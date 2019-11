L'aventura de la vida per excel·lència

Després d'obrir camí en la fusió de la polifonia a cappella amb el teatre gestual amb espectacles d'èxit com Operetta i Allegro , la companyia banyolina Cor de Teatre ha assumit un nou repte amb Troia, una veritable odissea! , que adapta les dues obres fundacionals de la cultura europea, els cants poètics La Ilíada i L'Odissea , atribuïts a Homer al segle VIII abans de Crist. En aquesta ocasió, el director escènic de l'espectacle és el santvicentí Joan Maria Segura, a qui el Cor de Teatre va anar a buscar per la seva experiència prèvia com a «coreògraf i músic, de manera que es pogués fer càrrec de la gestió d'un grup gran de cantants», segons ha explicat David Costa, director musical i fundador de Cor de Teatre, en la seva visita a Manresa aquesta setmana per presentar l'espectacle, que es podrà veure avui (21 h) a la Sala Gran del Kursaal, tant als alumnes del cicle formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral que acull el mateix teatre com als del batxillerat d'Arts Plàstiques i Escèniques de l'institut Lluís de Peguera.

«Com a companyia aventurera i atrevida, hem apostat per l'aventura per excel·lència, la de l'heroic grec que torna cap a casa, i que és la metàfora dels entrebancs que qualsevol es pot trobar a la vida. És un missatge de superació i optimisme que realment està molt vigent», exposa David Costa, que en aquesta ocasió també ha exercit de guionista, i ha seleccionat 13 escenes que representen una trentena d'interprèts i les ha fusionat amb músiques de grans compositors com Purcell, Bach, Händel, Mozart, Verdi i Wanger, però extretes de context. Així el cor s'endinsa en l'episodi de les sirenes de L'Odissea a partir del Confutatis del Rèquiem de Mozart i s'escenifica el conegut capítol del cavall de Troia amb l'obertura de l'òpera Lohengrin de Wagner. «Tot plegat amb poca túnica, i molt vestuari extravagant per oferir un espectacle amb molta plàstica i poètica, amb algun punt d'ironia», apunta Costa. En clau estètica, també destaquen els grans telons pintats a mà per Josu González i el llibre amb 11 fulls que van girant concebut per l'escenògraf Xavier Erra. «Els visuals són tots analògics», remarca el director musical de Cor de Teatre, una compa-nyia professionalitzada que des del 1998 assaja regulament a Banyoles i potencia els joves: set alumnes de la seva pròpia escola de formació (de 15 a 25 anys) ja participen a Troia .

A partir de L'Odissea , David Costa va voler estirar el fil fins al seu origen i, així, l'espectacle també explica la guerra de Troia i la història d'amor que la motiva. «Ara ens continuem barallant, però abans l'amor era amor, l'honor era més potent i tots els morts tenien nom propi i rebien respecte. Ara tot se'ns en refot», reflexiona el tenor. Però que ningú es pensi que Troia és una tragèdia grega, sinó dues llegendes portades al llenguatge de Cor de Teatre, amb picades d'ullet com les ulleres i el tub d'immersió per identificar Posidó. «Els experts se sentiran còmodes amb aquest espectacle, i els que no coneguin la història rebran estímuls perquè, si els ve de gust, puguin estirar el fil de la història, de la música...», diu Costa.