Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Capolat

Capolat Saludable. Dissabte, de 9 a 10 h, meditació conscient amb Roser Cascante. De 10 a 11.30 h, ioga per a adults amb Helena Canyellas. De 12 a 13 h, xerrada: Farmàcia vers suplements, amb Roser Cascante i Marta Cruz. De 17 a 18 h, xerrada: Farmaciola homeopàtica, amb Roser Cascante. De 18 a 19 h, xerrada sobre hàbits alimentaris amb Marta Cruz. Diumenge, de 9 a 10 h, Kin Jo amb Judit Corominas. De 10.30 a 11.30 h, ioga per a infants amb Núria Cobo. D'11.45 a 13 h, taller d'aromateràpia amb Marta Cruz. Tots els actes es fan a la sala polivalent de l'ajuntament. Són gratuïts, però es demanarà la voluntat. S'aconsella fer reserva al 93 821 50 40 o a capolat@diba.cat.

Castellcir

Festa major d'hivern-Sant Andreu. Divendres, a les 20 h, a la plaça, torrades. Dissabte, a les 11 h, missa de Sant Andreu i xocolatada. A les 12.30 h, trobada gegantera. A les 14 h, arrossada popular. Venda de tiquets a l'ajuntament. Diumenge, a les 17 h, tarda de cinema.

Coaner

Pessebre a Coaner. Diumenge, a les 9 h, al Pla de la Font, sortida per anar a plantar un pessebre de muntanya, cantada de nadales amb la Coral Sòrissons i la Societat Coral La Llanterna. Esmorzar i parada de records. Organització: Amics de Coaner i Centre Excursionista de Súria.

Collsuspina

3a edició de Collsusbirra. Dissabte, de 16 a 01 h, al local social.

La Coromina

4a Fira de Nadal. Dissabte, de 9 a 20 h, pels carrers de la Coromina. Organització: Associació de Veïns de la Coromina i Comissió de Festes de la Coromina.

Igualada

Mercat d'antiguitats. Diumenge, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Cada últim diumenge de mes. Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania.

Manresa

Fira de Sant Andreu. Dissabte i diumenge, parades al centre de la ciutat.

Maians

Festa major. Dissabte, a les 16.30 h, a la pista, jocs de fusta. En cas de mal temps, al centre. A les 18.30 h, berenar per a tothom. A les 21 h, sopar. A les 23 h, concert a càrrec de David Martí i Mireia Pairó. Després, bingo solidari amb La Marató. Entrada lliure. Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça de l'Era, exhibició de bike trial. A les 12.30 h, concert de la coral Flor de Boix, missa i presentació del vídeo Fem-ho possible entre tots, amb l'objectiu de recaptar fons per a les obres de l'església. A les 18 h, representació de La Flama de l'amor, obra còmica a càrrec d'Illets Grup Escènic. Entrades: 5 euros. A partir de 10 anys. A les 21 h, futbol: Atlètic de Madrid-Barça, amb servei de bar i entrepans. Organització: Centre Agrícol Recreatiu de Maians.

Puigcerdà

Festa d'encesa dels llums de Nadal. Dissabte, a partir de les 18 h, a les places de Santa Maria i Herois, música, ball amb el Gimnàs Carme i coca i xocolata. A les 19 h, encesa dels llums de Nadal i espectacle a càrrec dels Dimonis de Puigcerdà.

Celebració del dia de Sant Andreu a Vilallobent. Dissabte, a les 20 h, missa cantada amb els Goigs de Sant Andreu. A les 21 h, al local social, sopar de germanor. Preu: 20 euros. A les 22.30 h, sarau amb Belén i el seu acordió.

Sant Fruitós de Bages

Mercat d'antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

Súria

Festa de Santa Bàrbara. Divendres, a les 18 h, al saló de sessions de la Casa de la Vila, presentació i obertura de la festa amb la ponència El cable de Cardona a Súria (1929-69), a càrrec de l'estudiós surienc Albert Fàbrega i Enfedaque. Dissabte, a les 8.30 h, sortida des de la plaça de la Serradora, de la caminada popular pel camí de l'antic cable miner entre Cardona i Súria. Avituallament a mig camí. Parada divulgativa amb l'estudiós Albert Fàbrega. 8 km. A les 8.30 h, sortida en BTT pel camí de l'antic cable miner. 14,3 km. De 10 a 13.30 h, al centre de la vila, entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan, festa infantil: coca amb xocolata, exhibicions, castells inflables, maquillatge infantil, conta-contes, gegant miner, La Patrulla Canina, maquillatge infantil... Actuacions, tallers i activitats de la biblioteca, l'escola de música, la colla castellera Salats, Trabucaires del Tro Gros, Societat Atlètica, Centre d'Espots, Club d'Escacs, School of Dance, gimnàs Rubik i Club Karate Bages. Recollida d'aliments, recollida de joguines, degustació de cervesa La Pirata i exhibició de bateria. Els comerços de la Unió de Botiguers oferiran preus especials. A les 10 h, botifarrada popular. De 10 a 13 h, donació de sang a la plaça de la Serradora. Organització: comitè d'empresa d'Iberpotash-Súria i comissió de festes, amb el suport d'ICL i l'Ajuntament de Súria.