigits per Eloi Fonoll, ajudat per Elna Sans, hi participen més de 130 petits actors de Calaf i Comarca. Entrades: 12 euros; i 6 euros fins a 12 anys. 10 euros per als socis. A la venda a través de la web entrades.casaldecalaf.cat o una hora abans de la funció a les taquilles. Entrada lliure per als socis del Club Super3 acompanyats d'un adult, en adquirir les entrades a taquilla.

«Els Pastorets de Calaf». Els dies 12, 19 i 26 de gener, a les 17 h, al Casal de Calaf. Una de les representacions més antigues i amb més solera dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que amb els més de 90 anys de representacions ha anat evolucionat en espectacularitat i posada en escena. La il·luminació, els efectes especials i els grans decorats acompanyen el fruit del treball de més de 200 persones, dirigits per Mireia Cirera. Entrades: 15 euros. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat o una hora abans de la funció a les taquilles.

Cardona

«Els Pastorets». Dissabte a les 17 j i dilluns, a les 19 h, a l'auditori Valentí Fuster. Entrades: 12 i 10 euros. A la venda a la web entrades.cardonaturisme.cat o a l'Oficina de Turisme de Cardona. Organització: El Traspunt, amb la participació de la Banda de Música de Cardona i la col·laboració de l'Ajuntament.

Igualada

«Els Pastorets de l'Esbart Igualadí». Diumenge i el dia 12 de gener, a les 11.45 h. En Lluquet i en Rovelló, els personatges de Josep Maria Folch i Torres, somien que s'enfronten a Llucifer i Satanàs. Entrades: 15 euros; i 6 euros per als infants. Ho organitza: Grup de Teatre de l'Esbart Igualadí.

Manresa

«Els Pastorets». Dissabte i dilluns, a les 18 h, a la Sala Els Carlins (carrer de la Sabateria, 3-5). Tradicional representació dels Pastorets en la versió de Josep M. Folch i Torres. Espectacle nadalenc per a tots els públics per viure les aventures d'en Lluquet i en Rovelló. Una tradició des del 1910. Entrades: 12 euros; i 6 euros per als menors de 7 anys. A la venda a www.elscarlins.cat. Venda a taquilla al Punt d'Atenció del carrer Sant Miquel, 10; de dijous a dissabte de 18 a 20 h.

«Els Pastorets del Poble Nou». Dilluns, a les 18 h, a la sala d'actes de la parròquia de Sant Josep. El Grup Escènic Nostra Llar escenifica el test de Josep M. Folch i Torres, dirigits per Jordi Gener i coordinats per Jaume Puig. Venda de localitats a la llar parroquial, dimecres i divendres, de 18 a 20 h; i dissabtes, d'11 a 13 h. Per telèfon cal trucar al 617 40 52 10.

Olesa de Montserrat

«Els Pastorets». Dilluns i el dia 12 de gener, de 18.30 a 20.30 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d'Olesa.

Sant Vicenç de Castellet

«Els Pastorets de Sant Vicenç de Castellet». Dilluns, a les 19 h, a la sala de Cal Soler. Organització: Associació Musical Castellet. Venda anticipada d'entrades a Jordi Largo, fotògraf o a la web www.amcastellet.cat.

Santpedor

«Els Pastorets». Dilluns, a les 18h; a Cal Llovet. Venda d'eentrades anticipades a les llibreries Horitzó i El Timbaler. Organització: Associació Els Pastorets de Santpedor.

Solsona

«Els Pastorets». Dissabte i dilluns, a les 18 h, al Teatre Comarcal. Representacions a càrrec de Lacetània Teatre. Organització: Lacetània Teatre.

Súria

«Els Pastorets de Súria». Dissabte i dilluns, a les 18 h, al Teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d'Antoni Malats i Joan Pelfort, interpretada per l'Orquestra i Cor Mas Torrat, per l'escenografia i pel gran ressò que registra any rere any. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d'entrades a la web http://entrades.fomentculturalsuria.cat/. Organització: Foment Cultural, amb el suport de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, la Diputació i la Generalitat.



Pessebres

Pessebre vivent. Dissabte i el dia 11 de gener, a les 18.30 i a les 19.45 h. El llogarret, d'escassament cent habitants, aplega prop de 200 actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions des de ja fa més de vint anys. La primera part és d'inspiració bíblica. A la segona part s'hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats del segle XVIII. Entrades: 10 euros; gratuït fins a 3 anys i 5 euros de 4 a 9 anys. Més informació i reserva d'entrades: 678 69 15 39 (Glòria) o 646 63 36 46 (Màrius), de 10 a 12 i de 16 a 19 h.

Fals

41è Pessebre vivent del Bages. Dissabte i dilluns a les 18.30 h, a les Torres de Fals. 24 escenes de la història bíblica del naixement de Jesús. Durada aproximada: 1 hora. En cas de pluja o neu no hi haurà representació. Entrades: 10 euros; 6 euros de 6 a 12 anys; gratuït fins a 5 anys i membres del Club Super3; 8 euros per als grups (mínim 20 persones). Descomptes en la venda anticipada per internet, majors de 65 anys, restaurants col·laboradors. Informació: www.pessebre.cat, www.acrfals.com.