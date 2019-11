«L'obra és el resultat del que sentim»

La jove companyia teatral La Closca, sorgida de l'escola d'art escènica amb seu a Gironella, porta a Berga el seu darrer muntatge, Batec, estrenat amb èxit al Local del Blat de Gironella l'octubre passat. Els espectadors tenen una segona oportunitat per conèixer el primer projecte de creació pròpia dels joves actors de l'entitat, que fa tres temporades que funciona. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Berga.

Es tracta d'una obra que, tal com expliquen els seus protagonistes i creadors, no segueix una estructura convencional. En ella volen mostrar com és l'experiència de formar part d'una compa-nyia de teatre i tot el que això suposa, evidenciant els bons i els mals moments que s'hi viuen i els sentiments que se'n desprenen, com el de l'amistat, el de l'autosuperació i la frustració.

A més a més, el muntatge és un homenatge a la seva companya Aida Simón, que va morir l'any passat de manera sobtada a causa d'una malaltia del cor. És per això que la meitat dels diners que es recaptin amb la venda de les entrades aniran destinats a l'Associació de Cardiopaties Congènites, entitat a la qual estava vinculada. L'espectacle va néixer de la necessitat dels joves actors d'expressar com se sentien després de la pèrdua d'una de les seves companyes. «El procés va ser llarg, i no vam dir, farem una obra i punt. Sinó que cada dia, abans de començar les sessions de treball, cadascú havia d'explicar com se sentia i quin era el seu estat d'ànim a través d'una metàfora», expliquen Ivan Otaola i Ariadna Fígols, els directors de la companyia i de l'escola teatral. Recorden que «no era una situació fàcil per a ningú i de mica en mica vam anar veient que necessitàvem fer alguna cosa».

A partir d'aquí va sorgir la proposta de portar a l'escenari aquests sentiments i, en general, tot el que comporta ser una companyia de teatre. Batec és la síntesi d'això, on cada actor té protagonisme sense encarnar cap personatge concret. «Cadascú és ell mateix o qui vol ser», diuen, i cadascú hi desenvolupa la seva faceta artística que més l'identifica: el dibuix, la música, la dansa... «L'obra és el resultat del que sentim, de sacsejar les nostres emocions. És una obra vivencial que s'ha de sentir més que entendre», diuen els seus protagonistes.

La jove companyia és formada per vuit adolescents, d'entre 14 i 18 anys, de Gironella, Berga i Olvan: Júlia Ribera, Dalmau Díaz, Jordi Surinyac, Pau Comellas, Jana Mozas, Alba Amills, Eudald Feliu i Estel Díaz.

En les darreres temporades ja han presentat muntatges diversos i esperen continuar treballant noves propostes escèniques.

A més a més, s'han posat per primer cop davant de les càmeres per al rodatge del curtmetratge La casa dels Elefants, que també es projectarà diumenge en la mateixa sessió (vegeu suport).