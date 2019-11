Paquita Blanch s'acomiada de l'Espai Navarclí

s. paz Quinze anys després de formar part de l'elenc del Grup de Teatre Musical de l'Espai Narvaclí, la veterana actriu manresana Paquita Blanch (1932) s'acomiadarà dels seus companys amb Pregunta-li al mar, la darrera obra que aquest grup d'actors i actrius amateurs d'entre 65 i 87 anys ha portat a escena. Escrita i dirigida per Jaume Costa (1956), Pregunta-li al mar és ja el dissetè muntatge del grup, que, estrenat el juny a Navarcles, aquest cap de setmana farà doblet: dissabte a Sallent (Fàbrica Vella) i diumenge a Manresa (al Kursaal). Als 87 anys, Blanch no deixa el teatre però sí els viatges amunt i avall. Ella és, amb Ramon Sala, de la mateixa edat, els més veterans d'una companyia que integren 23 persones. El grup ja està assajant la divuitena, que estrenaran l'any que ve: Escola de cant i dansa Maribel.

En aquesta ocasió, Costa ha decidit fer un «homenatge a Sagarra i Guimerà amb una obra escrita per mi però amb pinzellades d'ells». Marinera i «costumista», Pregunta-li al mar s'ambienta els anys 40 i 50 del segle passat en un cafè situat a la vora del mar d'un poblet de la Costa Brava. La mestressa, la Lola, és la incombustible Paquita Blanch. Segons Costa, de totes les obres estrenades, aquesta és, sense dubte, «la que té un pes més teatral» . Els actors combinen prosa, vers i cançons.