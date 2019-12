Més d'un centenar d'activitats nadalenques omplen l'agenda del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Abrera

Taller de decoració de Nadal. Divendres, de 16.45 a 18.30 h, al camí del cementiri de Can Morral, al costat del carrer Camí del Riu. Taller en família de decoració d’una olivera com un arbre de Nadal. Organització: Associació de Veïns Can Morral.

Pista de gel. Fins al 7 de gener, al parc de Can Morral. Del 6 al 20 de desembre: de dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h; i caps de setmana, d’11.30 a 20.30 h. Del 21 de desembre al 7 de gener: de dilluns a divendres, d’11 a 14 i de 16 a 20.30 h; i caps de setmana d’11.30 a 20.30 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener: d’11 a 14 h. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener: de 16 a 20.30 h. Preu: 2,5 euros per 30 minuts de patinatge (lloguer de patins inclosos).

Berga

Festival de Nadal de l’escola Xarxa. Dissabte, de 17 a 20 h, a la plaça de Sant Joan, la plaça de les Fonts i la plaça del Forn. Pessebre vivent, xocolatada i venda d’angelets de Nadal, en benefici de La Marató.

Calaf

Nadal al mercat. Dissabte, a partir de les 11 h, taller Fes el pessebre: es podrà pintar una figura i col·locar-la al pessebre de la plaça; i l’Arbre dels Desitjos. A partir de les 12 h, els patges recolliran les cartes dels Reis d’Orient i es repartirà el Caldo de Nadal, amb la col·laboració d’Àuria Grup. Activitats gratuïtes.

Pastorets infantils de Calaf. Diumenge, a les 11.30 h, a la sala Folch i Torres del Casal de Calaf. Assaig general de la primera part obert al públic en benefici de La Marató. Entrada amb taquilla inversa.

Capellades

Pessebre vivent. Dissabte, a partir de les 18 h, a la font Cuitora. A càrrec dels alumnes de l’escola Mare del Diví Pastor.

Cardona

«Desaparició estel·lar». Dissabte, a les 20 h; i diumenge, a les 17 h, al teatre Els Catòlics. Representacions dels Pastorets de l’escola Mare de Déu del Patrocini. Entrades: 6 euros.

30è Pessebre Vivent Vedruna Cardona. Diumenge, de 18 a 19.30 h, als carrers de Cardona, amb inici al carrer Nou. En acabar, tots els alumnes cantaran una nadala a les escales de l’església. Hi haurà botifarrada popular a la Fira de Dalt.

Castellbell i el Vilar

«Nadal creatiu». Dissabte, de 16 a 19 h, al Casal del Pensionista. Creacions per decorar la taula de Nadal.

Pessebre monumental i diorames. Des de diumenge fins al 5 de gener, de 10 a 12 h, al Casino Burés.

Castellterçol

Gran Pessebre. Dissabte i diumenge, a la plaça Vella, a càrrec de l’Agrupació de Pessebristes de Castellterçol i amb la participació de tothom.

Exposició de pessebres. Fins al 26 de gener, a les Escoles Velles. Horari: dissabtes, diumenges i tots els festius, de 12 a 14 i de 17 a 20 h. Organització: Agrupació de Pessebristes de Castellterçol.

Cercs

Taller de decoració de Nadal. Divendres, a les 17 h, al pavelló d’esports de Sant Jordi.

Benvinguda al Nadal i encesa de llums. Divendres, a les 20 h, a la plaça de la Rodonella.

Festa de Nadal de l’escola Sant Salvador. Dissabte, a les 10 h, al pavelló d’esports de Sant Jordi.

Recollida de carbó a les mines. Diumenge, a les 12 h, al Museu de les Mines de Cercs.

Cantada de nadales. Diumenge, a les 18 h, al local social de Cercs.

Esparreguera

‘Photocall’ nadalenc. Dissabte i diumenge, de 9 a 12 h, al vestíbul de Can Pascual. Activitat gratuïta. Organització: Associació Fotogràfica Alternativa d’Esparreguera.

Fira de Santa Llúcia. Dissabte, de 10 a 21 h, al carrer dels Arbres i carrers de la vila, parades de venda de productes nadalencs. Organització: Esparreguera Comerç, Associació d’Artesans d’Esparreguera i Ajuntament d’Esparreguera.

Música d’ambient nadalenc. Dissabte, a les 10.30 h, a la plaça de l’Ajuntament.

Actuació de la Som Banda!. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament. Formació de l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esparreguera.

Mostra de ball a càrrec del Gimnàs Stylo. Dissabte, a les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament.

Visita del Pare Noel. Dissabte, a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament i al carrer dels Arbres.

Inauguració de la 37a Mostra de Pessebres. Dissabte, a les 19 h, a la sala d’exposicions municipal. Oberta fins al 6 de gener. Organització: Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera.

Inauguració del pessebre dels Amics del Campanar. Dissabte, a les 20 h, a l’església de Santa Eulàlia. Organització: Amics del Campanar d’Esparreguera.

Plantada del pessebre a la serra del Mas Manader. Diumenge, a les 9.30 h, sortida des de Can Comelles. Es desplantarà el diumenge 12 de gener. Organització: Col·lectiu Esparreguerí de Recerques.

Cavallets i llits elàstics. Fins al 7 de gener, d’11.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la plaça de la Pagesia. Amb els tiquets de compres superiors a 3 euros realitzades als establiments comercials de la vila es gaudirà d’un 2x1 a les atraccions.

Exposició de cartells de pessebres. Fins al 31 de desembre, a la biblioteca municipal L’Ateneu, mostra de la col·lecció d’Òscar Mestres.

Igualada

Cagatió a la Masuca. Divendres, a les 18 h; i dissabte, a les 11 h, a la ludoteca del Mercat de la Masuca. Activitat gratuïta.

Fira de Nadal. Dissabte i diumenge i els dies 21 i 22 de desembre, de 10 a 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, carrer de Santa Maria i plaça de Pius XII. Parades de productes artesans, regals de Nadal, pessebres, ornaments nadalencs i gastronomia. S’oferirà xocolata als visitants. Tallers i activitats infantils a càrrec d’Anima’ns, d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h, a la plaça de l’Ajuntament. Cantades de nadales a càrrec de les corals de la ciutat: dissabte, a les 12 h, cor Exaudio; a les 17.30 h, coral infantil Els Verdums; i a les 19.30 h, coral infantil Gatzara. Diumenge, a les 18.30 h, cor Gòspel de Fàtima; a les 19 h, Cor de Xauxa; i a les 19.45 h, cor Mig To. Organització: Fira d’Igualada-Comissió de Festes del Barri de la Font-Vella.

Fem cagar el tió gegant. Dissabte, de 18 a 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament. Activitat gratuïta. També el dissabte 21 de desembre.

Pista de gel i tobogan sintètic. Fins al 12 de gener, a la plaça de Can Font. 400 metres quadrats de pista de gel i tobogan sintètic de 30 metres. Laborables: de 17 a 21 h; dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 15 i de 16 a 21 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, fins a les 20 h. Pista de gel: 6 euros (30 minuts) patins inclosos. Tobogan: 4 euros (tres baixades). Descompte de 2 euros si es compren entrades de pista de gel i togoban.

Manresa

Pista de gel. Fins al 12 de gener, a la plaça de Sant Domènec. Preu: 7 euros. Vals de descompte del 50% a la majoria de comerços locals.

’Photocall’ nadalenc. Fins al 15 de gener, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h, a la placeta de la Mel. Instal·lació d’un trineu on els més petits podran pujar i fer-s’hi fotografies. Organització: Urgell Comerç Centre.

Guimerà Comerç al teu costat. Fins al 6 de gener, en horari comercial, al carrer Guimerà, tió de grans dimensions, tres bústies per recollir cartes per als Reis i altres activitats. Concurs a Instagram.

Fira de Santa Llúcia. Divendres, de 10 a 21 h, a la Baixada de la Seu; dissabte, de 10 a 21.30 h, a la plaça Major; i diumenge, de 10 a 20.30 h, a la plaça Major; mercat on es trobaran els elements imprescindibles per preparar el Nadal. Dissabte i diumenge, de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h, carrilet turístic entre el carrer Sobrerroca i Crist Rei. Preu: 50 cèntims. De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h, al carrer Sobrerroca, a la plaça Major i carrer Sant Miquel, parades de comerciants, capgrossos del Lluquet i el Rovelló, pastorets perduts del pessebre amb els Farsants d’Arreu i d’Enlloc (dissabte tarda), actuacions itinerants de teatre. Divendres, tot el dia, al claustre de la Seu, ofrena de ciris a Santa Llúcia. A les 11 h, a la Seu, missa de Santa Llúcia. A la tarda, a la Baixada de la Seu, cantada de nadales. Dissabte, de 10 a 12 h, a la plaça Major, taller de pintar cares nadalenques a càrrec de la Xar-ranca Manresa. Donatiu voluntari per a La Marató. De 10.30 a 12.30 i de 17 a 19 h, a la plaça Major, cagatió gegant solidari. 1 euros en benefici de La Marató i entitats benèfiques. De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h, a la plaça Major, Photocall nadalenc, a càrrec de Dolceimatge. Preu: 3 euros. A les 11 h, sortida des de l’oficina de turisme, visita solidària: Manresa, Cor de Catalunya. La recaptació es destinarà a La Marató. D’11 a 13 i de 17 a 19 h, a la plaça Major, degustació de Cafè Manresa i tallers. De 16 a 18 h, a la plaça Major, taller de postals de Nadal a càrrec de la Xarranca Manresa. Donatiu voluntari per a La Marató. A les 18 h, a la plaça Major, exhibició de hip-hop a càrrec de l’alumnat de l’escola Julieta Soler. A les 18.30 h, a la plaça Major, dansa i taller infantil a càrrec del grup infantil i juvenil del Grup de Dansa Cor de Catalunya. A les 19.30 h, a l’escenari de la plaça Major, concert de Nadal XmasFavourites 2019 amb Laia Boixadós, Mariona Soldevila i Josep Junyent (alumnes de Voice Up i taller musical per a tothom). Diumenge, de 10 a 12 i de 17 a 19 h, a la plaça Major, cagatió gegant solidari. 1 euro en benefici de La Marató i entitats benèfiques. De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h, a la plaça Major, Photocall nadalenc, a càrrec de Dolceimatge. Preu: 3 euros. D’11 a 13 h, a la plaça Major, degustació de Cafè Manresa i tallers. D’11 a 13 h, a la plaça Major, taller de pintar cares nadalenques a càrrec de la Xarranca Manresa. Donatiu voluntari per a La Marató. D’11 a 13 h, a la plaça Major, taller de Nadal a càrrec del Parc de la Sèquia. Donatiu voluntari per a La Marató. A les 12.30 h, a la plaça Major, ballada a càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya. A les 18 h, a la plaça Major, espectacle de cloenda a càrrec de Manel Justícia. A les 19 h, xocolatada a càrrec del Consell Municipal de Solidaritat. Donatiu voluntari per a La Marató.

Avantpessebre vivent. Dissabte i diumenge, de 17.30 a 20.30 h, al carrer del Balç, representació d’escenes bíbliques de l’èxode d’Egipte al camí cap a Betlem. Entrades: gratuït fins a 6 anys; 2 euros de 7 a 10 anys; i 4 euros a partir d’11 anys. Organització: Associació Teatral El Teló i Fundació Turisme i Fires de Manresa.

Somiatruites extra de Nadal. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, a la Plana de l’Om. Mercat amb peces úniques d’artistes locals: il·lustració, gravat, tèxtil i forja.

Parada de Nadal de Galgos112. Dissabte, de 10 a 19 h, al primer tram del passeig Pere III. Hi haurà detalls solidaris i nadalencs.

Pessebre monumental i diorames. Dissabte, a les 19 h, al Centre Cultural el Casino, inauguració amb la presència d’autoritats municipals, socis i amics. Mostra pessebrística, enguany dedicada al conjunt monumental de les Torres de Fals. Fins al 6 de gener. Horaris: de dimarts a dissabte, de 18 a 21 h; i diumenges, d’11 a 14 i de 18 a 21 h. Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any, de 18 a 21 h. Dilluns, tancat. Organització: Grup Pessebrístic de Manresa.

Martorell

Obertura de la Fira de Nadal. Divendres, a les 19 h, a la plaça de l’Església. Venda de productes artesans i solidaris.

Obertura de la Fira de Nadal. Divendres, a les 20 h, a la pista de gel (plaça de la Mare Caterina Coromina). Venda de productes artesans i solidaris.

Cor Inovyn. Dissabte, a les 12 h, a la pista de gel.

Cercavila. Dissabte, a les 17 h, des de la Caserna de la Festa i fins a la plaça de la Vila, passejada pels carrers del nucli antic i balls de lluïment. Xocolatada a favor de La Marató. Organització: Colla de Geganters de Martorell i Grallers del Diable, Bastoners de Martorell i Drac Fa Fum dels Convents.

Snow Sound: DJ & Skate Dancing. Dissabte, a les 18.30 h, a la pista de gel. Organització: Neven.

Festa de Santa Llúcia. Diumenge, de 9 a 15 h, a la plaça del 25 de Setembre. Esmorzar de germanor, mercat de Nadal i artesania, xocolatada popular, jocs i animació infantil, tió de Nadal, actuació de la Coral del Barri de Rosanes, sortejos i repartiment d’escudella barrejada... Organització: Associació de Veïns Barri de Rosanes.

9a Fira de Nadal. Diumenge, de 10 a 20 h, a la rambla de les Bòbiles. A les 11 h, brou de Nadal. A les 18 h, xocolatada. Organització: Nou Martorell.

Trobada de gegants de goma. Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça de la Vila. Reunió d’infants i els seus gegants de goma. Organització: Colla de Geganters de Martorell.

Exhibició gimnàstica. Diumenge, a les 12 h, a la pista de gel. Organització: Martorell Gimnàstic Club.

Tió gegant. Diumenge, de 12 a 14 h, a la rambla de les Bòbiles.

Vermut de gralles. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Vila. Convert vermut dels Grallers del Diable i grallers convidats. Els beneficis seran per a La Marató.

Pessebre vivent. Dilluns, a les 18 h, als jardins d’El Progrés. A càrrec de la comunitat educativa. Organització: Col·legi La Mercè.

Masquefa

Cagatió, taller i Pare Noel. Diumenge, d’11 a 13 h, a la plaça Josep M. Vila. Es pintaran boles per penjar-les a l’arbre de Nadal. En acabar, sorteig de les butlletes recollides als comerços. Organització: Masquefa Comerç.

Fira de Nadal de la Beguda. Diumenge, d’11 a 14 h, a l’escola Vinyes Verdes, tallers de manualitats. D’11 a 12.30 h, xocolatada i cagatió. De 12.30 a 14 h, animació infantil. Es recaptaran diners per a La Marató. Organització: Comissió de festes de Nadal i Societat Recreativa Unió Begudenca.

Moià

Fira del Tió i mercat del Trasto. Diumenge, durant tot el matí, a la plaça de Sant Sebastià i a la plaça de Can Rocafort. També trobada de plaques de cava i col·leccionisme.

27a Exposició de pessebres i diorames nadalencs. Diumenge, al matí, a l’ajuntament vell (plaça Sant Sebastià), inauguració i tallers a la plaça per fer decoracions nadalenques. Fins al 12 de gener, dissabtes i vigílies, de 17a 20 h; festius, d’11 a 14 i de 17 a 20 h. Organització: Pessebristes de Moià.

Monistrol de Calders

Taller de costura nadalenca. Dissabte, de 16a 20 h, al Casal la Mestra. A càrrec de Crea’t Handmade. Preu: 5 euros.

Engeguem el Nadal. Dissabte, a les 17 h, a la plaça Nova, decoració de l’arbre.

«On és el tió?». Diumenge, a les 12 h, a la plaça Nova.

Monistrol de Montserrat

Mercat de Nadal. Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça de la Font Gran. Parades de Nadal, comerços al carrer, Polar Express Font Gran, la casa del Pare Nadal, cagatió, cantades de nadales i contes i tallers de Nadal.

Montmajor

«Quina gresca!». Dissabte,a les 22 h, al Local del Comú, celebració de la segona festa on es fa el Quinto. Organització: Futbol Club Montmajor.

Olesa de Montserrat

Fira de Nadal. Dissabte, de 10 a 22 h, a la plaça de les Fonts, placeta de Joan Povill, carrer de Salvador Casas i carrer d’Alfons Sala. Exposició i venda d’artesania, productes de Nadal i actuacions en directe. A les 11.30 h, cantada de la coral de sensibilització de l’EMMO. A les 12 h, cantada de la coral de pares. A les 17 h, cantada de la coral Redord de l’AVO. A les 18 h, carassa amb fanfarra i la coral jove de l’EMMO.

«Vine a fer cagar el tió gegant». Dissabte, a les 12 h, a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Animació infantil a càrrec de la Cia. Xap Xap: Que peti la plaça.

Diorames i pessebres. Dissabte, a les 18.30 h, a la Casa de Cultura, inauguració de l’exposició. Fins al 12 de gener. Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa.

«El pessebre de L’Olivera». Dissabte, a les 19 h, visita guiada i musicada amb inici al parc municipal. Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa.

El Pont de Vilomara

Mercat de Santa Llúcia. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Major. Mercat artesanal amb actuacions i col·laboració de les entitats locals. En benefici de La Marató. Organització: Associació de Lluita contra el Càncer.

6a Zambomá Flamenca. Diumenge, a les 17 h, al centre cívic Evaristo de la Torre. Amb el cor rociero Candela Viva.

Puigcerdà

Nadales. Divendres, a les 17.15 h, a la Fundació ADIS, nadales a càrrec de l’Escola Municipal de Música.

«Els Pastorets».Divendres, a les 20 h, al Casino Ceretà. Representació a càrrec dels alumnes de 6è de l’escola Vedruna.

Puig-reig

«Pastorets». Dissabte, a les 17 h, al pavelló petit. A càrrec de l’escola Alfred Mata i l’escola bressol L’Estel.

Pessebre vivent. Diumenge, a les 12 h, a l’escola Sant Martí.

Sallent

Fira de Santa Llúcia. Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça dels Arbres, cercavila popular amb els Bastoners de Sallent, els Gegants de Sallent, l’Esbart Vila de Sallent, el Maqui, la Joana la Negra i Streeet Band Project. A les 12 h, vermut musical amb Mercè & Ferran. A les 16 h, animació infantil amb La Tresca i La Verdesca. A les 17.30 h, arribada del patge reial i coca i xocolata calenta. A les 19 h, Ball de Bruixes i rom cremat. A les 20 h, a l’Ateneu Rocaus, sopar i concert amb La Zarigüella. També hi haurà food truck a la plaça de la Pau i pista de patinatge a Cal Teia. Organització: Agrupament Roques Albes.

Sant Feliu Sasserra

«Anem a buscar el tió del poble al bosc». Diumenge, a les 11 h, sortida familiar des del parc dels Castanyers.

Sant Fruitós de Bages

Fira de Santa Llúcia. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça de l’Església. 13a Fira d’artesans. Taller infantil de dibuix, ball de gegants, actuació del grup Som Riudor, del club de la guitarra, tir amb arc i tió popular. Organització: Col·lectiu de Recerca Històrica.

Sant Joan de Vilatorrada

Mercat de Nadal. Dissabte, de 17 a 21 h, al car-rer Major, més de 30 parades de comerç local. A les 17.30 h, a la plaça Major, cantada de nadales a càrrec de l’Escola Municipal de Música, centres educatius del municipi, la SCCR La Verbena i el CO d’Ampans. A partir de les 17 h, a l’església, el Fumera recollirà cartes. A partir de les 18 h, a la plaça Major, espectacle de Nadal i altres sorpreses. Berenar per a la quitxalla.

«Explorant el Nadal al bosc i el tió». Diumenge, d’11 a 13 h, al Mas Llobet.

Sant Julià de Cerdanyola

Festival de Nadal. Diumenge, a les 17 h, al local social de l’Ajuntament. Protagonitzat pels alumnes de l’escola l’Albiol de Sant Julià de Cerdanyola.

Sant Quirze Safaja

Sortida per anar a buscar el tió. Dissabte, a les 11 h, trobada a la plaça de l’Església. Taller de manualitats a la plaça i pica-pica.

Sant Mateu de Bages

Taller de cuina de Nadal. Diumenge, de 16 a 18 h, al local social de Sant Mateu. Es prepararan aperitius per a festes. Cal inscripció prèvia.

Sant Salvador de Guardiola

Festa de Nadal de l’escola Montserrat. Dissabte, de 17 a 20 h, al pavelló municipal. Berenar a càrrec dels alumnes de 6è. Jocs tradicionals, tallers, pintacares, tió de Nadal, rifa... Organització: Ampa de l’escola Montserrat.

Sant Vicenç de Castellet

Col·locació del pessebre al cim del Puig Soler. Diumenge, a càrrec del Centre Excursionista Sant Vicenç. Memorial Ramon Giralt i Calsina. Més informació: 93 833 10 97.

Santa Margarida de Montbui

27ens jocs interculturals nadalencs. Dissabte, de 8.30 a 14 h, al pavelló Mont-aQua i a Can Passanals. Competicions de tennis, hoquei, mini-handbol, futbol sala i exhibició de rítmica.

Pessebre vivent a l’escola Montbou. Dissabte, de 17.30 a 18.30 h, al pati de l’escola Montbou. Representació a càrrec dels alumnes, amb la col·laboració de l’Ampa, de l’escola i de totes les famílies.

Taller de guarniment de Nadal. Diumenge, d’11 a 13 h, a la plaça Can Lledó. Organització: Consell de Barri Vista Alegre.

Santa Maria d’Oló

7è Pessebre Vivent. Dissabte, de 18 a 19.30 h; i diumenge, de 18 a 19 h; a dalt el poble, al turó amb l’antic castell i l’església. Escenes de la representació nadalenca i de com vivien els avantpassats. Pa torrat i botifarra per a tothom. Entrades: 6 euros, a partir de 3 anys.

Santpedor

Concert de Nadal. Dissabte, a les 12 h, a l’auditori del convent. A càrrec dels alumnes de sensibilització i iniciació de l’Escola de Música de Santpedor.

Cantada de nadales. Dissabte, a les 17 h, a la residència de Cal Jorba. A càrrec dels alumnes de cant coral de l’Escola de Música de Santpedor.

Pessebre vivent. Diumenge, a les 18.30 h. Organització: Ampa de l’escola Llissach.

La Seu d’Urgell

Mercat de Nadal. Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça Patalín.

«Anem a buscar els tions». Dissabte, de 10 a 13 h, a la plaça de les Forques. Activitat infantil.

«Il·lumina la Seu». Dissabte, de 17 a 20 h, exposició col·lectiva d’art urbà Llum màgica a càr-rec de l’UBSU, Associació de veïns i botiguers del nucli antic.

«Els minairons seran al mercat de Nadal». Dissabte, de 17 a 19 h.

Taller de postals de Nadal amb cal·ligrafia. Diumenge, d’11 a 13 h, a la biblioteca Sant Agustí. De 6 a 12 anys.

Pessebre de Castellciutat. Dissabte i diumenge i els dies 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 de desembre i 1, 4 i 6 de gener, de 17 a 20 h, a l’església de Sant Feliu de Castellciutat. Pessebre artesanal de Joan Ribó i Andreu Bonet. Entrada gratuïta.

Solsona

«Els Pastorets». Divendres, a les 15.15 i a les 16 h, al Teatre Comarcal. Representació a càrrec de l’alumnat de 4t de l’escola Arrels Primària, en benefici de La Marató.

Cantada de nadales. Dilluns, a les 11 h, a l’Hospital Pere Màrtir Colomés, a càrrec de l’alumnat del cicle superior de l’escola Arrels Primària.

Súria

25a Fira de Nadal. Diumenge, fira del comerç i activitats de les entitats surienques al centre urbà de la vila. Comerç obert fins al migdia. Xocolatada amb coca del Punt Comercial. Cercavila amb els Geganters i Grallers del Poble Vell. Tallers, paradetes i fira d’entitats. Inflables gegants i animació infantil. A les 12 h, actuacions de l’Agrupació Sardanista i la Societat Coral La Llanterna a la plaça de la Serradora, en suport de La Marató. Visita matinal del patge reial, de 10 a 13 h. Sorteig d’una panera. Illa de vianants des de la plaça de Sant Joan fins a la plaça de la Serradora. Organització: Unió de Botiguers-Súria Punt Comercial, amb el suport de l’Ajuntament de Súria i la Generalitat.

Viladomiu Nou

8a edició de La Fireta. Dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, d’11 a 19 h, a la Torre de l’Amo, mercat de Nadal amb 25 expositors, fireta solidària i Vermusic, amb zona de food trucks. Dissabte, d’11 a 12 h, taller per a infants amb Bernadette Cuixart. De 16 a 19 h, espai de jocs gegants de fusta amb Miceli Educació i Lleure. A les 18 h, concert amb Nacho Romero. Diumenge, d’11 a 14 h, tallers Express amb Ariadna Simó. Tallers d’una hora, amb 4 propostes a escollir per a tots els públics. A les 12.30 h, concert amb Strip3. De 16 a 19 h, espai de jocs gegants de fusta amb Miceli Educació i Lleure. De 17 a 18 h, taller d’ornaments de Nadal a càr-rec d’Innocense Candles, adreçat a a tots els públics. A les 18 h, concert a càrrec d’Amargant Heredia Duo.

Vilanova del Camí

Festival de ‘Villancicos’. Dissabte, a les 21 h, a la Casa de Andalucía. Amb l’actuació dels cors convidats: Viña y Romero, de Pacs de Penedès; Coro Romero Vírgen de la Cabeza, de Capellades; i Rocieros del Camino, de Vilanova del Camí.