Les fires i festes d'aquest dissabte

5a Fira del Tió, Solsona

Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça Major, fira del tió i mercat d'artesans. Alimenta el tió amb il·lusió, recollida de joguines noves i de segona mà, amb la col·laboració de Creu Roja del Solsonès i Fundació Volem Feina. Tasta i guanya, a la plaça Major, a càrrec de La Menestrala i La cuineta d'aquí. Exposició, al claustre de la catedral, de tions, pessebres i caganers de l'Associació d'Amics del Caganer. Venda de bastons i tions a la plaça de Palau per destinar la recaptació al Rebost Solidari del Solsonès. Concurs Busca els tions als aparadors de la UBIC! D'11 a 13 h, a la plaça de la Catedral, taller d'iniciació al rollerski a càrrec de l'ETFEM. D'11 a 13.30 h, a la plaça de Palau, jocs del món gegants i tallers de Nadal per a infants, Arbre dels Desitjos i contacontes per a tota la família. De 12 a 13.30 h, a la botiga Molsa-Toleràncies (passeig d'Antoni M. Claret, 15), taller per fer snacks dolços i saludables i ecològics per a les festes nadalenques. Preu: 8 euros. Places limitades. Inscripció prèvia a info@tolerancies.cat o 646 642 137. A les 12.30 h, a la plaça Major, vermut al Tasta i guanya i actuació de Nusduo. Ho organitza: La Menestrala. A les 17 h, a la plaça de Palau, xocolatada popular organitzada per l'escola El Vinyet. A la plaça Major, Musiquemoles, amb la col·laboració de l'Escola de Música i l'Àtic Taller Musical. A les 17.30 h, a la plaça de Palau, Que comenci la festa, a càrrec de Jaume Ibars. A les 19 h, a la plaça Major, lliurament de premis i encesa de l'arbre de Nadal. A les 19.30 h, a la plaça Major, actuació de l'Orfeó Nova Solsona.

Fira Capgirem l'Avet, Castellterçol

Dissabte, a partir de les 17 h i fins a les 23 h, a la plaça Prat de la Riba, fira d'hivern de comerç local, entitats i artesania. A partir de les 17 h, al carrer Racó, inflable demolution. A les 18 h, a l'espai de lectura, inauguració de l'exposició del concurs de fotografia #Castellerçolpoblepagès i entrega de premis. A les 18.30 h, a Cal Recader, tast de 10 xocolates (1a sessió). A les 19.30 h, a la plaça Prat de la Riba, actuació del grup musical de versions Aquell Parell. A les 20 h, a Cal Recader, tast de 10 xocolates (2a sessió). A càrrec dels mestres xocolatars Francesc Burgarolas i Elies Miró. Organització: Activaterçol. Venda de tiquets (5 euros) a Pastisseria Miró. A partir de les 20 h, Caldet de la Fira. També hi haurà tallers de guarniments nadalencs, de manualitats, de realitat virtual. Programa especial de Ràdio Castellterçol des de la plaça Prat de la Riba. Taller de tions a càrrec de l'Associació d'Escudellers de Castellterçol, en benefici de La Marató.

Fira de la Puríssima a Cererols, Súria

Dissabte, a les 9 h, caminada popular pels entorns. Recorreguts: 5 o 10 km. Dos avituallaments. Inscripcions a partir de les 8.30 h. Preu: 5 euros. A les 12 h, missa a l'església de Santa Maria de Cererols. A les 12.30 h, a l'església, actuació del grup vocal Quarta Justa. A les 13 h, vermut. Organització: Associació d'Amics i Veïns de Cererols, amb la col·laboració del Centre Excursionista i l'Ajuntament de Súria.

Fira de la Puríssima, Gironella

Dissabte, a les 12 h, al Pont Vell, La Gironella del segle XVII, visita teatralitzada per conèixer la història de Gironella. Organització: La Paparra Teatre. A les 18 h, a la plaça de la Vila, festa de l'encesa de les llums de Nadal. A les 19.30 h, al pavelló municipal, presentació dels equips de futbol At. Gironella. A les 20 h, al pavelló, quina organitzada pel CF At. Gironella. A les 23 h, al Local del Blat, Retrofest. Entrades: 3 euros. Organització: Joves de Gironella. Diumenge, a les 9 h, al nucli històric, 34a Fira Nadalenca, artesania i tradició. A la Casa Arxiu (Pont Vell, 19), exposició del concurs de pessebres. A la plaça de la Vila, 7 (Cal Vermell), exposició d'artistes locals. A partir de les 9.30 h, a la plaça de la Vila, l'esmorzar de la fira: pa torrat, botifarres, allioli i vi. Preu: 3 euros. A les 10 h, a la Fundació Residència Sant Roc, inauguració: Recorregut de la vida d'excursionisme del Sebas. A les 11 h, a la plaça Campalans, inici de la cercavila de la 32a Trobada de Gegants i Grallers. A les 11.30 h, a la placeta, 30è tast del blat de moro escairat, presidit per Eric Ochoa, xef de La Destil·leria. Tast: 1 euro. Tast + cassoleta: 2 euros. A les 13 h, a la plaça Doctor Armengou, ballada de gegants i grallers. A les 17 h, a la plaça de la Vila, concert a càrrec de la coral infantil i juvenil Les Veus de Gironella. A les 18 h, a l'Església Vella, GastroGironella. De la Terra a la Taula, sessió de cuina en directe a càrrec d'Ada Parellada, xef del restaurant Semproniana. Entrada gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a través de l'APP de Gironella. Col·laboració: L'escairador. Dilluns, a les 11 h, a l'Església Vella, GastroGironella professionals. De la Terra a la Taula, sessió de cuina en directe per a professionals amb Francesc Rovira, xef de La Fonda Xesc de Gombrèn i l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà. Entrada gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a través de l'APP de Gironella.

Fira-Faia, Sant julià de Cerdanyola

Dissabte, a partir de les 16 h, a la plaça de l'Església, obertura de la fira d'artesans i productes de proximitat. De 16.30 a 19.30 h, música amb La Berguedana de Folklore Total. A les 17 h, presentació del llibre Atles de les festes de foc del Pirineus, de l'editorial El Dimoni Pelut, a càrrec d'Òscar Vallverdú i Lluís Ràfols. tot seguit, taller de dibuix i manualitats per fer un punt de llibre. A les 17.50 h, entrega de premis del concurs de cartells de la Fia-Faia. A les 18 h, presentació del projecte educatiu de l'escola l'Albiol Apadrinem la Fia-Faia. A partir de les 18.15 h, tast de formatge amb codonyat i vi de missa, a càrrec del grup de gent gran del centre cívic, l'escola l'Albiol i l'Ajuntament. A les 18.30 h, taller demostratiu de construcció d'una Fia-Faia, a càrrec dels infants de l'escola l'Albiol i del poble, amb l'ajuda de familiars. Tot seguit, encesa de la Fia-Faia, repic de campanes, cantada de la cançó de la Fia-Faia i ball al voltant del foc, amb la música de La Berguedana de Folklore Total i dels alumnes de l'escola Folk del Pirineu. De 16 a 20 h, exposició de les fotografies presentades al Concurs de Fotografia de la Fia-Faia 2019.

27a Fira de la Vall, Tuixent

Dissabte, durant tot el dia, fira de productes artesans i de proximitat de la vall de la Vansa, Josa i Tuixent. Hi haurà música popular i tradicional.

27a Fira Pirineu Esport i Natura, Bellver de Cerdanya

Dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, de 10 a 13 h; al pavelló municipal. La fira mostra l'esport (sobretot hivernal), el lleure pirinenc i la natura. Mercat d'ocasió i, des de fa 9 anys, també outlet de les principals botigues d'esport de la comarca i també de Catalunya. Organització: Club Esquí Bellver, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya.

27a Fira de l'Estany

Dissabte, a partir de les 10 i fins a les 13.30 h, inauguració d'un tram visitable de la mina. A les 18 h, a la sala polivalent de la Casa de Cultura, xerrada: Les malalties minoritàries, a càrrec d'Emma Carné, en el marc de l'Estany per La Marató. A les 20 h, al local social del Cine, representació de l'obra Embolics d'alta costura, de Josep Torras, a càrrec de l'Associació Teatral El Taló. Entrades: 7 euros. Diumenge, a les 8.30 h, al costat de l'ajuntament, esmorzar popular: entrepà de botifarra. Preu: 3 euros. De 9 a 14 h, fira d'artesans, pintors i entitats. 48è concurs de pintura ràpida. Jornada de portes obertes al claustre. Entrada lliure al Centre de Visitants. 11a edició de la Trobada de plaques de cava. Venda de cava de l'Estany. Passejades amb tractor antic i vehicles de l'ADF, en benefici de La Marató. Trobada de tractors antics. Activitats per a infants. Vermut Moianès. Donació de sang al bus mòbil del Banc de Sang. A les 10.30 h, a la pista vella, tirada de bitlles catalanes. Organització: club de bitlles catalanes Els Estanyencs. a les 10.30 h, en anglès; a les 11.30 h, en castellà; i a les 12.30 h, en català, visites guiades al monestir i als claustres, a càrrec de l'escola de l'Estany. D'11 a 13 h, a l'aparcament, Revoltim, activitat infantil. Organització: ACR. A les 13.45 h, a la plaça del Monestir, veredicte i lliurament dels premis del 48è concurs de pintura ràpida. A les 17 h, al local social del Cine, ball amb Sílvia Bas. Gratuït.

Mercat agrari, Manresa

Dissabte, i els dissabtes 14, 21 i 28 de desembre i 4 de gener, de 8.30 a 13.30 h, a la plaça Major. El dissabte 14 de desembre es farà a la Muralla del Carme.