Adam Reyes, Eder Pozo i Marcel Closes exposen al Selves i Carner

REDACCIÓ | MANRESA Els fotògrafs Adam Reyes, Eder Pozo i Marcel Closes mostren el seu treball en l'exposició Joves Creadors 2019, que té lloc al centre cívic Selves i Carner. El certamen arriba a la catorzena edició amb un trio de propostes creatives marcades per la singularitat. Adam Reyes va conrear la fotografia mentre estudiava Disseny Gràfic a Sabadell, i des d'aleshores ha mostrat predilecció per la fotografia nocturna, els paisatges i els retrats. Eder Pozo, per la seva part, ha treballat en diferents terrenys de l'ofici fotogràfic, com el periodisme gràfic, el retrat, el bodegó, el paisatge i la fotografia nocturna. Un dels seus camps de treball és l'aplicació de la fotografia a les arts plàstiques, i en la seva obra combina la manipulació, amb la cianotípia, la fotografia química i la digital. Marcel Closes es va aficionar a la fotografia quan era petit i hi ha mantingut l'interès en l'era digital. La seva formació és en el terreny de l'enginyeria, però quan té el mòbil amb la càmera entre les mans li agrada documentar aventures i les escapades a la muntanya per fer escalada. L'obra dels tres autors es podrà veure fins abans de festes.

LLOC: centre cívic Selves i Carner. c. Bernat Oller, 14-16. Manresa. DIES: fins al 20 de desembre. De dilluns a divendres, de 16 a 21 h. Entrada lliure.