30 propostes per fer en família aquest diumenge

1. «Els Pastorets de l’Ametlla de Merola» - Diumenge i els dies 12 i 19 de gener, a les 17 h; al Teatre Esplai. Representació de l’obra nadalenca La flor de Nadal, de Francesc d’Assís Picas. Música: Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el carnet del Super3. A la venda a la web www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

2. Ardèvol. Pessebre vivent - Diumenge i els dies i 1, 4 i 11 de gener, a les 18.30 i a les 19.45 h. El llogarret, d’escassament cent habitants, aplega prop de 200 actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions des de ja fa més de vint anys. La primera part és d’inspiració bíblica. A la segona part s’hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats del segle XVIII. Entrades: 10 euros; gratuït fins a 3 anys i 5 euros de 4 a 9 anys. Més informació i reserva d’entrades: 678 69 15 39 (Glòria) o 646 63 36 46 (Màrius), de 10 a 12 i de 16 a 19 h.

3. Balsareny. «Els Pastorets» - Diumenge i els dies 12 i 19 de gener, a les 17.30 h; a la sala Sindicat. Les representacions són continuadores que les que es van fer a la colònia Soldevila des del 1948 i fins al 2000, i que des del 2002 es fan a la sala Sindicat. Direcció a càrrec de Climent Ribera. Entrades a la venda a www.pastoretsbalsareny.cat.

4. «Pastorets» amb La Farsa. Berga - Diumenge i els dies 1 i 12 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros; 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: La Farsa.

5. «Els Pastorets» dels Carlins. Diumenge i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, a la Sala Els Carlins (carrer de la Sabateria, 3-5). Tradicional representació dels Pastorets en la versió de Josep M. Folch i Torres. Espectacle nadalenc per a tots els públics per viure les aventures d’en Lluquet i en Rovelló. Una tradició des del 1910. Entrades: 12 euros; i 6 euros per als menors de 7 anys. A la venda a www.elscarlins.cat. Venda a taquilla al Punt d’Atenció del carrer Sant Miquel, 10; de dijous a dissabte de 18 a 20 h. Organització: Sala Els Carlins.

6. Campi qui Jugui de Manresa. Fins al 4 de gener, de 16 a 20.30 h, al complex del vell Congost. El dia 31 de desembre, de 16 a 20 h. El 34è Saló de la Infància i la Joventut ofereix un espai lúdic i variat per a infants de 0 a 12 anys durant les vacances de Nadal. Entrades: infants d’1 a 3 anys, 2 euros; més de 3 anys, 6 euros; adults a partir de 16 anys, 2 euros. www.manresa.cat. Organització: Associació Campi qui Jugui i Ajuntament de Manresa.

7. «Els Pastorets de Calaf» - Diumenge i els dies 12, 19 i 26 de gener, a les 17 h, al Casal de Calaf. Una de les representacions més antigues i amb més solera dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que amb els més de 90 anys de representacions ha anat evolucionat en espectacularitat i posada en escena. La il·luminació, els efectes especials i els grans decorats acompanyen el fruit del treball de més de 200 persones, dirigits per Mireia Cirera. Entrades: 15 euros. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat o una hora abans de la funció a les taquilles.

8. Coaner. «Xarrampim a Coaner» - Diumenge, a les 12 h, a l’església romànica de Sant Julià de Coaner. Espectacle de Nadal amb cançó, identitat, humor i tradició a càrrec del grup Corrandes Són Corrandes (veus, violí, guitarró, acordió diatònic i contrabaix). Entrada lliure. Venda de records de Coaner, amb nou record d’hivern. Organització: Amics de Coaner i Joventuts Musicals de Súria.

9. Esparreguera. Cavallets i llits elàstics - Fins al 7 de gener, d’11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Amb els tiquets de compres superiors a 3 euros realitzades als establiments comercials de la vila es gaudirà d’un 2x1 a les atraccions.

10. 41è Pessebre Vivent del Bages. Fals - Diumenge, a les 18.30 i a les 19.30 h; i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18.30 h, a les Torres de Fals. 24 escenes de la història bíblica del naixement de Jesús. Durada aproximada: 1 hora. En cas de pluja o neu no hi haurà representació. Entrades: 10 euros; 6 euros de 6 a 12 anys; gratuït fins a 5 anys i membres del Club Super3; 8 euros per als grups (mínim 20 persones). Descomptes en la venda anticipada per Internet, majors de 65 anys, restaurants col·laboradors. Més informació: www.pessebre.cat, www.acrfals.com.

11. «Nit Viva». Fonollosa - Diumenge i 1 de gener, a les 18.15 i a les 19.30 h, pels carrers i interiors de cases centenàries del Raval del Sastre del poble, representacions de l’espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle i que combina quadres d’oficis antics i pessebre. Hi participen més de 190 persones dels pobles de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra i rodalies. Entrades: 7 euros. Gratuït per als menors de 4 anys. 5 euros fins a 14 anys. Consultar descomptes per a grups a faltagent@gmail.com. La Nit Viva col·labora enguany amb el projecte social Per la meva escola, fent dontaiu d’una part de l’entrada per ajudar els infants de l’Escola de Fonollosa. El recorregut no està adaptat per a cotxes o persones amb mobilitat reduïda. No es reserven entrades. Es poden adquirir a taquilla una estona abans de cada sessió

12. «Els Pastorets d’Igualada». Diumenge, a les 11.45 i a les 17.30 h. En Lluquet i en Rovelló, els personatges de Josep Maria Folch i Torres, somien que s’enfronten a Llucifer i Satanàs.

13. 36è Saló de la Infància d'Igualada - Fins al 4 de gener, de 10.30 a 19.30 h, a l’Escorxador. El dia 31 de desembre a partir de les 14 h i el dia 1 de gener estarà tancat. Espai creat i dirigit a infants i famílies de la ciutat i comarca, amb activitats lúdiques i pedagògiques. L’eix temàtic d’aquesta edició seran els drets dels infants. Preu: 3,5 euors per dia. Abonaments de 4 dies: 11 euros. Servei de guarda-roba: 1 euro. Gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys. Més informació: www.igualadajove.cat. Ho organitza: departament d’Infància de l’Ajuntament d’Igualada.

14. Pista de gel de Manresa. Fins al 12 de gener, a la plaça Sant Domènec. Preu: 7 euros. Vals de descompte del 50% als comerços locals.

15. Pessebre monumental i diorames de Manresa. Fins al 6 de gener, al Centre Cultural el Casino, mostra pessebrística, enguany dedicada al conjunt monumental de les Torres de Fals. Horaris: de dimarts a dissabte, de 18 a 21 h; i diumenges, d’11 a 14 i de 18 a 21 h. Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any, de 18 a 21 h. Dilluns, tancat. Organització: Grup Pessebrístic.

16. «Els Pastorets del Poble Nou» de Manresa. Diumenge i el 6 de gener, a les 18 h, a la sala d’actes de la parròquia de Sant Josep. El Grup Escènic Nostra Llar escenifica el test de Josep M. Folch i Torres, dirigits per Jordi Gener i coordinats per Jaume Puig. Venda de localitats a la llar parroquial, dimecres i divendres, de 18 a 20 h; i dissabtes, d’11 a 13 h. Per telèfon al 617 40 52 10.

17. Moià. «Els Pastorets» - Diumenge i 1 de gener, a les 19 h, a l’Espai Cultural Les Faixes. Representació de l’obra nadalenca.

Quinto de Nadal del CE Moià ? Dissabte i els dies 1 i 6 de gener, a la tarda, al gimnàs de l’institut Moianès.

18. Sessió de quinto a Monistrol de Calders - Diumenge, de 18 a 21 h, a la Sala Petita. Organització: Grup de Teatre Centre Parroquial de Monistrol de Calders.

19. Pessebre vivent de Vilandeny - Diumenge i 1 de gener, sessions a les 19 i a les 20 h. Organització: Comissió de Festes de Gargallà.

20. «Els Pastorets de Navarcles» - Diunenge i 1 de gener, a les 18 h; al teatre-auditori. Adaptació de Jaume Costa d’Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres a càrrec del Grup de Teatre de Navarcles. Entrades: 10 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat, a l’Inspru en horari comercial i a les taquilles de l’auditori de dilluns a divendres, de 17 a 19 h.

Arribada del carter reial - Dissabte, d’11.30 a 13.30 h, a la plaça de la Vila.

21. La Pobla de Lillet. 24è Pessebre vivent - Diumenge, de 19 a 20 h, inici del recorregut pel nucli antic a l’era de cal Xeró. Informació: 687 99 85 41. www.pessebrelillet.cat. Organització: Agrupació Teatral Amics del Romea.

22. 2n Pessebre Vivent de Sant Benet de Bages. Diumenge, a les 18, 18.45, 19.30 i 20.15 h, a Món Sant Benet / Fundació Alícia. Representació d’un pessebre del segle XXI dins d’un monestir del segle X. Incorporació de noves escenes i personatges, amb la aprticipació d’un centenar d’actors i videoprojeccions. Entrades: 9 euros; i 5 euros infants d’entre 3 i 12 anys. Descomptes per grups. A la venda a ww.monstbenet.com i a taquilla els dies de sessions.

23. Sant Fruitós de Bages. «Els Pastorets del Ferrer Magí» - Diumenge, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural. D’Enriqueta Capellades. A càrrec de l’Elenc Teatral dels Pastorets de Sant Fruitós de Bages. Entrades: 6 euros, 4 euros per als menors de 14 anys. A la venda a Foto Isidre.

24. Sant Joan de Vilatorrada. «El Poema del Pessebre» - Diumenge, a les 18 h, al teatre auditori La Verbena (Vilaseca, 34). Espectacle de música i teatre de petit format a càrrec de la Coral l’Albada del Caravàning Club del Bages. 18 escenes i 24 nadales. Entrades: 8 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a la Verbena, dijous i dissabtes, de 10 a 13 h; a www.laverbena.cat i a taquilla mitja hora abans de l’inici de l’espectacle. Contacte: 609 32 73 19 o 669 74 76 30.

25. Il·lujoc, parc de Nadal de Solsona - Fins al 31 de desembre, a la sala polivalent. Horari: 23, 24, 27 i 30 de desembre, de 16 a 20 h; 31 de desembre, de 10 a 13 h, i 28 de desembre (Un dissabte amb els patges), de 10 a 13 i de 16 a 20 h. S’hi podran trobar activitats infantils: dia 24, cagatió; dia 31, Les 12 campanades; tallers, espai de ludoteca, inflables, zona de mulitactivitat: dies 23 i 24, circuit de segways; dies 27 i 28, circuit d’aventura; dies 30 i 31, rocòdrom. Servei de bar a càrrec d’Amisol. Els infants han d’anar acompanyats d’una persona adulta. Preu: 5 euros. Les botigues associades a la UBIC facilitaran vals de descompte per accedir-hi. Organització: Ajuntament de Solsona (regidories de Cultura i Educació).

26. «Els Pastorets» de Solsona - Diumenge i els dies 4 i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre Comarcal. Representacions a càrrec de Lacetània Teatre. Organització: Lacetània Teatre. Entades: 8 euros. Infants fins a 12 anys: 6 euros. Socis: 6 euros. A taquilles una hora abans de l’inici i a entrades.turismesolsones.com (la venda online es tancarà tres hores abans de la representació).

27. «Els Pastorets de Súria» - Dissabte i diumenge i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d’Antoni Malats i Joan Pelfort, interpretada per l’Orquestra i Cor Mas Torrat, per l’escenografia i pel gran ressò que registra any rere any. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d’entrades: http://entrades.fomentculturalsuria.cat/. Organització: Foment Cultural, amb el suport de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

28. Jocs populars, parc d'aventures i diversió a Manresa- Diumenge i els dies 30 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, de 18 a 20 h, a la plaça Major. Activitats durant la recollida de cartes del príncep Assuan. Cal comprar tiquet per al parc d'aventures. Organització: Ajuntament de Manresa, Associacióde Comerciants Sobrerroca, Plaça Major i voltants i Associació de Veïns del Barri Antic. Col·labora: Forn de pa Jorba.

29. Concert de cercaviles i nadales a Manresa- Diumenge, de 18 a 18.30 h, a la plaça Major. A càrrec de l'Escola de Gralles dels Geganters de Manresa (Aula de Sons).

30. Tallers i jocs a Manresa. Diumenge, de 18 a 20 h, a la plaça Major. Tallers de circ, jocs populars i tradicionals i parc d'aventures i diversió per a infants. Col·laboració: Associació de Circ La Crica.