Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Berga Antic

Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau (sobre la benzinera BP), fira d'antiguitats i col·leccionisme. Es fa cada segon dissabte de mes. Organització: Multiserveis Comarcals.

Fira de Sant Martí, Puig-reig

Dissabte, a les 9 h, a la vela situada al local del carrer Major, 38, esmorzar a càrrec de la Penya Blaugrana i Futbol Sala Puig-reig. A les 9.30 h, inici de la fira amb exposició de productes, artesania, indústria, vehicles i entitats durant tot el dia. A les 11 h, a tot el recinte firal, animació i activitats infantils a càrrec de diverses entitats del poble i jocs gegants a càrrec del CQUIE. A les 12 h, inauguració de la fira a càrrec de Joan Ricart Ballarà, pel centenari de Ballarà S.L. Hi participaran la banda de l'escola de música i el pubillatge i s'estrenarà l'Himne de Puig-reig. A les 12 h, a la vela situada al local del carrer Major, 38, vermut a càrrec de la Penya Blaugrana i Futbol Sala Puig-reig. A les 16 h, a la plaça de la Creu, desfilada de moda amb la col·laboració del comerç de Puig-reig. A les 17.30 h, a la plaça de la Creu, espectacle familiar Tic-tac de la companyia Clown a la Clown. A les 18 h, per tot el recinte firal, Cercatapes a càrrec dels bars i restaurants del poble i animat per la Xaranga Màgic. A les 20 h, al pavelló d'esports, proclamació de la pubilla, l'hereu, la dama i el fadrí 2019-2020. A les 00 h, ball jove amb DJ Simon i DJ Morde. Organització: Grup de Joves de Puig-reig. Entrada: 3 euros. Diumenge, a les 8 h, a la plaça Nova, 41è Concurs de pintura ràpida. A les 10 h, comerç obert amb descomptes de fira. A les 11 h, 38a trobada de gegants i cercavila pels carrers del poble amb ballada final a la plaça Nova. Els gegants nous de l'escola Alfred Mata faran el seu primer ball. De 12 a 14 h, a la plaça Mestre Badia, vermut Sant Martini a càrrec de bars i restaurants del poble, amb l'actuació del grup Ivette Santamaria i Rai Bonvehí. A les 13 h, a la plaça de la Creu, exposició de les obres del 41è Concurs de pintura ràpida. A les 14 h, entrega de premis. A les 18 h, al pavelló, espectacle Johnny & Vienna, cançons i humor a través de les pel·lícules més conegudes de l'oest americà. Dilluns, d'11 a 13 h, a la biblioteca Guillem de Berguedà, taller de cuina infantil Masterxef a càrrec de La Forkilla. Cal inscripció prèvia. A les 12 h, a l'església parroquial, missa en honor a Sant Martí.

Festa major de Rajadell

Dissabte, de 10 a 13 h, al poble, 1r Concurs de pintura ràpida infantil. Entre 0 i 15 anys. Hi haurà 4 categories. De 10 a 13 h, al castell, visita guiada. Preu: 2 euros. Cal fer reserva al 93 836 80 26. A les 18 h, a la Sala, festa infantil amb l'espectacle Quin sarau! de Xarop de Canya. A les 19 h, a la Sala, entrega de premis del 1r Concurs de pintura ràpida infantil. En acabar, berenar. Diumenge, a partir de les 10 h, a la plaça de l'Església, Rajadell trail Race. Dos recorreguts competitius de 16 i 10 km. També caminada popular de 10 km. Inscripcions: 15 euros a la cursa i 10 euros a la caminada. S'han de fer a www.ticketoci.net. La cursa i la caminada són gratuïtes per als habitants de Rajadell trucant al 93 836 80 26 o escrivint a rajadell@diba.cat. Més informació: anbaso@anbaso.cat.

37a Trobada de gegants, Sant Joan

ALERTA. Pot variar depenent de la decisió de la Junta Electoral de Zona.. Dissabte, a les 11 h, cercavila des del Torrent del Canigó fins a l'ajuntament amb els gegants convidats d'Alaior (Menorca). Diumenge, a partir de les 17 h, al passeig Gallifa, plantada de gegants. Seguidament, cercavila pels carrers del poble amb una desena de colles: Alaior, Cervelló, Calaf, Cardona, Martorell, Pallejà, Reus, Sitges, Olesa i Torelló. A la plaça Major, final de festa amb la presentació de colles i sorpresa per la celebració dels 10 anys del Palillet. Organització: Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada i La Verbena.

Fira Medieval d'Oficis, Súria

Dissabte, a les 10.15 h, al centre urbà de la vila, pregó musical d'obertura amb Sübitus. A les 10.30 h, a la plaça Major, benvinguda del Castlà i la seva tropa. A les 11 a les 18.30 h, a la passarel·la del castell, titelles amb Lluís Bosch. A les 11.30, a les 16.30 i a les 18 h, a l'espai firal dels Galàpets, exhibició d'aus rapinyaires, amb Acariciando el Aire. A les 11.45 h, cercavila musical amb Sübitus pels carrers i places del Poble Vell. A les 12 h, a Cal Balaguer del Porxo, acte oficial d'inauguració. A les 12, a les 16.45 i a les 18 h, a l'Era del Castell, Vestim el cavaller, a càrrec de Duorum Riuuum. A les 12.30 h, a l'Era del Castell, Mirant la Lluna, amb Els Jueus de l'Aixada. A les 12.30 h, a la passarel·la del castell, Històries i aventures amb Janot Camí Ral. A les 12.45 h, a la Bateria de la Mura, titelles amb Lluís Bosch. A les 13 i a les 19.15 h, a l'Era del Castell, espectacle Salats!, a càrrec del Foment Cultural. A les 15.30 h, a la taverna dels Galàpets, sobretaula de romanços amb Janot del Camí Ral. A les 15.30 h, a la taverna de l'Hostal, sobretaula musical amb Sübitus. A les 15.30 h, a la taverna de la Mura, sobretaula entremaliada amb Ulldistret. A les 17 h, a la plaça Major, titelles amb Lluís Bosch. Lloc: plaça Major. A les 17.15 h, a la Bateria de la Mura, històries i aventures amb Janot Camí Ral. A les 17.15 h, cercavila musical amb Sübitus. A les 17.30 h, a la passarel·la del castell, contes i llegendes amb Ulldistret. A les 18 h, a la Bateria de la Mura, sons medievals de l'Escola Municipal de Música. A les 18 h, caramelles medievals amb la Coral Sòrissons pels carrers i places del Poble Vell. A les 18 h, a l'església del Roser, cantada del Llibre Vermell de Montserrat, a càrrec de la Societat Coral La Llanterna. Lloc: Església del Roser. A les 18 h, a la passarel·la del castell, L'hora dels contes, amb l'Agrupació Sardanista. A les 18.45 h, a la Bateria de la Mura, contes i llegendes amb Ulldistret. A les 18.45 h, a l'església del Roser, sons medievals de l'Escola Municipal de Música. A les 19 h, a la plaça Major, històries i aventures amb Janot Camí Ral. A les 19.45 h, a la plaça Major, El recaptador d'impostos, amb Ulldistret. A les 20.15 h, a la taverna de la Mura, audició medieval amb Sübitus. Diumenge, a les 10.30 h, obertura musical amb Xarop de Canya. a les 11 i a les 17. 15 h, a la passarel·la del castell, titelles amb Lluís Bosch. A les 11.30 h, al carrer de la Pleta, històries i aventures amb Janot Camí Ral. A les 11.30 i a les 16.30 h, a l'espai firal dels Galàpets, exhibició d'aus rapinyaires, amb Acariciando el Aire. A les 11.45 h, a la Bateria de la Mura, contes i llegendes amb Ulldistret. A les 12 h, a la Bateria de la Mura, sons medievals de l'Escola Municipal de Música. A les 12 h, caramelles medievals amb la Coral Sòrissons pels carrers i places del Poble Vell. A les 12.30 h, a la passarel·la del castell, conta contes, a càrrec de l'Agrupació Sardanista. A les 12.30 h, a l'església del Roser, sons medievals de l'Escola Municipal de Música. A les 12.30 h, a l'era del castell, Mirant la Lluna, amb Els Jueus de l'Aixada. A les 13 i a les 19 h, a l'era del castell, espectacle Salats!, a càrrec del Foment Cultural. A les 13.15 h, a la Bateria de la Mura, titelles amb Lluís Bosch. A les 15.30 h, a la taverna dels Galàpets, sobretaula musical amb Xarop de Canya. A les 15.30 h, a la taverna de l'Hostal, sobretaula entremaliada amb Ulldistret. A les 15.30 h, a la taverna de la Mura, sobretaula de romanços amb Janot Camí Ral. A les 17 h, a l'espai firal dels Galàpets, Vestim el cavaller, a càrrec de Duorum Riuuum. A les 17.45 h, a la Bateria de la Mura, Històries i aventures amb Janot Camí Ral. A les 18 h, cercavila musical amb Xarop de Canya. A les 18.15 h, a la Bateria de la Mura, titelles amb Lluís Bosch. A les 18.30 h, a la passarel·la del castell, històries i aventures amb Janot Camí Ral. A les 19.30 h, passeig del Castlà i el seu seguici. A les 19.45 h, a la plaça Major, enverinament del cavaller nòrdic. A les 20 h, comitiva fúnebre del cavaller nòrdic i marxa de torxes. A les 20.15 h, a l'era del castell, pira crematòria del cavaller nòrdic. A les 20.20 h, a l'era del castell, comiat festiu del cavaller nòrdic, a càrrec de Xarop de Canya. A les 20.30 h, focs artificials de cloenda de la 18a Fira Medieval d'Oficis. Dissabte i diumenge, durant tot el dia, demostracions de tallers i artesans a les places i carrers del Poble Vell; actuacions itinerants dels Grallers del Poble Vell, els Bastoners de Súria i el Tro Gros; teatralització de la galeria de la Sal, a càrrec d'Els Jueus de l'Aixada; tallers infantils a l'entorn de la Taverna de la Mura, a càrrec de l'Agrupació Sardanista; i exposició sobre la Marca Hispànica a Cal Balaguer del Porxo. Servei de transport gratuït entre el Poble Vell i els pàrquings. Més informació: www.suria.cat/firamedievaldoficis.

Oktober Fest, Castellterçol

Dissabte, de 12 a 01.30 h, als jardins de Cal Recader. Organització: Diables de Castellterçol.

Desfilada de moda, Moià

Dissabte, a les 18 h, a la plaça Major, a càrrec dels comerços locals. Organització: ABIC.

Navàs T'Apassiona

Des de divendres i fins al 24 de novembre, establiments de restauració de Navàs ofereixen una tapa amb maridatge de vi del celler Grau i Grau per 4 euros, amb productes de proximitat, locals i ecològics. Un cop timbrades les 9 tapes de l'edició d'enguany, cal entregar el llibret a l'OAC de l'Ajuntament per participar en el sorteig d'un sopar per a dues persones en el restaurant de Navàs t'Apassiona que s'esculli.

Fira de Puigcerdà

Dissabte, durant tot el dia, fira multisectorial. A partir de les 10 h, al recinte firal, 39è concurs tradicional de cavalls, amb concurs de millor ramaderia de Cerdanya, de sobranyes i sobranys (nascuts el 2018), de terçones (femelles fins a 2 anys i mig), d'eugues amb pollí, de terçons, de quartons (mascles de menys de 4 anys) i de sementals (sense límit d'edat). Després del concurs de cada secció, es farà el lliurament de premis corresponent. A continuació, el sorteig de cada any. Diumenge, durant tot el dia, fira multisectorial. A les 10 h, al recinte firal, fira de ramadera.

Festa Major de Sant Martí de tous

Dissabte, a les 10.15 h, cercavila dels Grallers d'Igualada. A les 11 h, a l'església de Tous, missa en honor a Sant Martí. A les 12 h, a la plaça de l'Església, ball de faixes, gegants, capgrossos i cercavila. A les 13 h, a la plaça de Fàtima, sardanes amb la cobla Principal de Tarragona i aperitiu popular. A partir de les 16 h, a la plaça de Fàtima, inflables, amb música i monitors. A partir de les 17 h, al camp de futbol, bitlles de tous i federades. A partir de les 17 h, al camp de futbol, joc de batalla de tir amb arc per equips. A les 18.15 h, al Casal de Tous, doble programació de cinema: Spider-man, un nou univers; i a les 19.35 h, Green Book. A les 19 h, al local municipal, concert amb l'orquestra Chocolat. Entrada lliure. A les 23 h, al Casal de Tous, sessió de nit de cinema: Rocketman. A partir de les 22 h, al local municipal, ball amb l'orquestra Chocolat. Entrada lliure. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de Fàtima, exhibició castellera dels Moixiganguers d'Igualada. A les 18 h, al Casal de Tous, el Grup Teatral de Capellades presentarà la comèdia àcida El nom. Entrades: 8,5 euros. Hi haurà venda d'entrades anticipades avui i demà, de 12.30 a 13.30 h. També a la venda una hora abans de l'espectacle. A les 19 h, a la local municipal, ball amb Duet Liberty. Entrades: 5 euros.