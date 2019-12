12 plans per fer la tarda del dia de Nadal

1. «Els Pastorets» de Balsareny

El dia 25 de desembre, a les 18.30 h; i els dies 29 de desembre i 12 i 19 de gener, a les 17.30 h; a la sala Sindicat. Les representacions són continuadores que les que es van fer a la colònia Soldevila des del 1948 i fins al 2000, i que des del 2002 es fan a la sala Sindicat. Direcció a càrrec de Climent Ribera. Entrades a la venda a www.pastoretsbalsareny.cat.

2. Pessebre monumental de Manresa

Al Centre Cultural el Casino, mostra pessebrística, enguany dedicada al conjunt monumental de les Torres de Fals. Horaris de Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any: de 18 a 21 h. Organització: Grup Pessebrístic de Manresa.

3. «Pastorets» amb La Farsa, a Berga

El dia 25 de desembre, a les 21.30 h; i els dies 26 i 29 de desembre i 1 i 12 de gener, a les 17.30 h, al Teatre Municipal. Entrades: 12 euros; 7 euros per als menors de 12 anys i 10 euros per als majors de 65 anys. Més informació: www.elspastoretsdeberga.cat. Organització: Agrupació Teatral La Farsa.

4. «Els Pastorets de Navarcles»

El dia 25 de desembre, a les 19 h; i els dies 26 i 29 de desembre i 1 de gener, a les 18 h; al teatre-auditori. Adaptació de Jaume Costa d’Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres a càrrec del Grup de Teatre de Navarcles. Entrades: 10 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat, a l’Inspru en horari comercial i a les taquilles de l’auditori de dilluns a divendres, de 17 a 19 h.

5. «Vine a cagar el tió del poble», a Sant Feliu Sasserra

El dia 25 de desembre, a les 18 h, a la plaça de l’Església.

6. «Els Pastorets de Calaf»

El dia 25 de desembre, a les 19 h; i els dies 29 de desembre i 12, 19 i 26 de gener, a les 17 h, al Casal de Calaf. Una de les representacions més antigues i amb més solera dels Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que amb els més de 90 anys de representacions ha anat evolucionat en espectacularitat i posada en escena. La il·luminació, els efectes especials i els grans decorats acompanyen el fruit del treball de més de 200 persones, dirigits per Mireia Cirera. Entrades: 15 euros. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat o una hora abans de la funció a les taquilles.

7. Quinto de Nadal, a Fals

El dia 25 de desembre, a les 20 h, es poden portar torrons, mantecados, neules.. i totes les rampoines que es vulgui per jugar al Quinto de Nadal. L’ACR posarà begudes. Preu del cartró: 2 euros.

8. Concert de Nadal de la Coral Escriny a Santpedor

El dia 25 de desembre, a les 22 h, i el dia 12 de gener, a les 19 h, a l’auditori del Convent de Sant Francesc. Recital a capella titulat Lux et pax, de la coral de Santpedor, dirigida per Marc Reguant. Entrades: 10 euros; 8 euros per als infants. A la venda a les llibrerires L’Horitzó i Timbaler de Santpedor i per Internet a http://ja.cat/lux.

9. «Els Pastorets de Súria»

El dia 25 de desembre, a les 19 h; i els dies 26, 28 i 29 de desembre i 1, 4 i 6 de gener, a les 18 h, al Teatre del Foment Cultural. Tradicional espectacle nadalenc, destacable per la fidelitat al text de Josep Maria Folch i Torres, per la música original d’Antoni Malats i Joan Pelfort, interpretada per l’Orquestra i Cor Mas Torrat, per l’escenografia i pel gran ressò que registra any rere any. Realització del Foment Cultural de Súria. Venda d’entrades: http://entrades.fomentculturalsuria.cat/. Organització: Foment Cultural, amb el suport de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

10. Concert de final de gira de Morlan River a Súria

El dia 25 de desembre, a les 23 h, al pavelló municipal d’esports. Concert del grup surienc. A continuació, sessió musical al ritme de MR. Entrada lliure.

11. Exposició del 47è Concurs de pessebres en miniatura d’Avià

Del 25 de desembre al 6 de gener, obert els festius, de 17 a 20 h; i els laborables, de 8 a 14 h, a la sala d’exposicions de l’Ateneu d’Avià. Hi haurà pessebres oberts o de sobretaula i diorames. El lliurament de premis es farà l’11 de gener, a les 18 h. Informació i visites: 696 811 946 (Toni) o bé al correu pessebresavia@gmail.com.

12. 24è Pessebre vivent de la Pobla de Lillet

Els dies 25 i 29 de desembre, de 19 a 20 h, inici del recorregut pel nucli antic a l’era de cal Xeró. Més informació: 687 99 85 41. www.pessebrelillet.cat. Organització: Agrupació Teatral Amics del Romea.