El Guernica s'explica amb música

Pablo Picasso va pintar el Guernica entre el maig i el juny del 1937 per denunciar el bombardeig sobre la població basca, ocorregut el 26 d'abril d'aquell any durant la Guerra Civil Espanyola. La finalitat era atreure l'atenció del públic cap a la causa republicana a l'Exposició Internacional de París. Amb figures simbòliques com el toro, el cavall i el colom és considerada una de les obres d'art més importants del segle XX, i és una mostra dels terribles patiments que comporta una guerra. Per tal de commemorar el 80è aniversari del final de la Guerra Civil Espa-nyola, l'Orquestra de Cambra de Vic i l'Orfeó Vigatà van estrenar Pictofonies Guernica, un espectacle que uneix música i pintura per fomentar la reflexió d'un període recent de la història. Sota la direcció de Daniel Antolí, l'espectacle es podrà veure diumenge (18 h) al teatre Kursaal de Manresa, amb la col·laboració de la coral barcelonina Camerata Impromptu i l'Orfeó Manresà.

Per tal de preparar aquest espectacle, els 25 cantants de l'Orfeó Manresà, que dirigeix Xavier Pagès, s'han desplaçat a Vic, la seu de l'Orfeó Vigatà, per treballar d'una banda la part dels cors (tots plegats sumen un centenar de cantants) i, posteriorment, assajar també amb l'orquestra integrada per professors, alumnes i exalumnes del Conservatori de Música de Vic. Però, segons exposa Montser-rat Corrons, presidenta de l'Orfeó Manresà, el conjunt de l'espectacle serà «una sorpresa» fins diumenge per als cantants manresans, ja que el guió està elaborat amb l'objectiu de facilitar la interpretació de diverses parts del quadre, amb el suport d'imatges i l'explicació de l'artista Cori Mercadé. Seguidament s'interpretaran les peces musicals escollides, amb l'objectiu d'evocar tot allò que Picasso va voler plasmar al quadre.

La selecció de peces musicals de Pictofonies Guernica inclou «molta música sacra », com l' Adagio per a cordes, que només interpreta l'orquestra, de Samuel Barber; La música per al funeral de la reina Mary, de Henry Purcell; i el Stabat Mater de J. G. Rheinberger. També s'hi inclou Da pacem domine, obra del compositor estonià Arvo Pärt, inspirada en els atemptats de l'11-M a Madrid; i Sant Martí del Canigó, del català Pau Casals; per acabar amb El cant dels ocells, tradicional catalana popularitzada pel violoncel·lista en interpretar-la en els seus concerts a l'exili i que ha esdevingut un símbol de pau i llibertat arreu del món. Perquè l'espectacle també té «un discurs en pro de la pau i els drets humans. Ens parla d'un present i un futur preocupants i incerts a causa de les situacions de desigualtat, injustícia i violència que s'estan donant actualment arreu del planeta», destaquen els impulsors del projecte.

El quadre del Guernica i les músiques que l'acompanyen pretenen, doncs, sacsejar «la cons-ciència i l'ànima» dels espectadors.