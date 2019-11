Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Fira de tardor, Balsareny

Diumenge, a la plaça de la Mel, paradetes d'artesans. Des d'avui i fins diumenge, atraccions per a la quitxalla.

Fira Nuvis, Manresa

Dissabte i diumenge, d'11 a 14 i de 16.30 a 20 h, al Palau Firal. Entrada gratuïta. Hi haurà desfilada nupcial, zona de descans amb cava, sortejos i servei de bar. Esntands de fotografia, restauració, wedding planner, moda nupcial, floristeria, joieria, pastisseria, perfumeria i cosmètica, salut i nutrició, animació, discjòqueis, lloguer de vehicles. Més informació: firanuvis.cat.

Mercat medieval, Moià

Dissabte, a partir de les 9 h, a la plaça Major. Projecte La vida en una vila medieval de l'IES Moianès, amb activitats i parades.

Navàs T'apassiona

Fins al 24 de novembre, establiments de restauració de Navàs ofereixen una tapa amb maridatge de vi del celler Grau i Grau per 4 euros, amb productes de proximitat, locals i ecològics. Un cop timbrades les 9 tapes de l'edició d'enguany, cal entregar el llibret a l'OAC de l'Ajuntament per participar en el sorteig d'un sopar per a dues persones en el restaurant de Navàs t'Apassiona que s'esculli.

4t Mercat del trumfo i la sal, Odèn

Diumenge, a les 9 h, inici del mercat amb parades de productors locals de trumfos i artesans. A les 10.30 h, demostració de cuina amb trumfos a càrrec de Miquel Riba, del bar restaurant El Castell. A les 11.30 h, visita guiada al Salí. A les 12 h, benvinguda a les autoritats. A les 12 h, espectacle infantil The little circus. A les 13 h, degustació de la cuina del trumfo a càrrec de cuineres del municipi i dels restaurants cal Mateu, fonda Casanova, fonda Ca l'Agustí i càmping Comella. A les 14 h, taller toca-toca, a càrrec del Zoo del Pirineu. Al llarg del matí, exposició d'eines tradicionals i maquinària moderna, demostració de cuita de trumfos al caliu, demostració de cuita de truites amb trumfos en un fogó natural i ecològic, demostració de treball en forja, varietat de tallers infantils i sortejos. De 9 a 15 h, servei de bus gratuït fins al Salí de Cambrils, amb parades a l'ajuntament, Ca l'Agustí, Casanova i el Salí. En cas de mal temps, la fira es traslladarà al pavelló de Cambrils.

12è Concurs Nacional del Cavall Pirinenc Català, Puigcerdà

Divendres, a partir de les 17 h, al Centre Eqüestre Park, entrada dels animals al recinte del concurs. A les 22 h, sopar de germanor. Dissabte, a les 9 h, al Centre Eqüestre Park, esmorzar popular. A les 9.30 h, inici del concurs: sobranyes, sobranys, terçones, terçons, euga amb pollí, sementals. A les 14 h, entrega de premis. A les 14.30 h, dinar de germanor.

Festa Major de Rajadell

Dissabte, a les 9 h, al pati de les escoles, 20è torneig de petanca local. A les 19 h, a la Sala, concert amb l'orquestra Venus. A les 23.30 h, a la Sala, all amb l'orquestra Venus. En acabar, al bar de la Sala, Spoty-Music. Diumenge, a les 11 h, a l'església, eucaristia amb la participació de la coral Camprodon. Tot seguit, a la plaça, ballada dels Bastoners de Rajadell i trabucada amb els Morterets de Rajadell. A les 12.30 h, de la plaça de l'Església a la Sala, batucada dels Batrakes. A les 13 h, a la Sala, aperitiu. A les 18 h, a la Sala, espectacle Impro Show, d'humor i interactiu de Planeta Impro.

Festa Viu l'Ecomuseu, Santa Maria d'Oló

Dissabte, a les 20.30 h, a l'Espai Hemalosa, sopar amb tast de productes del Moianès. En acabar, Lluís Fortuny Sessions: connexions d'Arrel, música i projecció d'imatges. Diumenge, a les 8 h, ruta en BTT. A les 9 h, caminada pels voltants del poble. A partir de les 10 h, demostracions, exposició i venda de peces elaborades amb fibres vegetals i llana. A les 11 h, taula d'experiències d'Ecomuseus de Catalunya. a les 12 h, animació infantil amb Gil Ratataplan. A les 12.30 h, visita guiada a l'Espai Hemalosa a càrrec d'antics contramestres. A les 14 h, dinar de cassola. En acabar, concert-cafè amb Aquell Parell, Jordi Martínez i DAvid Sais. Durant el matí, parades d'entitats del poble i esports d'aventura amb Anigami. Organització: Consorci del Moianès i Ajuntament. Informació: www.moianesturisme.cat.

175 anys de Santa Bernadeta, Manresa

Celebració dels 175 anys de la Santa Bernadeta a la parròquia de Sant Josep. Avui, a les 12 h, arribada de les relíquies. A les 16 h, acte marià i veneració de les relíquies. A les 18 h, rés del rosari, missa i veneració. Organització: Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat de Vic.