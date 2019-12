Què fer aquest Sant Esteve? Dotze propostes d'oci per a tota la família

1. Concert de Sant Esteve a Cabrianes

El dia 26 de desembre, a les 19 h, al Centru. A càrrec de l’Orquestra Terres de Marca, dirigida per Josep Miquel Mindán. Valsos i polques de Bohèmia, Àustria i Catalunya. Entrades: 10 euros.

2. «Nit Viva», Fonollosa

Els dies 26, 28 i 29 de desembre i 1 de gener, a les 18.15 i a les 19.30 h, pels carrers i interiors de cases centenàries del Raval del Sastre del poble, representacions de l’espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle i que combina quadres d’oficis antics i pessebre. Hi participen més de 190 persones dels pobles de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra i rodalies. Entrades: 7 euros. Gratuït per als menors de 4 anys. 5 euros fins a 14 anys. Consultar descomptes per a grups a faltagent@gmail.com. La Nit Viva col·labora enguany amb el projecte social Per la meva escola, fent dontaiu d’una part de l’entrada per ajudar els infants de l’Escola de Fonollosa. El recorregut no està adaptat per a cotxets infantils o persones amb mobilitat reduïda. No es reserven entrades. Es poden adquirir a taquilla una estona abans de cada sessió.

3. Pessebre vivent del Pont Llarg, Manresa

El dia 26 de desembre, de 18 a 20.30 h, al camí de Juncadella, al final l’avinguda Universitària

(aqüeducte del Pont Llarg). Escenes típiques d’un pessebre vivent clàssic, situat a les eres de les primeres cases de pagès del regadiu del Poal i sota l’aqüeducte del Pont Llarg. Combina escenes bíbliques amb escenes de la vida quotidiana, situades a la Galilea ocupada pels romans, fa més de 2.000 anys. S’obsequia amb berenar a mig recorregut i, al final, es fa cagar el tió amb la presència de l’enviat dels Reis de l’Orient, que donaran cartes perquè els nens escriguin al Ses Majestats. Per evitar cues es recomana comprar l’entrada anticipada. Preu: gratuït fins a 6 anys; de 7 a 10 anys, 2 euros; la resta, 4 euros. Compra d’entrades: el mateix dia al pessebre; anticipades al teatre Kursaal i a www.pessebresvivents.cat. En cas de pluja o neu s’anul·larà la representació. Es tornarà l’import adquirit per web automàticament; al Kursaal, presentant el tiquet. Organització: Parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança.

4. «Cançons i nadales» a Manresa

El dia 26 de desembre, a les 19 h, al Centre Cultural el Casino. Espai 7 (passeig de Pere III, 27). A càrrec del Grup Sopa de Galets. Organització: Grup Pessebrístic de Manresa.

5. «El meu primer Nadal al Kursaal»

Els dies 26 i 27 de desembre, a les 16.30 i a les 18 h; el dia 29 de desembre, a les 10.30 i a les 12 h; el dia 2 de gener, a les 16.30 ai a les 18 h; i el dia 3 de gener, a les 12, 16.30 i 18 h; al teatre Kursaal (passeig Pere III, 35). Espectacle en el qual, un any més, el Jan i la Júlia tornen a convidar-nos a viure amb ells la màgia del Nadal. Un clàssic nadalenc manresà. Dirigit als més menuts. Entrades: 10 euros. Organització: Teatre Kursaal i El Galliner.

6. 41è Pessebre vivent del Bages

Els dies 26, 28 i 29 de desembre, a les 18.30 i a les 19.30 h; i els dies 1, 4 i 6 de gener, a les 18.30 h, a les Torres de Fals. 24 escenes de la història bíblica del naixement de Jesús. Durada aproximada: 1 hora. En cas de pluja o neu no hi haurà representació. Entrades: 10 euros; 6 euros de 6 a 12 anys; gratuït fins a 5 anys i membres del Club Super3; 8 euros per als grups (mínim 20 persones). Descomptes en la venda anticipada per internet, majors de 65 anys, restaurants col·laboradors. Més informació: www.pessebre.cat, www.acrfals.com.

7. «Els Pastorets» dels Carlins

Els dies 26, 28 i 29 de desembre i 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, a la Sala Els Carlins (carrer de la Sabateria, 3-5). Tradicional representació dels Pastorets en la versió de Josep M. Folch i Torres. Espectacle nadalenc per a tots els públics per viure les aventures d’en Lluquet i en Rovelló. Una tradició des del 1910. Entrades: 12 euros; i 6 euros per als menors de 7 anys. A la venda a www.elscarlins.cat. Venda a taquilla

al Punt d’Atenció del carrer Sant Miquel, 10; de dijous a dissabte de 18 a 20 h. Organització: Sala Els Carlins.

8. Concert de Nadal a Sallent

El dia 26 de desembre, a les 19 h, a la Fàbrica Vella, a càrrec de la Banda de la Unió Musical del Bages. Entrades: 11,5 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla.

9. 2n Pessebre vivent de Món Sant Benet

Els dies 26, 28 i 29 de desembre, a les 18, 18.45, 19.30 i 20.15 h, a Món Sant Benet / Fundació Alícia. Representació d’un pessebre del segle XXI dins d’un monestir del segle X. Incorporació de noves escenes i personatges, amb la aprticipació d’un centenar d’actors i videoprojeccions. Entrades: 9 euros; i 5 euros per als infants d’entre 3 i 12 anys. Consultar descomptes per grups. A la venda a www.monstbenet.com i a taquilla els dies de sessions.

10. «Els Pastorets» de Santpedor

El dia 26 de desembre, a les 19 h; i els dies 29 de desembre i 6 de gener, a les 18h; a Cal Llovet. Venda d’eentrades anticipades a les llibreries Horitzó i El Timbaler. Organització: Associació Els Pastorets de Santpedor.

11. «Els Pastorets de l’Ametlla de Merola»

El dia 26 de desembre, a les 18 h; i els dies 29 de desembre i 12 i 19 de gener, a les 17 h; al Teatre Esplai. Representació de l’obra nadalenca La flor de Nadal, de Francesc d’Assís Picas. Música: Josep Conangla. Direcció musical i arranjaments: Carles Cases. Entrades: 11 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. Gratuït amb el carnet del Super3. A la venda a www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836. Organització: Associació Cultural Esplai.

12. «Arriben els patges reials» a Berga

El dia 26 de desembre, a l’ajuntament, el Pavelló de Suècia i a l’hotel d’entitats. Consultar horaris. Organització: Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de La Bauma dels Encantats, Grup Colònies a Borredà i Penya Boletaire de Berga.