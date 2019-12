On puc entregar la carta per als Reis Mags aquest diumenge?

Abrera

Arribada dels patges i patgesses Viu-viu - Diumenge, de 12 a 14 h, a la plaça de la Constitució. Es recolliran totes les cartes dels nens i nenes d'Abrera. Organització: Comissió de Patges i Patgesses d'Abrera. Col·laboració: Ajuntament d'Abrera. Regidoria de Cultura.

Artés

Redacció de cartes i arribada del carter reial - Diumenge, a les 11.30 h, al Parc Municipal. En cas de pluja, a la sala Dos de Gener. Organització: Ajuntament d'Artés i Comissió de Reis.

Bagà

Arribada del patge reial - Diumenge, a les 11 h, a la plaça Sant Pere de Terradelles. A les 12 h, a la plaça Catalunya de Bagà.

Calders

Patge reial - Diumenge, a les 18.30 h, al centre cívic. Recollida de cartes dels infants per als Reis.

Callús

Visita del patge Faruk - Diumenge, a les 18.30 h, al Casal del Poble.

Casserres

Príncep Assuan - Diumenge, a les 18 h, a la plaça de l'Ajuntament. Es donarà coca i xocolata per a tothom. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament.

Castelbell i el Vilar

Arribada dels emissaris reials - Diumenge, a les 12 h, al poliesportiu municipal. Recollida de cartes per als Reis amb animació especial.

Castellterçol

Patge reial - Diumenge, a les 18.30 h, als jardins de Cal Recader.

Castellví de Rosanes

Arribada del patge Picarol - Diumenge, a les 17 h, parada al barri de Can Sunyer a la residència de gent gran; a les 17.30 h, al centre Cívic; i a les 18.30 h, a la plaça del poble. recollirà les cartes dels infants per als Reis d'Orient (18.30h).

Collsuspina

«Vine a portar la carta als Reis» - Diumenge, a les 12 h, a l'ajuntament.

Esparreguera

Cavalcada dels patges Amira i Salim - Diumenge, a les 18 h, sortida des de la residència de Can Comelles. Recorregut: carrers del Camí de Can Comelles, de Lleida i del Bruc, plaça de Sant Magí, carrer de Montserrat, plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran, plaça de l'Ajuntament, carrers dels Cavallers, de la Guardiola, de Sant Joan, de Baix, plaça de la Constitució, carrers dels Arbres, del Taquígraf Garriga, Gran i plaça de Santa Eulàlia. Organització: Ajuntament d'Esparreguera, amb la col·laboració del Club Hípica Esparreguera i Sona Samba ES.

Recollida de cartes dels patges Amira i Salim ?Diumenge, a les 19.15 h, a la plaça de Santa Eulàlia. L'Esplai La Lluna oferirà xocolatada i tallers per a amenitzar l'espera. Organització: Ajuntament d'Esparreguera, amb la col·laboració de l'Esplai La Lluna.

L'Estany

«Vina a rebre els carters reials» - Diumenge, a les 12 h, a l'església de Santa Maria de l'Estany. Organització: Associació Cultural i Recreativa de l'Estany.

Manresa

Príncep Assuan a Manresa - Diumenge i els dies 30 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, de 17.30 a 20 h, a la plaça Major. El Príncep Assuan recollirà les cartes de tots els nens i nenes de la ciutat. Organització: Grup Cultural de l'Agrupació Cultural de Bages.

Masquefa

Parc infantil - Diumenge, al pavelló municipal 1. De 16 a 20 h, inflables, tallers, xocolatada... De 18 a 20 h, el patge Viu-Viu recollirà les cartes per als Reis Mags d'Orient. Organització: Ajuntament de Masquefa i Comissió Cavalcada de Reis.

Monistrol de Calders

«Portem la carta al patge» - Diumenge, a les 12 h, a la plaça Nova.

Navàs

Patge reial - Diumenge, a les 18 h, al Pavelló Blau.

Olesa de Montserrat

Patge Viu-Viu - Diumenge, a les 12 h, a La Passió. Organització: Ajuntament. Departament de Festes.

La Pobla de Claramunt

Espectacle infantil i arribada del patge Faruk - Diumenge, a les 17 h, a l'Ateneu Gumersind Bisbal. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament.

La Pobla de Lillet

Arribada del patge reial - Diumenge, a les 12 h, al pavelló.

Puig-reig

Patge reial - Diumenge, a les 18 h, a la zona del castell, recollida de les cartes que els nens i nenes han fet per als Reis d'Orient. Hi haurà xocolatada i coca per a la quitxalla.

Sant Salvador de Guardiola

Recollida de cartes del patge reial - Diumenge, de 12 a 14 h, al pàrquing de terra, sobre la plaça 11 de Setembre, arribada del Patge reial amb els seus acompanyants. Mentre s'espera el torn es podrà fer un taller de decoració de les cartes o sobres per als reis.

Santa Margarida de Montbui

Lliurament de la carta al patge Hammend, a Mont-Àgora - Diumenge, d'11 a 14 h, a la sala auditori Mont-Àgora. Lliurament de cartes als patges reials. Els caramels d'aquesta activitat són aptes per a celíacs

Recollida de cartes del patge, al nucli antic - Diumenge, a les 11.30 h, a l'Ateneu Cultural i Recreatiu. Organització: Comissió Reis Nucli Antic.

Veciana

Visita del patge Faruk - Diumenge, a les 12 h, al local social de Santa Maria del Camí. Recollirà les cartes per entregar-les als Reis Mags d'Orient.