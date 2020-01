A quina hora arriben els Reis de l'Orient al meu poble?

Redacció | Manresa Abrera

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 17.45 h, arribada dels patges i patgesses Viu-viu per a rebre els Reis Mags d’Orient. Recorregut: passeig de l’Estació, carrer de Llobregat, carrer de Josep Tarradellas, avinguda de la Generalitat, carrer de Sant Jaume, carrer del Rebato, avinguda de la Generalitat, aturada a l’església, passeig de l’Església i rambla del Torrentet. Organització: Comissió de Reis i de Patges i Patgesses. Col·laboració: Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura.

Artés

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, pels carrers d’Artés. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran per l’entrada sud-oest. Seguiran pel carrer Rocafort fins arribar a la plaça de l’Església. Allà entraran a adorar al nen Jesús. A continuació, aniran fins a l’ajuntament on saludaran a totes les artesenques i artesencs des del balcó, i obsequiaran amb una pluja de caramels. Seguidament, al parc de Can Cruselles es faran els parlaments de Ses Majestats i les autoritats, que culminaran amb una traca final. En cas de pluja, seran a la sala Dos de Gener. Organització: Ajuntament d’Artés i Comissió de Reis.

Avià

Els tres Mags d’Orient: Diumenge, a les 19 h, els Reis arribaran amb les seves carrosses per Cal Teuler i aniran fins a la plaça Padró. Baixaran de les carrosses i travessaran fins a la plaça Abat Oliba, on faran l’adoració al nen Jesús i arribaran a l’Ateneu pel Tossal per fer entrega dels regals. Organització: Ajuntament d’Avià.

Avinyó

Cavalcada de Reis: Diumenge, al capvespre, a la cruïlla de Santa Maria d’Oló, a la plaça Major i a la pista polivalent. Ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribaran a Avinyó per la carretera del Muro i entraran al poble fins a la plaça Major, on faran parada a l’ajuntament. Tot seguit, repartiran els regals a la sala polivalent. Ho organitza: Comissió de Reis.

Bagà

Arribada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 18 h, a Terradelles; i a les 19 h, a Bagà. Organització: Ajuntament.

Bellver de cerdanya

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, sortida a la plaça Sant Roc i arribada al poliesportiu municipal. Ofrena dels Reis i pessebre vivent a la plaça del Portal. Amb acompanyament musical. Organització: Comissió de Reis.

Berga

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 17.30 h, sortida des de la plaça Gernika. Organització: Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de La Bauma dels Encantats, Grup Colònies a Borredà i Penya Boletaire.

Borredà

Arribada dels Reis de l’Orient: Diumenge, a les 19 h.

Cabrianes

Cavalcada dels Reis Mags: Diumenge, a les 20.30 h, amb inici a l’església de Sant Ramon.

Calaf

Sorteig del Gran Laureanu: Diumenge, a les 17.45 h, davant Casal de Calaf, mentre d’espera l’arribada dels Reis. Campanya promoguda per una quarantena de comerciants. El sorteig repartirà un premi de 500 euros per gastar a les botigues de Calaf en un únic dia. Organització: Comerciants de Calaf. Més informació: www.calaf.cat.

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, arribada davant del Casal de Calaf. Organització: Comissió de Reis.

Calders

Arribada dels Reis Mags de l’Orient: Diumenge, a les 18 h, trobada al carrer Moià. Cal inscriure’s a l’ajuntament perquè els Reis visitin les cases. Més informació: www.calders.cat.

Callús

Arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’orient: Diumenge, a les 18.30 h, per la carretera de Sant Mateu. Hi haurà adoració a l’església, salutació als infants al Casal del Poble i repartiment de regals per les cases.

Capellades

Cavalcada dels Reis Mags: Diumenge, a les 19 h, arribada als carrers de Capellades. Parlament dels Reis, el patge Kamalú i la patgessa Halima a la plaça Jacint Verdaguer. Recorregut: de l’avinguda Maties Guasch cap a la plaça Àngel Guimerà, carrer Major, plaça Jacint Verdaguer, on hi haurà el parlament dels Reis, el patge Kamalú i la patgessa Halima, després seguirà pels carrers Fossar, Call, prolongació Miquel i Mas i passeig Immaculada Concepció fins a la carretera. L’Oficina Receptora, al passatge de la Curanya, obrirà avui, de 18 a 21 h; i diumenge, de 12 a 14 h.

Cardona

Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient: Diumenge, Ses Majestats arribaran a la Coromina a les 18 h i adoraran el nen Jesús a l’església de Sant Ramon. Continuaran cap a Cardona, on arribaran a les 19.30 h. Acompanyats per la Banda de Cardona, amb la col·laboració de Musicant. Organització: Agrupament escolta Hug Folch, grup de teatre la Cua del Gat i Ajuntament de Cardona.

Casserres

Arribada dels Reis d’Orient: Dilluns, a les 18 h, arribada de Ses Majestats acompanyades per la Banda de Cornetes i Tambors de Casserres. Visita als avis de la residència abans de la cavalcada. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament.

Castellar de n’hug

Cavalcada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 21 h, arribada per la carretera de la Molina, aturada davant de l’ajuntament i, en acabat, repartiment de regals a l’església per als nens i nenes i per a algun adult si s’ha portat bé.

Castellbell i el Vilar

Cavalcada dels Reis Mags: Diumenge, a les 18.15 h, arribada al barri del Burés. Inici amb focs d’artifici i sortida des de l’ermita. Realitzaran el tradicional recorregut pels carrers.

Castellcir

Rebuda als Reis Mags d’Orient: Diumenge, a les 19 h.

Castelltallat

Missa de Reis: Dilluns, a les 10 h, a l’església de Castelltallat, amb la presència de Ses Majestats els Reis. Seguidament, al Casal, repartiment de regals i torronada.

Castellterçol

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient: Diumenge, a partir de les 18.30 h.

Castellví de Rosanes

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient: Diumenge, de 17 a 18 h, a la plaça del poble, xocolatada a benefici de l’associació Amics dels Reis. A les 18.30 h, arribada de Ses Majestats, acompanyades del patge Picarol, per l’avinguda Mare de Déu de Montserrat. En arribar a la plaça, salutació des del balcó de l’ajuntament, lliurament de la clau màgica als Reis i recepció als nens i nenes.

Visita dels Reis a la residència de Can Sunyer: Dilluns, a les 12 h, saludaran els residents abans de tornar a l’Orient.

Cercs

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 17 h, inici del recorregut pels diferents pobles del municipi. A les 18 h, a Sant Corneli: Els Tilos, dispensari, carrer Santa Bàrabra V, restaurant Santa Bàrbara, Cine-teatre. A les 19 h, a la Rodonella: passeig de l’11 de Setembre, carrer Pedraforca, Llobregat, Coll de Sant Ramon, Melques, Carbonís, local social. A les 20.15 h, a Cercs: taller Soler, carretera de Ribes, visita al pessebre, ajuntament, carrer de la Baells, local social. A les 21.30 h, a Sant Jordi: Cap de la Costa, piscines, carrer Sant Salvador, Confederació, escola Sant Salvador, Primer d’Octubre, dispensari, Confederació, Camí de Sant Jordi, pavelló.

Xocolatada de Reis: Dilluns, a les 10 h, al local social de La Rodonella.

Collsuspina

Cavalcada de Reis: Diumenge, a la tarda.

Esparreguera

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Espectacle d’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i benvinguda per part de l’alcalde, que els lliurarà la clau de la vila. Seguidament, inici de la cavalcada de Reis. Recorregut de la cavalcada: carrer de Montserrat, plaça de Sant Magí, carrer d’Orenci Valls, avinguda de Francesc Macià, carrers del Taquígraf Garriga i dels Arbres, plaça de la Constitució, carrers de Baix, de Sant Joan, de Sant Miquel, de la Font del Vidal, de Barcelona, de la Guardiola i dels Cavallers, plaça de l’Ajuntament i carrer Gran. Organització: Ajuntament d’Esparreguera, amb la col·laboració dels Amics de la Flama d’Esparreguera.

Adoració i repicada de campanes: Diumenge, a les 20.30 h, a l’església de Santa Eulàlia. Organització: Ajuntament d’Esparreguera, amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Eulàlia i Amics del Campanar d’Esparreguera.

Recollida de cartes de Ses Majestats: Diumenge, a les 20.45 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Organització: Ajuntament d’Esparreguera. En cas de pluja, Ses Majestats arribaran a les 19 h a l’església de Santa Eulàlia, on faran l’adoració, rebran la clau de la vila per part de l’alcalde i recolliran les cartes de tota la canalla.

L’Estany

Arribada dels Reis Mags d’orient: Diumenge, a les 19 h. Organització: Associació Cultural i Recreativa de l’Estany.

Fals

Nit de Reis: Diumenge, a les 21 h, Ses Majestats els Reis d’Orient faran una parada al Casal de Fals, on els infants els podran saludar.

Igualada

Cavalcada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 17.15 h, arribada al passeig Verdaguer cantonada carrer Santa Joaquima de Vedruna. Petita actuació de les bandes Banda de Música d’Igualada, Unió Filharmònica d’Amposta i Banda de Música del Prat de Llobregat. Rebuda de les autoritats locals a Ses Majestats. Acte seguit, inici de la cavalcada amb el següent recorregut: passeig Verdaguer (cantonada Joaquima Vedruna), avinguda Montserrat, avinguda de Caresmar, carrer de la Soledat, plaça del Rei, carrer de Sant Jordi, rambla del General Vives, rambla de Sant Isidre, rambla Nova, carrer de Sant Ferra i plaça Castells. Més informació: www.reisdigualada.cat. Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d’Igualada, F.P.

Manresa

Pessebre vivent i arribada dels Reis d’Orient a la Font dels Capellans: Diumenge, a les 17.30 h, a la sala polivalent de la Font dels Capellans (Granollers, s/n). Instal·lació d’un petit pessebre vivent a la sala polivalent per preparar la visita dels Reis Mags d’Orient. Visita dels Reis per repartir presents als infants del barri. Organitza: Associació de Veïns de la Font dels Capellans.

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, inici del recorregut a la Muralla Sant Francesc. Recorregut: Muralla Sant Francesc, Muralla Sant Domènec, Àngel Guimerà, passeig Pere III, plaça 11 de Setembre, plaça Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i recorregut a peu per la plaça Sant Domènec, Born, Plana de l’Om, Sant Miquel i plaça Major. Organització: Ajuntament de Manresa i Agrupació Cultural del Bages.

Rei ros a Vic-Remei: Diumenge, a les 20.30 h, al local de l’Associació de Veïns Vic-Remei (Verge de l’Alba, 5-7). El rei Melcior reparteix regals als infants del barri. Interessats: tel. 93 874 75 99. Organització: Associació de Veïns Vic-Remei.

Arribada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 20.30 h, al local de l’Associació de Veïns del Poble Nou (Flor de Lis, 22). Recorregut: Bruc, Barcelona, Font i Quer, Major, plaça Mossèn Vidal, Sant Josep, plaça Bages, Bases de Manresa, Flor de Lis i arribada al local veïnal. Interessats en la recollida: cal inscriure’s al local de l’associació el dia 5, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. Organització: Associació de Veïns del Poble Nou.

«Els Reis porten els regals a la Mion-Puigerenguer»: Dilluns, a les 12 a la plaça de la Democràcia. Ses Majestats els Reis d’Orient entregaran regals als infants del barri. Més informació: Associació de Veïns Mion-Puigberenguer Poal i Casal Cívic Mion. Tel. 93 875 71 93 / 93 836 28 75.

Martorell

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 17.30 h, arribada de Ses Majestats al pont del Diable, on seran rebuts per les autoritats locals, el Patronat de la Cavalcada de Reis i les nadales de la Coral Ars Nova. Tot seguit, passejada fins a la Casa de la Vila per saludar els martorellencs des del balcó de l’Ajuntament. Seguidament s’iniciarà la cavalcada pels carrers de Martorell fins a arribar, cap a les 21 h, a la rambla de les Bòbiles, on Ses Majestats recolliran les cartes infantils. Organització: Patronat Cavalcada de Reis.

Masquefa

Cavalcada de Reis a la Beguda Alta: Diumenge, a les 17.45 h, arribada de Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. Recorregut: inici des del carrer de l’Estació de la Beguda Alta. A continuació es farà un recorregut fins a l’església on s’entregaran les ofrenes corresponents. Seguidament es continuarà cap a l’Envelat. Organització: Comissió de festes de Nadal i Societat Recreativa Unió Begudenca.

Cavalcada de Reis a Masquefa: Diumenge, arribada de Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. Organització: Ajuntament de Masquefa i Comissió Cavalcada de Reis.

Moià

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, a l’avinguda de la Vila.

Monistrol de Calders

«Alimentem els cavalls»: Diumenge, a les 12 h, al Saladic.

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, a la Platanera.

Monistrol de Montserrat

Cavalcada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 17.45 h, a la plaça de la Font Gran i els carrers de la vila.

Montmajor

Missa i cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, a l’església de Sant Sadurní i rebuda dels Reis de l’Orient al Local del Comú. Organització: Comissió de Joves.

Navarcles

Arribada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 18 h, rebuda amb fanalets a la plaça de la Vila. Es farà l’itinerari habitual. Perquè els Reis d’Orient visitin les cases cal apuntar-se a l’ajuntament del 20 de desembre al 2 de gener. Preu: 1 nen, 3 euros; a partir del segon, 2 euros cadascun. Els regals seran lliurats casa per casa i no a la plaça de la Vila.

Navàs

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 19 h, arribada per la carretera de Berga. Celebració de la 75a edició.

La Nou de Berguedà

Tarda de jocs de taula: Diumenge, de 15 a 18.45 h, al local social. Per a grans i petits mentre s’espera l’arribada dels Reis.

Arribada dels Reis: Diumenge, a les 19 h, al trencall del santuari de Lourdes, arribada i seguiment a peu de les carrosses fins al poble.

Benvinguda al poble dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 19.30 h, davant de l’església de Sant Martí. Es farà un pregó-homenatge.

Olesa de Montserrat

Arribada dels Reis d’Orient i cavalcada: Diumenge, a les 18 h. Recorregut: plaça del Dr. Fleming, carrer Pau Casals, avinguda Francesc Macià, carrer Amadeu Paltor, Argelines, Anselm Clavé, Jacint Verdaguer, avinguda Francesc Macià i plaça de Catalunya. En cas de pluja, els Reis arribaran al teatre de La Passió a les 18.30 h. Organització: Ajuntament i entitats d’Olesa de Montserrat.

Olius

Arribada dels Reis Mags d’Orient: Diumenge, a les 19 h, a la plaça de l’Olivera.

Organyà

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h. Caramels sense glúten.

La Pobla de Claramunt

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18.30 h, a l’estació de tren. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament.

La Pobla de Lillet

Esquellada: Diumnge, al matí, pels carrers de la vila.

Cavalcada de Reis: Diumenge, a partir de les 18 h, a l’ajuntament i pels carrers de la vila.

El Pont de Vilomara

Cavalcada dels Reis Mags al Pont: Diumenge, a les 18.30 h, arribada des del pont vell. Organització: Ajuntament i Comissió de Festes.

Cavalcada dels Reis Mags a Rocafort: Diumenge, a les 19.30 h, a Rocafort. Organització: Associació de Veïns de Rocafort.

Puigcerdà

Els Reis d’Orient visiten Vilallobent: Diumenge, a les 16.30 h, al local social de Vilallobent, xocolatada per a tothom. A les 17 h, arribada dels Reis. Hi haurà regals per als menuts. Trucar al 661 755 633.

Cavalcada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 18 h, des de la plaça de l’Estació, sortida de la cavalcada pels carrers de la vila de Puigcerdà. Finalitzarà a l’església, on els infants lliuraran les cartes i rebran un obsequi.

Puig-reig

Arribada dels Reis Mags de l’Orient: Diumenge, a les 18 h, baixada de torxes des del Turó de la Senyera. A les 18.30 h, arribada de Ses Majestats al passeig Riera de la Sala, davant de la piscina, i inici de la cavalcada. Recorregut: piscina, passeig de la Via, carrers Major i Llobregat, camp de futbol, carrers passeig de la Via, Tarragona, Girona, Pau Casals i plaça Mestre Badia. A les 19.30 h, a la plaça Mestre Badia, rebuda de Ses Majestats. En cas de mal temps es farà al pavelló. Organització: Associació dels Reis de l’Orient de Puig-reig.

Sallent

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h, inici al pont Vell.

Salo

Missa i arribada dels Reis: Diumenge, a les 17 h, a l’església parroquial de Salo, missa; i seguidament arribada de Ses Majestats els Reis i entrega de regals als infants al local social. Cal inscripció prèvia.

Sant Feliu Sasserra

Arribada dels Reis de l’Orient: Diumenge, a les 18 h. Recorregut: arribada per la carretera d’Oristà, tot seguit es va a la plaça de l’Església i finalment s’acaba al Pas Nou – l’Ateneu.

Sant Fruitós de Bages

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18.30 h, inici a la carretera de les Brucardes. Recorregut: carretera de les Brucardes, avinguda de Sant Joan, El Bosquet (adoració del pessebre vivent), avinguda Jaume I, carretera de Vic, plaça de la Vila (salutació al balcó de l’ajuntament), carretera de Vic i final de festa al Cobert de la Màquina de Batre, amb salutació dels infants als Reis, coca, xocolata i queviures a la Haima dels Reis.

St. Joan de Vilatorrada

Cavalcada de Reis: Diumenge, a partir de les 18 h, arribada de Ses Majestats al Mas Vilatorrada des d’on baixaran fins a l’avinguda Montserrat per iniciar la cavalcada. Començarà a la cruïlla entre l’avinguda Montserrat i el carrer Montseny i recorrerà l’avinguda Montserrat, l’avinguda Torrent del Canigó, carrer Salvador Espriu, carrer Collbaix, carrer Manresa, carrer Major i carrer del Pont per anar fins a la Verbena, on es farà l’entrega de regals.

St. Julià de Cerdanyola

Visita dels Reis de l’Orient: Diumenge, a les 17.45 h, arribada al Pont del Molí. Pregó i repartiment de caramels a l’església i, seguidament, entrega de regals al local social de l’ajuntament.

St. Llorenç de Morunys

Cavalcada de Reis: Diumenge, al teatre municipal.

Sant Mateu de Bages

Arribada dels Reis Mags: Dilluns, als voltants de les 13 h, arribaran amb una carrossa de cavalls davant de l’església de Sant Mateu de Bages. Hi haurà repartiment de regals després de la missa.

St. Salvador de Guardiola

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18 h. Recorregut: Masia del Calvet, plaça del Pi, carrer de Sant Salvador, carrer de la Llum, carrer Martí i Pol, carrer Santiago Rossinyol, avinguda Generalitat, carrer de la Creu, carrer de Dalt, carrer Marganell i pavelló.

Rebuda de Ses Majestats i sopar de Reis: Diumenge, a les 19 h, al pavelló municipal. Es rebran els Reis Mags amb un espectacle de pirotècnia a l’exterior del pavelló i els infants podran parlar amb ells a l’interior per explicar-los els seus desitjos. Posteriorment es farà el sopar de Reis amb brou, entrepans de botifarra i xocolatada. Preu del sopar: 7 euros.

St. Vicenç de Castellet

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18.30h. Organització: Comissió Cavalcada de Reis.

Santpedor

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18.30 h, arribada a cal Llovet per la carretera de Callús de Ses Majestats els Reis Mags, on rebran les claus del poble de mans de l’alcalde. Continuaran el recorregut pel carrer Roger de Flor, Juncadella, Monjo, Timbaler del Bruc, Muralla de Manresa, Passeig, Santa Anna, Ample i plaça de l’església, on es farà la tradicional ofrena al Nen Jesús. Seguidament la cavalcada continuarà pels carrers Doctor Vila, Vell, Monjo, Bages, Roger de Flor fins arribar a Cal Llovet, on es farà el lliurament dels regals. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament de Santpedor.

Sta. Margarida de Montbui

Arribada en globus dels Reis de l’Orient i cavalcada nucli urbà: Diumenge, a les 19 h, arribada en una nova ubicació: al passeig Catalunya. Arribada en globus dels Reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Rebuda, cavalcada i posterior lliurament de joguines pels domicilis. Els caramels d’aquesta activitat són aptes per a celíacs.

Cavalcada nucli antic: Diumenge, a les 19.30 h, arribada a l’església del poble. Arribada dels Reis de l’Orient i recorregut fins a l’església parroquial de Santa Margarida. Organització: Comissió de Reis Nucli Antic.

Santa Maria d’Oló

Cavalcada dels Reis d’Orient: Diumenge, a partir de les 18 h, arribada per l’avinguda Manuel Lopez acompanyats del Grup de Percu de la Cia. Fun Dan Mondays. Es pujarà a fer l’ofrena a l’església de Dalt el poble i, seguidament, al pavelló municipal, entrega de regals. Enguany, gràcies a la Comissió de Reis del poble, s’han fet algunes modificacions a les carrosses dels Reis.

La Seu d’Urgell

Benvinguda del Sr. Pipa i cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18.30 h, al parc olímpic del Segre. A càrrec de l’Ajuntament, les Ampes, l’UBSU i entitats.

Solsona

Arribada dels Reis d’Orient: Diumenge, a les 18.30 h, per l’avinguda del Cardenal Tarancón (al costat de l’Escola Setelsis). Organització: regidories de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Solsona i Comisssió de Reis. Col·laboració: Esplai Riallera, Agrupament Escolta Pare Claret, Orquestra Patinfanjàs, Tatrau Escola de Teatre, Centre d’Excursionista del Solsonès, Escola de Dansa de Josefina Comas, Amisol, Escola Arrels, Escola Setelsis, Escola El Vinyet i persones a títol individual.

Súria

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 17.45 h, baixada de torxes per acompanyar els Reis de l’Orient fins al centre de la vila. A les 18 h, inici de la cavalcada. Recorregut: centre urbà, casa de la vila i església parroquial de Sant Cristòfol. A continuació, recepció dels Reis de l’Orient als infants de la vila al Teatre del Foment Cultural. Berenar per a tothom.

La Torre de Claramunt

Cavalcada de Reis: Diumenge, arribada aproximada a les 20 h. Inici de la cavalcada a les Pinedes de l’Armengol: carrer de la Font de l’Armengol, plaça de l’Univers; la Serra-Vilanova d’Espoia: carrer Major, plaça de l’Església, carretera de Capellades; la Torre de Claramunt: avinguda de la Torre, carrer Sant Antoni, Sant Salvador, Torre Baixa, plaça Girona, carrer Barcelona, Igualada, Sant Joan Baptista i arribada a la plaça de l’Ajuntament, on els tres Reis Mags, des del balcó de l’ajuntament, oferiran el seu missatge de pau i prosperitat.

Pinedes de l’Armengol

Arribada dels Reis Mags: Diumenge, a les 18 h, a la plaça Univers. Organització: Comissió de Festes.

Valls de Torroella

Cavalcada de Reis: Diumenge, a les 18.30 h, sortida des de Palà de Torroella fins a l’església per fer l’adoració i posterior entrega de regals al yeatre de Valls de Torroella.

Vilada

Arribada dels Reis de l’Orient: Diumenge, a les 19.30 h, rebuda al parc dels Gronxadors i després aniran al Local Cultural on rebran a tots els assistents i es farà l’entrega de regals. Els Reis arriben a Vilada gràcies a l’ajuda del Grup Cultural La Teia.

Vilanova del Camí

Arribada de Ses Majestats i recepció oficial: Diumenge, a partir de les 18.30 h, a la plaça del Mercat. Organització: Agrupació Cultural i Recreativa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.