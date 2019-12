Què fer aquest dissabte i diumenge?

Abrera

Pista de gel -Fins al 7 de gener, al parc de Can Morral. Del 6 al 20 de desembre: de dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h; i caps de setmana, d'11.30 a 20.30 h. Del 21 de desembre al 7 de gener: de dilluns a divendres, d'11 a 14 i de 16 a 20.30 h; i caps de setmana d'11.30 a 20.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener: d'11 a 14 h. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener: de 16 a 20.30 h. Preu: 2,5 euros per 30 minuts de patinatge (lloguer de patins inclosos).

Carpa Diverespai -Fins al 7 de gener, al parc de Can Morral. Oberta de dilluns a diumenge, d'11 a 14 i de 16 a 20.30 h. Els dies 31 de desembre i 5 de gener, d'11 a 14 h. I els dies 1 i 6 de gener, de 16 a 20.30 h. És un espai lúdic i educatiu dirigit a la infància de 0 a 12 anys i les seves famílies. Amb inflables, tallers, espectacles, animació... 1 euro per persona i dia. Gratuït per als menors d'1 any i mig.

Arribada dels patges i patgesses Viu-viu - Diumenge, de 12 a 14 h, a la plaça de la Constitució. Es recolliran totes les cartes dels nens i nenes d'Abrera. Organització: Comissió de Patges i Patgesses d'Abrera. Col·laboració: Ajuntament d'Abrera. Regidoria de Cultura.

L'Ametlla de Merola

«Els Pastorets de l'Ametlla de Merola» - Diumenge i els dies 12 i 19 de gener, a les 17 h; al Teatre Esplai. Representació de l'obra nadalenca La flor de Nadal, de Francesc d'Assís Picas. Música: Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el carnet del Super3. A la venda a la web www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

Ardèvol

Pessebre vivent - Dissabte i diumenge i els dies i 1, 4 i 11 de gener, a les 18.30 i a les 19.45 h. El llogarret, d'escassament cent habitants, aplega prop de 200 actors, tant del poble com dels pobles veïns, per fer les representacions des de ja fa més de vint anys. La primera part és d'inspiració bíblica. A la segona part s'hi troba una recreació de com vivien el Nadal els avantpassats del segle XVIII. Entrades: 10 euros; gratuït fins a 3 anys i 5 euros de 4 a 9 anys. Més informació i reserva d'entrades: 678 69 15 39 (Glòria) o 646 63 36 46 (Màrius), de 10 a 12 i de 16 a 19 h.

Artés

Exposició de pessebres - Diumenge i els dies 1, 5, 6 i 12 de gener, a la sala d'actes de Cal Sitges. Organització: Associació de Pessebristes d'Artés.

Casal d'hivern -Fins al 7 de gener. Inscripcions a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o a les escoles (dins horari escolar). Organització: Ajuntament d'Artés, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Redacció de cartes i arribada del carter reial - Diumenge, a les 11.30 h, al Parc Municipal. En cas de pluja, a la sala Dos de Gener. Organització: Ajuntament d'Artés i Comissió de Reis.

Avià

Exposició del 47è Concurs de pessebres en miniatura - Fins al 6 de gener, obert els festius, de 17 a 20 h; i els laborables, de 8 a 14 h, a la sala d'exposicions de l'Ateneu d'Avià. Hi haurà pessebres oberts o de sobretaula i diorames. El lliurament de premis es farà l'11 de gener, a les 18 h. Informació i visites: 696 811 946 (Toni) o bé al correu pessebresavia@gmail.com.

Bagà

36a Quina Bagà - Dissabte, a les 22.30 h, al pavelló municipal. Quatre sessions amb un total de 31 lots. Pot tocar un viatge o creuer a qualsevol lloc del món, valorat fins a 1.2000 euros. En acabar, ball amb discomòbil Divertimento. Preu: 15 euros fins al 27 de desembre (ingrés bancari o punts de venda habilitats). 20 euros a taquilla el mateix dia. Organització: CCR Alt Berguedà.

Arribada del patge reial - Diumenge, a les 11 h, a la plaça Sant Pere de Terradelles. A les 12 h, a la plaça Catalunya de Bagà.

Balsareny

«Els Pastorets» - Diumenge i els dies 12 i 19 de gener, a les 17.30 h; a la sala Sindicat. Les representacions són continuadores que les que es van fer a la colònia Soldevila des del 1948 i fins al 2000, i que des del 2002 es fan a la sala Sindicat. Direcció a càrrec de Climent Ribera. Entrades a la venda a www.pastoretsbalsareny.cat.

Bellver de Cerdanya

Cinema del dia dels Sants Innocents - Dissabte, a les 18 h, al centre cívic Escoles VellesCinema infantil amb la projecció de la pel·lícula Coco. Entrada solidària per La Marató: 2 euros. Aforament limitat.

4a Sant Silvestre de Bellver - Diumenge, sortida i arribada al poliesportiu de Bellver i fins a Talló. Horari: a les 10.30 h, sortida adults. 6 km. A les 11.30 h, sortida petits. Inscripcions: www.xipwin.cat o al poliesportiu, de dilluns a divendres de 16.30 a 23 h.

Berga

«Pastorets» amb La Farsa - Diumenge i els dies 1 i 12 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros; 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: La Farsa.

«Uns Pastorets infantils» - Dissabte, a les 18 h; i diumenge, a les 11 h; al Teatre Municipal. Entrades: 10 euros. A la venda a www.coloniesaborreda.cat i a la taquilla. Organització: Grup Colònies a Borredà.

Borredà

«Juguem» - Divendres, dissabte i diumenge, de 16 a 19 h, al local Puigmal. Joc per a la mainada organitzat per Borredà de Festa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Borredà i la Diputació de Barcelona.

Arribada del príncep Hassan ? Dissabte, a les 12 h, a la plaça Major.

Calaf

«Els Pastorets de Calaf» - Diumenge i els dies 12, 19 i 26 de gener, a les 17 h, al Casal de Calaf. Una de les representacions més antigues i amb més solera dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que amb els més de 90 anys de representacions ha anat evolucionat en espectacularitat i posada en escena. La il·luminació, els efectes especials i els grans decorats acompanyen el fruit del treball de més de 200 persones, dirigits per Mireia Cirera. Entrades: 15 euros. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat o una hora abans de la funció a les taquilles.

«Els Pastorets infantils de Calaf» - Dissabte i el 6 de gener, a les 18 h, al Casal de Calaf. Basats en el text de Josep M. Folch i Torres, amb adaptacions d'Eloi Fonoll i Marina Torra, espectacle amb una escenografia basada en projeccions d'imatges i vídeos, acurada selecció musical i efectes d'il·luminació. Dirigits per Eloi Fonoll, ajudat per Elna Sans, hi participen més de 130 petits actors de Calaf i Comarca. Entrades: 12 euros; i 6 euros fins a 12 anys. 10 euros per als socis. A la venda a través de la web entrades.casaldecalaf.cat o una hora abans de la funció a les taquilles. Entrada lliure per als socis del Club Super3 acompanyats d'un adult, en adquirir les entrades a taquilla.

12 mesos, 12 caminades a balmes de Catalunya ? Diumenge, a les 8 h, sortida des de la plaça dels Arbres. 12a caminada a la Balma de Cal Perdiu. 10 km. Organització: Mancomunitat AS.

Calders

Patge reial - Diumenge, a les 18.30 h, al centre cívic. Recollida de cartes dels infants per als Reis.

Callús

Concert de la Coral Romança - Dissabte, a les 19 h, al Casal del Poble.

Visita del patge Faruk - Diumenge, a les 18.30 h, al Casal del Poble.

Capellades

Saló de la Infància - Divendres, dissabte, diumenge i el 30 de desembre, de 16 a 20 h; i el dia 31 de desembre, d'11 a 13.30 h, al poliesportiu municipal. En aquesta edició porta per nom Als viatges del Saló. Comprant als establiments de Capellades Comerç l'entrada pot sortir gratuïta. Cada 20 euros acumulats en compres des del 27 de desembre es pot bescanviar per una entrada a una sessió.

Cantada del quinto de Cap d'Any - Diumenge, a les 12 h, a la cafeteria La Lliga.

Cardona

«Els Pastorets» - Dissabte, i els dies 4 i 6 de gener. Dies 25 i 26 de desembre i 6 de gener, a les 19 h; i la resta de dies, a les 17 h. A l'auditori Valentí Fuster. Entrades: 12 i 10 euros. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat o a l'Oficina de Turisme de Cardona. Organització: El Traspunt, amb la participació de la Banda de Música de Cardona i la col·laboració de l'Ajuntament.

«Nadales marineres» - Dissabte, a les 17.30 hores, a l'església de Santa Eulàlia. Organització: La Sal de Cardona - Salabror de Mar.

Festival de Nadal de patinatge artístic - Dissabte, a les 17.30 h, al pavelló municipal d'esports. Organització: Secció de Patinatge del Foment Cardoní.

Quina nadalenca - Diumenge, a la tarda, al pavelló Municipal. Organització: UBIC.

Casserres

Príncep Assuan - Diumenge, a les 18 h, a la plaça de l'Ajuntament. Es donarà coca i xocolata per a tothom. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament.

Castelbell i el Vilar

Pessebre monumental i diorames - Diumenge, d'11 a 13 h, al Casino Burés.

«Els Pastorets» - Dissabte, a les 19 h, al poliesporti municipal. Representació de l'obra de Folch i Torres a càrrec de la Cia. de Monitrol de Montserrat.

Arribada dels emissaris reials - Diumenge, a les 12 h, al poliesportiu municipal. Recollida de cartes per als Reis amb animació especial.

Castellterçol

Exposició de pessebres - Fins al 26 de gener, a les Escoles Velles. Dissabtes, diumenges i tots els festius, de 12 a 14 i de 17 a 20 h. Organització: Agrupació de Pessebristes de Castellterçol.

«La Nit del Pessebre» - Dissabte, a les 18 h, des de les Escoles Velles, la ruta dels pessebres-pas a pas.

«Kahoot, escape room» - Dissabte, a les 20 h, amb coca i xocolata desfeta.

Patge reial - Diumenge, a les 18.30 h, als jardins de Cal Recader.

Castellví de Rosanes

Concert de Nadal - Dissabte, a les 19 h, al saló de plens, amb la coral de gospel Donant la nota.

Arribada del patge Picarol - Diumenge, a les 17 h, parada al barri de Can Sunyer a la residència de gent gran; a les 17.30 h, al centre Cívic; i a les 18.30 h, a la plaça del poble. recollirà les cartes dels infants per als Reis d'Orient (18.30h).

Coaner

«Xarrampim a Coaner» - Diumenge, a les 12 h, a l'església romànica de Sant Julià de Coaner. Espectacle de Nadal amb cançó, identitat, humor i tradició a càrrec del grup Corrandes Són Corrandes (veus, violí, guitarró, acordió diatònic i contrabaix). Entrada lliure. Venda de records de Coaner, amb nou record d'hivern. Organització: Amics de Coaner i Joventuts Musicals de Súria.

Collsuspina

«Vine a portar la carta als Reis» - Diumenge, a les 12 h, a l'ajuntament.

Esparreguera

37a Mostra de Pessebres - Fins al 6 de gener, a la sala d'exposicions municipal. Organització: Col·lectiu de Pessebristes.

Cavallets i llits elàstics - Fins al 7 de gener, d'11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Amb els tiquets de compres superiors a 3 euros realitzades als establiments comercials de la vila es gaudirà d'un 2x1 a les atraccions.

Exposició de cartells de pessebres - Fins al 31 de desembre, a la biblioteca L'Ateneu, mostra de la col·lecció d'Òscar Mestres.

Ofrena de carbó a la vila d'Esparreguera i xocolatada - Dissabte, a les 17 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Organització: Colla de Diables d'Esparreguera.

Correfoc infantil amb els Polls Folls - Dissabte, a les 18.15 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Recorregut del correfoc: plaça de Santa Eulàlia, carrer de Montserrat, passatge del Camí del Puig, baixada de la Padrineta, carrers d'Amadeus Vives, del Mestre Tomàs Cabeza, del Llobregat i antic escorxador municipal. Organització: Colla de Diables d'Esparreguera.

«El laberint d'en Llagasta» - Dissabte, de 19.30 a 21 h; i els dies 29 i 30 de desembre, de 17 a 20 h; a l'antic escorxador municipal (carrer del Llobregat, 2). Organització: Colla de Diables d'Esparreguera.

Cavalcada dels patges Amira i Salim - Diumenge, a les 18 h, sortida des de la residència de Can Comelles. Recorregut: carrers del Camí de Can Comelles, de Lleida i del Bruc, plaça de Sant Magí, carrer de Montserrat, plaça de Santa Eulàlia, carrer Gran, plaça de l'Ajuntament, carrers dels Cavallers, de la Guardiola, de Sant Joan, de Baix, plaça de la Constitució, carrers dels Arbres, del Taquígraf Garriga, Gran i plaça de Santa Eulàlia. Organització: Ajuntament d'Esparreguera, amb la col·laboració del Club Hípica Esparreguera i Sona Samba ES.

Recollida de cartes dels patges Amira i Salim ?Diumenge, a les 19.15 h, a la plaça de Santa Eulàlia. L'Esplai La Lluna oferirà xocolatada i tallers per a amenitzar l'espera. Organització: Ajuntament d'Esparreguera, amb la col·laboració de l'Esplai La Lluna.

L'Estany

«Vina a rebre els carters reials» - Diumenge, a les 12 h, a l'església de Santa Maria de l'Estany. Organització: Associació Cultural i Recreativa de l'Estany.

Fals

41è Pessebre Vivent del Bages - Dissabte i diumenge, a les 18.30 i a les 19.30 h; i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18.30 h, a les Torres de Fals. 24 escenes de la història bíblica del naixement de Jesús. Durada aproximada: 1 hora. En cas de pluja o neu no hi haurà representació. Entrades: 10 euros; 6 euros de 6 a 12 anys; gratuït fins a 5 anys i membres del Club Super3; 8 euros per als grups (mínim 20 persones). Descomptes en la venda anticipada per Internet, majors de 65 anys, restaurants col·laboradors. Més informació: www.pessebre.cat, www.acrfals.com.

Fonollosa

«Nit Viva» - Dissabte i diumenge i 1 de gener, a les 18.15 i a les 19.30 h, pels carrers i interiors de cases centenàries del Raval del Sastre del poble, representacions de l'espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d'un segle i que combina quadres d'oficis antics i pessebre. Hi participen més de 190 persones dels pobles de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra i rodalies. Entrades: 7 euros. Gratuït per als menors de 4 anys. 5 euros fins a 14 anys. Consultar descomptes per a grups a faltagent@gmail.com. La Nit Viva col·labora enguany amb el projecte social Per la meva escola, fent dontaiu d'una part de l'entrada per ajudar els infants de l'Escola de Fonollosa. El recorregut no està adaptat per a cotxes o persones amb mobilitat reduïda. No es reserven entrades. Es poden adquirir a taquilla una estona abans de cada sessió

Igualada

«Els Pastorets d'Igualada» - Diumenge, a les 11.45 i a les 17.30 h. En Lluquet i en Rovelló, els personatges de Josep Maria Folch i Torres, somien que s'enfronten a Llucifer i Satanàs.

Pista de gel i tobogan sintètic - Fins al 12 de gener, a la plaça de Can Font. 400 m2 de pista de gel i tobogan sintètic de 30 metres. Laborables: de 17 a 21 h; dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 15 i de 16 a 21 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, fins a les 20 h. Pista de gel: 6 euros (30 minuts) patins inclosos. Tobogan: 4 euros (tres baixades). Descompte de 2 euros si es compren entrades de pista de gel i togoban.

36è Saló de la Infància - Fins al 4 de gener, de 10.30 a 19.30 h, a l'Escorxador. El dia 31 de desembre a partir de les 14 h i el dia 1 de gener estarà tancat. Espai creat i dirigit a infants i famílies de la ciutat i comarca, amb activitats lúdiques i pedagògiques. L'eix temàtic d'aquesta edició seran els drets dels infants. Preu: 3,5 euors per dia. Abonaments de 4 dies: 11 euros. Servei de guarda-roba: 1 euro. Gratuït per a menors de 3 anys i acompanyants majors de 12 anys. Més informació: www.igualadajove.cat. Ho organitza: departament d'Infància de l'Ajuntament d'Igualada.

Arribada del patge Faruk - Dissabte, a les 18.30 h, al pavelló poliesportiu de les Comes. Festival infantil amb el grup d'animació La Cremallera. Acte seguit, a les 20 h, arribada del patge Faruk. Obertura del pavelló a les 18 h. Capacitat limitada. Entrades: col·laboració de 3 euros. Ho organitza: Comissió Cavalcada dels Reis d'Igualada, F.P.

Mercat d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania ? Diumenge, de 8 a 15 h, al passeig Verdaguer. Ho organitza: Fira d'Igualada.

Manresa

Pista de gel - Fins al 12 de gener, a la plaça Sant Domènec. Preu: 7 euros. Vals de descompte del 50% als comerços locals.

Photocall nadalenc - Fins al 15 de gener, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h, a la placeta de la Mel. Instal·lació d'un trineu on els més petits podran pujar i fer-s'hi fotografies. Organització: Urgell Comerç Centre.

Guimerà Comerç al teu costat ?Fins al 6 de gener, en horari comercial, al carrer Guimerà, tió de grans dimensions, tres bústies per recollir cartes per als Reis i altres activitats. Concurs a Instagram.

Pessebre monumental i diorames - Fins al 6 de gener, al Centre Cultural el Casino, mostra pessebrística, enguany dedicada al conjunt monumental de les Torres de Fals. Horaris: de dimarts a dissabte, de 18 a 21 h; i diumenges, d'11 a 14 i de 18 a 21 h. Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any, de 18 a 21 h. Dilluns, tancat. Organització: Grup Pessebrístic.

«Els Pastorets» - Dissabte i diumenge i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, a la Sala Els Carlins (carrer de la Sabateria, 3-5). Tradicional representació dels Pastorets en la versió de Josep M. Folch i Torres. Espectacle nadalenc per a tots els públics per viure les aventures d'en Lluquet i en Rovelló. Una tradició des del 1910. Entrades: 12 euros; i 6 euros per als menors de 7 anys. A la venda a www.elscarlins.cat. Venda a taquilla al Punt d'Atenció del carrer Sant Miquel, 10; de dijous a dissabte de 18 a 20 h. Organització: Sala Els Carlins.

Campi qui Jugui - Des d'avui fins al 4 de gener, de 16 a 20.30 h, al complex del vell Congost. El dia 31 de desembre, de 16 a 20 h. El 34è Saló de la Infància i la Joventut ofereix un espai lúdic i variat per a infants de 0 a 12 anys durant les vacances de Nadal. Entrades: infants d'1 a 3 anys, 2 euros; més de 3 anys, 6 euros; adults a partir de 16 anys, 2 euros. www.manresa.cat. Organització: Associació Campi qui Jugui i Ajuntament de Manresa.

Cagatió, carter reial i entrega de premis del concurs infantil de dibuix a la Sagrada Família - Dissabte, de 10 a 20 h, al local de l'associació de veïns (Penedès s/n). Organització: Associació de Veïns de la Sagrada Família.

Arribada del príncep Assuan a Manresa - Dissabte, a les 17.15 h, a la plaça de Crist Rei. Arribada del Príncep Assuan amb acompanyament musical a la plaça de Crist Rei. Iniciarà un recorregut fins a la plaça Major on serà rebut per les autoritats i començarà a recollir les cartes dels infants.Recorregut: Crist Rei, Guimerà, Sant Domènec, Born, Plana de l'Om, Sant Miquel i plaça Major. Organització: Grup Cultural de l'Agrupació Cultural de Bages.

Príncep Assuan a Manresa - Dissabte, diumenge i els dies 30 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, de 17.30 a 20 h, a la plaça Major. El Príncep Assuan recollirà les cartes de tots els nens i nenes de la ciutat. Organització: Grup Cultural de l'Agrupació Cultural de Bages.

Jocs populars, parc d'aventures i diversió - Dissabte, diumenge i els dies 30 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener, de 18 a 20 h, a la plaça Major. Activitats durant la recollida de cartes del príncep Assuan. Cal comprar tiquet per al parc d'aventures. Organització: Ajuntament de Manresa, Associacióde Comerciants Sobrerroca, Plaça Major i voltants i Associació de Veïns del Barri Antic. Col·labora: Forn de pa Jorba.

Pel·lícula: «7 raons per fugir» - Dissabte, a les 20 h, a l'auditori Plana de l'Om (Plana de l'Om, 15). Projecció Sants Innocents de Cine Club Manresa. Es mostrarà el film dels directors manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras. Comèdia negra que critica àcidament la nostra societat a partir de set històries quotidianes. Col·loqui amb els directors i celebració de final d'any. Entrades: 5 euros. Organització: Cine Club Manresa.

Príncep Assuan - Diumenge, 17.30 a 20 h, a la plaça Major. Recollida de cartes.

Concert de cercaviles i nadales - Diumenge, de 18 a 18.30 h, a la plaça Major. A càrrec de l'Escola de Gralles dels Geganters de Manresa (Aula de Sons).

Tallers i jocs - Diumenge, de 18 a 20 h, a la plaça Major. Tallers de circ, jocs populars i tradicionals i parc d'aventures i diversió per a infants. Col·laboració: Associació de Circ La Crica.

«Els Pastorets del Poble Nou» - Diumenge i el 6 de gener, a les 18 h, a la sala d'actes de la parròquia de Sant Josep. El Grup Escènic Nostra Llar escenifica el test de Josep M. Folch i Torres, dirigits per Jordi Gener i coordinats per Jaume Puig. Venda de localitats a la llar parroquial, dimecres i divendres, de 18 a 20 h; i dissabtes, d'11 a 13 h. Per telèfon al 617 40 52 10.

Martorell

MTV Fest - Divendres i dissabte, a les 23.30 h, a l'Ateneu de Martorell (carrer d'en Gomis, 10). Organització: Ateneu de Martorell.

Snow Sound: DJ & Skate Dancing - Dissabte, a les 18.30 h, a la pista de gel (plaça de la Mare Caterina Coromina). Organització: Neven.

«Els Pastufets» - Diumenge, a les 12 h, i el dia 1 de gener, a les 18.30 h; a El Foment (carrer de Santacana, 3). En Lluquet i Rovelló són dos rabadans que volen llogar-se de pastors. Pel camí es troben diversos entrebancs que sabran esquivar amb èxit. Entrades: 7 euros. A la venda a les taquilles del teatre el divendres 27 de desembre, de 18 a 21 h. Venda d'entrades a taquilla des d'una hora abans de l'espectacle. Organització: El Foment.

Festa SBK - Diumenge, a les 19 h, a l'Ateneu de Martorell (carrer d'en Gomis, 10). Taller per aprendre a ballar SBK i sessió amb animació. Organització: Ateneu de Martorell.

Masquefa

Parc infantil - Diumenge, al pavelló municipal 1. De 16 a 20 h, inflables, tallers, xocolatada... De 18 a 20 h, el patge Viu-Viu recollirà les cartes per als Reis Mags d'Orient. Organització: Ajuntament de Masquefa i Comissió Cavalcada de Reis.

Moià

27a Exposició de pessebres i diorames nadalencs - Fins al 12 de gener, a l'ajuntament vell (plaça Sant Sebastià). Dissabtes i vigílies, de 17 a 20 h; festius, d'11 a 14 i de 17 a 20 h. Organització: Pessebristes de Moià.

«Els Pastorets» - Diumenge i 1 de gener, a les 19 h, a l'Espai Cultural Les Faixes. Representació de l'obra nadalenca.

Quinto de Nadal del CE Moià ? Dissabte i els dies 1 i 6 de gener, a la tarda, al gimnàs de l'institut Moianès.

Tarda de contes ? Avui, a les 18 h, a la biblioteca. L'arbre del senyor Eudald i altres contes ambientats en les festes de Nadal, a càrrec de Mònica Torra.

Arribada del carter dels Reis - Dissabte, a les 17 h, a la plaça Major.

Concert de Nadal del cor Xera - Dissabte, a les 17 h, 20.30 h, a l'auditori Sant Josep.

Monistrol de Calders

Sessió de quinto - Diumenge, de 18 a 21 h, a la Sala Petita. Organització: Grup de Teatre Centre Parroquial de Monistrol de Calders.

Taller infantil: «Escultura de cuir»- Dissabte, a les 17 h, al Barral. Organització: Associació cultural El Barral.

«Portem la carta al patge» - Diumenge, a les 12 h, a la plaça Nova.

Monistrol de Montserrat

Caminada solidària nadalenca - Dissabte, sortida a les 9 h.

Rebuda del patge reial - Dissabte, a l'estació del cremallera i acompanyament fins a la plaça de l'església.

Montmajor

Pessebre vivent de Vilandeny - Diumenge i 1 de gener, sessions a les 19 i a les 20 h. Organització: Comissió de Festes de Gargallà.

El Patge dels Reis - Dissabte, a les 17 h, a la plaça del Mercat. Els nens i nenes podran dur la carta per als Reis d'Orient. Tot seguit, botifarrada popular. Organització: Comissió de Joves.

«Pastorets» - Dissabte, a les 20.30 h, al Local del Comú. Representació de l'obra de Josep Maria Folch i Torres a càrrec del Grup Teatral de Montmajor. Amb la participació del Cor Arrels de Montmajor i el grup de teatre infantil i juvenil. En acabar, coca i xocolata per a tothom. Entrades: 5 euros. Organització: Grup Teatral de Montmajor.

Navarcles

Pessebre amb diorames mòbils - Es podrà visitar diumenge i els dies 30 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, d'11 a 13 h, al carrer Monestir, 1. Pessebre amb figures que es mouen a càrrec d'Ignasi Ferrer Jo. Contacte per fer visites concertades: 639 669 682 o naferjo@gmail.com.

«Els Pastorets de Navarcles» - Diunenge i 1 de gener, a les 18 h; al teatre-auditori. Adaptació de Jaume Costa d'Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres a càrrec del Grup de Teatre de Navarcles. Entrades: 10 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat, a l'Inspru en horari comercial i a les taquilles de l'auditori de dilluns a divendres, de 17 a 19 h.

Arribada del carter reial - Dissabte, d'11.30 a 13.30 h, a la plaça de la Vila.

Navàs

Torronada i recepció del patge reial - Dissabte, a les 18 h, al teatre de Palà de Torroella.

Visita a l'exposició de pessebres de Palà - Dissabte, a les 15 h, al Casal de Palà de Torroella.

Quinto de Nadal - Dissabte, a les 00 h, al casal Sant Genís. Ho organitza: La Romànica Navàs.

Patge reial - Diumenge, a les 18 h, al Pavelló Blau.

Olesa de Montserrat

Diorames i pessebres - Fins al 12 de gener, a la Casa de Cultura. Organització: Associació de Pessebristes d'Olesa.

«Els Pastorets» - Diumenge i els dies 6 i 12 de gener, de 18.30 a 20.30 h, al Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d'Olesa.

Patge Viu-Viu - Diumenge, a les 12 h, a La Passió. Organització: Ajuntament. Departament de Festes.

Olius

Patge reial - Dissabte, de 17 a 18 h, al local social de la plaça de l'Olivera, el patge reial recollirà les cartes per als Reis Mags.

Concert familiar - Dissabte, a les 19 h, a la cripta de l'església de Sant Esteve, ofert per l'Intèrpret, escola de música de Lleida.

Organyà

Pessebre vivent - Diumenge, de 18 a 19 h, pels carrers del nucli antic. Berenar amb xocolata i coca. La recaptació de les xocolatades serà per a La Marató. Xocolata sense glúten.

Pinedes de l'Armengol

Espai d'oci amb el patge Faruk - Dissabte, de 17 a 20 h, al centre social Sant Joan Baptista. A les 18 h, patge Faruk. Organització: Comissió de Festes.

La Pobla de Claramunt

Pessebre de la parròquia de Santa Maria - Al jardí de la casa rectoral. Obert dissabtes i diumenges fins al 2 de febrer, abans o després de les celebracions eucarístiques o concertar visita als telèfons 693 806 219 o 606 773 458. Organització: Parròquia de Santa Maria.

Concert de Nadal - Dissabte, a les 19.45 h, a l'església de Santa Maria. A càrrec de la Coral La Lira. Organització: Coral la Lira.

Espectacle infantil i arribada del patge Faruk - Diumenge, a les 17 h, a l'Ateneu Gumersind Bisbal. Organització: Comissió de Reis i Ajuntament.

La Pobla de Lillet

32a Exposició de pessebres - Fins al 12 de gener, al centre cívic. Horari: diumenges i festius, de 12 a 14 i de 18 a 20 h. Dissabte 28 de desembre, de 18 a 20 h. El dia 12 de gener, a les 19 h, es farà la cloenda, amb sorteig de la rifa i refrigeri. Entrada: 1 euro. Organització: Associació de Pessebristes.

24è Pessebre vivent - Diumenge, de 19 a 20 h, inici del recorregut pel nucli antic a l'era de cal Xeró. Informació: 687 99 85 41. www.pessebrelillet.cat. Organització: Agrupació Teatral Amics del Romea.

Taller de fanalets - Dissabte, a les 17 h, a càrrec de l'Ampa de l'escola Lillet a Güell.

Arribada del patge reial - Diumenge, a les 12 h, al pavelló.

El Pont de Vilomara

Escola de Nadal Futsal - Divendres i dissabte, de 9 a 13 h, a la sala polivalent. Organització: Futsal Vilomara.

Arribada del príncep Sasha - Dissabte, a les 11 h, a la plaça Gran de Rocafort. Organització: Associació de Veïns de Rocafort.

Pessebre vivent - Dissabte, a les 18 h, a Rocafort. Organització: Associació de Veïns de Rocafort.

Arribada del príncep Sasha i xocolatada ? Diumenge, a les 18 h, a la plaça Major del Pont. Organització: Ampa.

Puigcerdà

Casal de Nadal «La Quitxalla Winter» - Divendres i dissabte i els dies 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener, de 9 a 17 h. Per a infants de P3 a 6è de Primària. Inscripcions: àrea de Joventut (972 88 21 21 i joventut@puigcerda.cat).

Concert de Nadal de la coral Flor de Neu ? Avui, a les 17 h, al Casal Sant Domènec.

7a Cursa solidària de Sant Silvestre - Dissabte, a partir de les 10 h. Informació i inscripcions: www.puigcerda.cat i www.albecam.com.

Conferència: «L'energia nuclear» - Dissabte, a les 18 h, al Museu Cerdà. A càrrec de Bernat Cirera. Organització: Grup de Recerca de Cerdanya.

«El dia més curt» - Dissabte, a les 21 h, al Museu Cerdà. Projecció de curtmetratges. Organització: Grup de Recerca de Cerdanya.

Puig-reig

Patge reial - Diumenge, a les 18 h, a la zona del castell, recollida de les cartes que els nens i nenes han fet per als Reis d'Orient. Hi haurà xocolatada i coca per a la quitxalla.

Sallent

Tió gegant - Fins al 7 de gener, a la plaça de la Verdura.

Sorteig de 1.500 euros en vals de compra ? Fins al 6 de gener, als comerços de Sallent.

Parc de Nadal - Divendres, dissabte i diumenge i els dies 2, 3 i 4 de gener, al pavelló municipal.

Sant Benet de Bages

2n Pessebre Vivent - Dissabte i diumenge, a les 18, 18.45, 19.30 i 20.15 h, a Món Sant Benet / Fundació Alícia. Representació d'un pessebre del segle XXI dins d'un monestir del segle X. Incorporació de noves escenes i personatges, amb la aprticipació d'un centenar d'actors i videoprojeccions. Entrades: 9 euros; i 5 euros infants d'entre 3 i 12 anys. Descomptes per grups. A la venda a ww.monstbenet.com i a taquilla els dies de sessions.

Sant Feliu Sasserra

Encesa d'espelmes solidària - Dissabte, durant tot el dia, a la plaça Major. A càrrec de Mans Unides i els infants de Catequesi.

Berenar i sorteig llumineta - Dissabte, a partir de les 18 h, a la plaça Major.

Arribada del missatger reial - Dissabte, a les 18 h, a la plaça Major.

Sant Fruitós de Bages

Visita del carter reial - Dissabte, de 18 a 19.30 h, al Nexe-Espai de Cultura. Recollida de cartes per als Reis d'Orient de tots els nens i nenes. Taller de manualitats Prepara la cavalcada.

«Els Pastorets del Ferrer Magí» - Diumenge, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural. D'Enriqueta Capellades. A càrrec de l'Elenc Teatral dels Pastorets de Sant Fruitós de Bages. Entrades: 6 euros, 4 euros per als menors de 14 anys. A la venda a Foto Isidre.

Sant Llorenç de Morunys

Espectacle infantil - Dissabte, a les 18 h, al teatre municipal. La bona vida, a càrrec de 2 princeses Barbudes. Concert teatralitzat.

Arribada del patge reial - Diumenge.

Sant Joan de Vilatorrada

«El Fumera surt al carrer a recollir les cartes» - Dissabte, d'11 a a 13 h, a la plaça Major.

«El Poema del Pessebre» - Diumenge, a les 18 h, al teatre auditori La Verbena (Vilaseca, 34). Espectacle de música i teatre de petit format a càrrec de la Coral l'Albada del Caravàning Club del Bages. 18 escenes i 24 nadales. Entrades: 8 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a la Verbena, dijous i dissabtes, de 10 a 13 h; a www.laverbena.cat i a taquilla mitja hora abans de l'inici de l'espectacle. Contacte: 609 32 73 19 o 669 74 76 30.

Sant Salvador de Guardiola

«Movem-nos!» - Dissabte, a les 8 h, ruta guiada per la Guíxola, a la Creu dels Terraroits.

Recollida de cartes del patge reial - Diumenge, de 12 a 14 h, al pàrquing de terra, sobre la plaça 11 de Setembre, arribada del Patge reial amb els seus acompanyants. Mentre s'espera el torn es podrà fer un taller de decoració de les cartes o sobres per als reis.

Concert de Nadal de la Coral de Salelles - Diumenge, a les 18 h, a l'església de Salelles.

Sant Vicenç de Castellet

«Els Pastorets de Sant Vicenç de Castellet» - Diumenge i el 6 de gener, a les 19 h, a la sala de Cal Soler. Organització: Associació Musical Castellet. Venda anticipada d'entrades a Jordi Largo, fotògraf o a la web www.amcastellet.cat.

Santa Margarida de Montbui

Marató de joguines de Creu Roja-Torneig solidari de Nadal de futbol sala - Dissabte, de 9 a 20 h, al pavelló Mont-aQua. Aprofitant el torneig que organitza el Futbol Sala Montbui, es demanar de portar una joguina nova a Mont-aQua i col·laborar en la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Anoia. Organització: Futbol Sala Montbui, Creu Roja Anoia i Ajuntament de Montbui.

Prova pandereta Agility - Dissabte, de 9 a 21 h, i diumenge, de 9 a 17 h, a l'estadi municipal de futbol. Entrada lliure i gratuïta per a tothom. Organització: Club Agility Rivalcan.

«Nadalàgora: La vila de Nadal» - Dissabte, de 10 a 13 i de 17 a 20 h, a Mont-Àgora. La versió nadalenca de Mont-Àgora. Activitat familiar, descobrint escenaris de Nadal i espais decorats per gaudir les festes. Es podran decorar cup-cakes a la caseta de xocolata, fer manualitats amb personatges com Frozen i Ana i moltes més sorpreses.

Festa de la bicicleta nocturna: «Innocents sobre rodes» ? Dissabte, a les 17.30 h, sortida i arribada a la plaça de l'Ajuntament. Inscripcions: de 16 a 17.15 h. Recorregut amb bicicleta per celebrar el Dia dels Innocents passejant per Montbui, amb moltes sorpreses. En finalitzar, sorteig de regals entre els participants.

Lliurament de la carta al patge Hammend, a Mont-Àgora - Diumenge, d'11 a 14 h, a la sala auditori Mont-Àgora. Lliurament de cartes als patges reials. Els caramels d'aquesta activitat són aptes per a celíacs

Recollida de cartes del patge, al nucli antic - Diumenge, a les 11.30 h, a l'Ateneu Cultural i Recreatiu. Organització: Comissió Reis Nucli Antic.

Santa Maria d'Oló

Espectacle infantil - Diumenge, a les 11 h, a l'Espai Hemalosa, a càrrec de Cacauet Teatre i, seguidament, a la plaça Catalunya, arribada de les princeses d'Orient que recolliran les cartes dels més menuts.

Santpedor

Exposició de diorames de Nadal - Al carrer Santa Anna, 2. A càrrec d'Ernest Falip.

«Els Pastorets indecents» - Dissabte, a les 21.30 h, a Cal Llovet. Representació recomanada per a majors de 13 anys. Hi haurà servei de bar i sorteig d'una panera. Entrades: 10 euros. Venda d'entrades anticipades a les llibreries Horitzó i El Timbaler. Organització: Associació Els Pastorets de Santpedor.

«Els Pastorets» - Diumenge i el 6 de gener, a les 18h; a Cal Llovet. Venda d'eentrades anticipades a les llibreries Horitzó i El Timbaler. Organització: Associació Els Pastorets de Santpedor.

Concert de Nadal de la Coral Escriny - El dia 12 de gener, a les 19 h, a l'auditori del Convent de Sant Francesc. Recital a capella titulat Lux et pax, de la coral de Santpedor, dirigida per Marc Reguant. Entrades: 10 euros; 8 euros per als infants. A la venda a les llibrerires L'Horitzó i Timbaler de Santpedor i per Internet a http://ja.cat/lux.

La Seu d'Urgell

Pessebre de Castellciutat - Divendres, dissabte i diumenge i els dies 1, 4 i 6 de gener, de 17 a 20 h, a l'església de Sant Feliu de Castellciutat. Pessebre artesanal de Joan Ribó i Andreu Bonet. Entrada gratuïta.

«El rescat dels minairons» - Dissabte i el dia 4 de gener, a les 19 h, i el dia 29 de desembre, a les 18 h, al teatre La Salle. Estrena de l'espectacle de teatre familiar a càrec de Pirineus Creatius i l'Ajuntament. Amb més de 100 participants urgellencs a l'escenari. Música en directe, dansa, titelles, ombres xineses i teatre. Consultar el preu de l'entrada.

Parc de Nadal infantil - Fins al 30 de desembre, d'11 a 13 i de 16 a 19 h, al poliesportiu municipal. Tallers, jocs, inflables, animacions... Entrada: 2 euros. Organització: Ajuntament i entitats.

Visita guiada i jocs de descobriment de l'Almesquera ? Avui, de 17 a 19 h, a l'Espai Ermengol. Activitat familiar. Gratuïta.

Temps de jugar - Dissabte, d'11 a 19 h, a la sala polivalent. Torneig de videojocs, escacs, jocs de taula, botifarra, tallers de cuina... Activitat juvenil i familiar. Gratuïta.

Solsona

Il·lujoc, parc de Nadal de Solsona - Fins al 31 de desembre, a la sala polivalent. Horari: 23, 24, 27 i 30 de desembre, de 16 a 20 h; 31 de desembre, de 10 a 13 h, i 28 de desembre (Un dissabte amb els patges), de 10 a 13 i de 16 a 20 h. S'hi podran trobar activitats infantils: dia 24, cagatió; dia 31, Les 12 campanades; tallers, espai de ludoteca, inflables, zona de mulitactivitat: dies 23 i 24, circuit de segways; dies 27 i 28, circuit d'aventura; dies 30 i 31, rocòdrom. Servei de bar a càrrec d'Amisol. Els infants han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Preu: 5 euros. Les botigues associades a la UBIC facilitaran vals de descompte per accedir-hi. Organització: Ajuntament de Solsona (regidories de Cultura i Educació).

«Els Pastorets» - Diumenge i els dies 4 i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre Comarcal. Representacions a càrrec de Lacetània Teatre. Organització: Lacetània Teatre. Entades: 8 euros. Infants fins a 12 anys: 6 euros. Socis: 6 euros. A taquilles una hora abans de l'inici i a entrades.turismesolsones.com (la venda online es tancarà tres hores abans de la representació).

«Un dissabte amb els patges» - Dissabte, de 10 a 13 i de 16 a 20 h, a la sala polivalent. Servei de bar amb esmorzars i berenars a càrrec d'Amisol. Activitats infantils: tallers de temàtica nadalenca, espai de ludoteca per a infants de 0 a 5 anys, inflables per a infants a partir de 6 anys, zona multiactivitat, visita dels màgics elfs, D'11 a 13 h, visita dels patges i escribes dels Reis d'Orient. A les 12 h, cantada de nadales a càrrec d'alumnat i famílies de l'Escola Municipal de Música. De 17 a 20 h, visita dels patges i escribes dels Reis d'Orient. Organització: regidories de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Solsona, amb la col·laboració d'Amisol, Àtic Taller Musical, Escola Municipal de Música, Tatrau Escola de Teatre i UBIC.

Visita guiada a l'exposició «Aguaitant Solsona» - Dissabte, a les 11.30 h, al Museu de Solsona, a càrrec del comissari Jaume Tarrés. Organització: Museu de Solsona.

Nadales al carrer - Dissabte, a les 18 h, al nucli antic. A càrrec de la formació Trinxaranga. Organització: Trinxaranga.

Súria

«Els Pastorets de Súria» - Dissabte i diumenge i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d'Antoni Malats i Joan Pelfort, interpretada per l'Orquestra i Cor Mas Torrat, per l'escenografia i pel gran ressò que registra any rere any. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d'entrades: http://entrades.fomentculturalsuria.cat/. Organització: Foment Cultural, amb el suport de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

Festa Gamer - Dissabte, al pavelló municipal d'esports. Videojocs i simuladors de realitat virtual.

Missa de la Sagrada Família - Diumenge, a les 12 h, a l'església parroquial de Sant Cristòfol.

Parc de Nadal - Diumenge i els dies 30 de desembre i 2 i 3 de gener, de 16 a 20 h, al pavelló municipal d'esports. Jocs, inflables i activitats lúdiques. Els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats i supervisats per un adult. Entrada gratuïta. Organització: Ajuntament de Súria.

Vilada

Recollida de cartes als Reis de l'Orient - Dissabte, a les 17 h, al Casal Pirinenc. Amb activitat infantil i berenar.

Vilandeny

Pessebre vivent - Diumenge i l'1 de gener, sessions a les 19 i a les 20 h. Al petit poble, els veïns de Vilandeny, Gargallà i Sorba, escenifiquen diferents passatges del pessebre a l'estil de pagès, amb escenes de la vida quotidiana: els boletaires, les feines de l'hort... Organització: Comissió de Festes de Gargallà.

Vilanova d'Espoia

Patge Faruk - Dissabte, arribada del patge a Vilanova d'Espoia a les 18.30 h.

Vilanova del Camí

Saló de la Infància: «Pirates» - Divendres, dissabte, diumenge i el 30 de desembre, de 9 a 13 i de 15 a 20 h, a Can Papasseit. Inflables i atraccions: llits elàstics, tobogan La Ola, súper ludoteca, inflable Speed Light Interactiu, espai Playstation, pintacares, pista de futbol inflable (a l'exterior). Cada dia, a les 18 h, espectacles familiars: màgia, animació, titelles i disco infantil kids. Dissabte 28, a la tarda, no hi haurà atraccions ni tallers a la sala. A les 17 h, berenar. A les 18 h, espectacle de màgia. A les 19 h, arribada del patge Makalí. Preu: abonament 4 dies, 7 euros; abonament diari, 2 euros; infants menors de 3 anys, entrada gratuïta. Organització: Ajuntament Vilanova del Camí.

Veciana

Visita del patge Faruk - Diumenge, a les 12 h, al local social de Santa Maria del Camí. Recollirà les cartes per entregar-les als Reis Mags d'Orient.