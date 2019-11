Una pastanaga per a una jove big band

Pepe F. Balasch (París, 1958) fa uns 20 anys que fa de professor a l'escola de música Cal Moliner de Sallent. El 1999 hi va crear A la Big Bom Band, una big band amb la qual van gravar tres discos, el primer el 2110 amb arranjaments de Michael P. Moosman, un segon amb el trompetista David Pastor (2012) i un darrer amb temes de grans compositors de jazz catalans (2014). D'aquesta fornada en van sorgir músics com Josep Cordobés, Alba Careta, Roger Andor-rà, Òscar Latorre, Roger Santacana, Albert Carrique, Albert Moreno... que ara ja volen sols.

El 2010 va començar el seu camí la Small Miller Band, «veient que els músics que pujaven tenien en el punt de mira la primera big band, però es veia una fita llunyana. Volia ser un impàs abans de passar a la formació dels grans», explica Balasch, que també ha format una big band a l'escola de música de Berga. Ara la primera big band gairebé ja ha plegat veles, i l'actual, amb músics d'entre 12 i més de 20 anys, «ja ha agafat forma, ja té potència, i intentem que hi entrin més joves, però els grans no volen plegar perquè hi ha molt bon ambient».

I, així, la Small Miller Band tocarà aquest diumenge (18 h) a l'espai cultural Fàbrica Vella amb el reconegut saxofonista Perico Sambeat. «Als nens els has d'anar engrescant. Els has de posar pastanagues que els motivin», destaca el músic, que després de viure molts anys a Sant Joan de Vilator-rada ara és veí de Puig-reig. Balasch els va proposar un llistat de músics amb qui els agradaria tocar, i ells mateixos van triar Sambeat. Així que, sense conèixer-lo, s'hi va posar en contacte: «A ell li va semblar bé la idea i els nens (jo dic nens, però hi ha més noies que nois) estan encantadíssims: han fet un gran esforç per estudiar-se els temes, que no són fàcils. Amb un repertori difícil hi posen més per part seva».

Per tal que tot surti rodat, assajaran amb el saxofonista cinc hores avui a la tarda, dissabte al matí (de 10 a 13 h) Sambeat oferirà una classe magistral oberta a tothom, i hi tornarà a haver un assaig de 16 a 22 h; i diumenge al matí es tornaran a posar a la feina perquè cal tenir en compte que el concert s'enregistrarà.

La tria del repertori s'ha fet d'entre els discos per a big band de Sambeat. El mateix saxofonista reconeix que «pensava que escolliria temes més senzills, perquè alguns són realment complicats. Però assajarem com bojos i ho tirarem endavant». Es podrà escoltar des d'un acostament al flamenc amb els tanguillos, amb veu, d' Ohail, fins a l'adaptació del bolero Muñequita linda.

Diumenge, 18 h, Espai Cultural Fàbrica Vella. Preu:11 euros a taquilla.